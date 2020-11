Nebai Torres y Sofía Aragón rechazaron caer en el “juego” de Lupita Jones: “Las reinas estamos unidas, el tiempo va a dar la razón a quien la tenga”

De izquierda a derecha, Nebai Torres, Sofía Aragón y Lupita Jones (Foto: Instagram @nebaitc - @sofaragon - @lupjones)

En los últimos días, varias reinas de belleza alzaron la voz para apoyar a Sofía Aragón, y contaron las historias que vivieron cuando trabajaron para Mexicana Universal, certamen que fundó Lupita Jones, y que elige anualmente a la mujer que representará al país en Miss Universo.

Mientras que algunas modelos acusaron a la organizadora de falta de apoyo moral y económico, e incluso afirmaron que llegó a entorpecer deliberadamente su paso por el concurso, otras contaron que las maltrató psicológicamente, al criticar su cuerpo y su peso.

Una de las reinas que defendió desde el primer momento a Sofía Aragón fue Nebai Torres, Miss Internacional México 2018. Hasta esta semana, se desconocía cuál había sido su experiencia con Lupita Jones, porque nunca había hablado del tema. Y por eso, ella y la conductora de la Voz México realizaron en la noche del miércoles un directo en Instagram al que llamaron “La Verdad detrás de mi Corona”.

Durante la transmisión, ninguna de las dos modelos realizó comentarios impactantes. De hecho, muchos seguidores tildaron el streaming de “decepcionante”. Sin embargo, su conducta fue premeditada, y se convirtió, más bien, en una declaración de intenciones: las reinas no quieren entrar en la guerra de testimonios cruzados ni van a responder a Lupita Jones, quien afirmó que algunas de ellas eran “drogadictas”, “alcohólicas”, “depresivas” o feas, entre otros calificativos.

Directo de Sofía Aragón y Nebai Torres (Video: Instagram @sofaragon)

Nebai Torres comenzó el directo hablando de su historia en Mexicana Universal. Confirmó las versiones que señalaron que Lupita Jones no quiso costear sus gastos para acudir a la coronación de la venezolana Mariem Velazco, Miss Internacional 2018, o a recibirla al aeropuerto.

“¿Por qué yo no recibí a Mariem? ¿Por qué yo no estuve en el aeropuerto recibiéndola como la Miss Internacional? Ahí sí, yo no tuve la invitación de parte de Lupita. A mí no me invitó con Mariem. Me había invitado para la final, eso sí, pero era... era martes, yo tenía una semana preguntándole a una persona de la organización que cuándo iba a tener los boletos para prepararme. [...] Yo no sabía nada, no se comunicaban conmigo. Ya después me dicen ‘A ver si vienes o no’. Y yo les dije, ‘¿cómo que si voy o no?’ Y me dijeron, ‘pues es que no hay presupuesto’. Se pagó para traer a Marien, a Miss Internacional, entonces no hay presupuesto para ti. Digo, ‘ah perfecto’”, relató la modelo.

“Después me pide Lupita que yo pagara mis vuelos, que yo pagara el hotel, que yo pagara todos mis gastos, y ahí sí ya no estuve de acuerdo. Sofi tú sabes, y tú lo dijiste también, uno invierte muchísimo dinero, uno invierte muchísimo tiempo, corazón y todo, y sí me sentí ofendida. En su momento también se los dije, el cómo se dieron las cosas. Yo al final dije que no podía, que le agradecía por todo... no quería, punto”, agregó.

Después de haberle asegurado que no costearían sus gastos, la organización dijo que cubrirían una parte, y que ella debía pagar la otra, así que volvió a negarse. Cuando finalmente le confirmaron que sí pagarían su viaje y estancia, Nebai ya tenía otros compromisos, y no sentía que su presencia en la final fuera “necesaria”, así que no entregó la corona a su sucesora.

“Me dicen, bueno, se consiguió todo, pero no sentía que yo fuera necesaria, o la presencia, porque a mí me dijeron, ‘es que, ¿qué van a decir los fans?’. O sea no era tanto por mí”, justificó la miss.

Lupita Jones (derecha) fue Miss Universo en 1991 y dirige actualmente el certamen de Mexicana Universal. Sofía Aragón (izquierda) porta actualmente la banda de México, y fue segunda finalista en Miss Universo 2019 (Foto: Lupita Jones (@jordi_80) / IG - Miss Universe Organization)

Para ella, aquello forma parte del pasado, y por eso no había vuelto a hablar del tema. Sin embargo, cree que es importante solidarizarse con lo que le ocurrió a Sofía Aragón, quien actualmente porta la banda de Mexicana Universal, y en 2019 logró el segundo lugar en Miss Universo, al quedar solo por detrás de la sudafricana Zozibini Tunzi.

“Yo creo que más que nada, estar diciendo cosas de una u otra persona... cómo digo Sofi, no entrar en eso. ‘Yo te dije’, ‘tú me dijiste’, ‘yo hice esto’, blablabla. Creo que ya somos personas donde podemos opinar de cierta forma con respeto”, agregó Nebai.

