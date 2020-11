“También nosotras nos la partimos”: Sofía Aragón negó que Lupita Jones haya pagado sus cirugías estéticas

Sofía Aragón y Lupita Jones se han enfrascado en una guerra de declaraciones que inició a partir de la transmisión en vivo de la joven de 26 años (Foto: Instagram @sofaragon @lupjones)

La controversia en torno al reciente destape por parte de Sofía Aragón, donde la actual reina de belleza mexicana reveló en una transmisión en vivo los malos tratos, y la “violencia simbólica” en su contra por parte de Lupita Jones, quien dirige la organización Mexicana Universal, continúa dando de qué hablar.

Y es que luego de que la Miss Universo 1991 contestó los señalamientos de Aragón en otra transmisión de Instagram Live, donde aparece al frente del grupo actual de participantes del certamen de belleza, en la que descalificó a la jalisciense asegurando “saber de dónde viene” y adjetivándola como “falsa e ingrata”, además de expresar que fue ella quien se hizo cargo de presuntas cirugías estéticas a las cuales se sometió la participante antes de concursas en Miss Universo 2019, ahora la joven de 26 años le responde.

“Ahorita ella decía que pagó “n” cantidad de cosas, que… el tema de mis