La crisis en Mexicana Universal, y en contra de Lupita Jones, estalló esta semana, tras las fuertes revelaciones que hizo Sofía Aragón sobre la experiencia que vivió antes de competir en Miss Universo. La modelo de Guadalajara explicó que durante su preparación para el certamen de belleza residió seis meses en la Ciudad de México sin que la organización le pagara ni un peso. Ella costeó con sus ahorros la estancia en la capital, así como todos los gastos. Al final, no tenía “para comer” o para ir al doctor.

También acusó a Lupita Jones de haber pagado un viaje a Nueva York con un fideicomiso que el gobierno de Jalisco le concedió personalmente a ella. Y dijo que cuando TV Azteca le ofreció un contrato como conductora de televisión, la Directora Nacional de Mexicana Universal le impidió aceptarlo y le recordó que las dos tenían un acuerdo de exclusividad. Sofía Aragón desoyó a Lupita Jones y comenzó a trabajar en la televisora mexicana, pero en su defensa, recordó que llevaba meses sin percibir ningún ingreso: “Tenía 100 pesos en el banco”, defendió.

El lunes, Sofía Aragón rompió el silencio y contó "su verdad" en un directo de Instagram (Video: Instagram @sofaragon)

La reacción de Lupita Jones, quien fue Miss Universo en 1991, fue desproporcionada. En un directo de Instagram aseguró que la actual portadora de la banda de México “no se bañaba”, sufría fuertes depresiones y era una manipuladora.

“Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrándose sin bañarse en depresión total, por todo lo que decían de ella en las redes sociales. Esa chava vivía en depresión total todo el tiempo, vendiéndose como una madura cuando no es así. Desde el primer día que llegó a mi oficina la leí perfecto, una mujer manipuladora, fría, calculadora”, dijo la organizadora.

“Pues sí la dejé de seguir. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar siguiendo a una persona que sé cómo es, tan falsa, tan ingrata, tan de cara, todo lo que ha demostrado que es. Porque por mucho que ahora se venda como la gran-diosa yo sé de dónde viene, yo sé de qué pie cojea”, agregó.

No contenta con esas declaraciones, Lupita Jones aseguró que también podía hablar de la intimidad de otras reinas.

“Yo sé de dónde vienen todas, y de qué pie cojean. Desde la drogadicta, la alcohólica, etc. Muchas historias, y de todas tengo para hablar. De todas”, aseguró, al tiempo que una persona de la organización agregó que también había alguna miss que era una “golfa”.

Nebai Torres (en la imagen) se solidarizó con Sofía Aragón (Foto: IG - Nebai Torres)

Como era de esperar, las impactantes declaraciones detonaron la indignación de Twitter. Sin embargo, este miércoles, durante el directo con Nebai Torres, Sofía Aragón dijo que no daría ya más réplicas, y que estaba tranquila porque está segura que la verdad saldrá a la luz.

“Ha sido una semana difícil pero no nos vamos a meter en un juego de, ‘dijo, responde, dice, responde, dijo, responde’. No estamos aquí por morbo, estamos hablando de nuestra vida, a lo mejor se puede tomar o malinterpretar, que parezca más algo de entretenimiento, pero no lo es. Estamos hablando de algo personal, de nuestra vida privada”, expresó la conductora.

“¿Cómo lo puedo explicar? Vamos a encontrar la forma, pero estamos muy muy tranquilas porque la verdad sale a la luz. O sea, ustedes saben que las mentiras se pueden mantener escondidas por un tiempo muy corto. [...] Las reinas estamos unidas. Realmente, hemos estado en cercanía con muchas, Neba y yo. Y solamente queremos decirles que les agradecemos esto y que estamos muy tranquilas, porque todo va a hablar por sí mismo. Y el tiempo le va a dar la razón a quien la tenga”.

Además, la modelo de Guadalajara confirmó que no va a conceder entrevistas a ningún medio de comunicación, y pidió a sus seguidores que no ataquen con sus mensajes a las concursantes actuales de Mexicana Universal o a Lupita Jones.

“Solamente pedirles que hay que mantener el respeto, ni siquiera Lupita Jones merece que la ataquen. Bueno no soy yo para juzgar quién merece qué o qué no merece quién, pero creo que hay que predicar con el ejemplo y no atacar a nadie. Si ella quiere atacar que ataque sola, y nosotros no le damos respuesta y nosotros tranquilos. Las muestras de apoyo son muy valiosas pero no hay que atacar”, concluyó.

Por su parte Nebai avanzó que sabe que muchos la van acusar de no haber contado nada en el directo, pero que todo llegará “en su momento”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Sé cómo es, tan falsa, tan ingrata”: Lupita Jones respondió furiosa a los señalamientos de Sofía Aragón

Crisis en Mexicana Universal: ellas son las reinas que apoyaron a Sofía Aragón y se alzaron contra Lupita Jones

“También nosotras nos la partimos”: Sofía Aragón negó que Lupita Jones haya pagado sus cirugías estéticas

“Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras”: la indirecta de Ximena Navarrete a Lupita Jones en medio de la polémica con Sofía Aragón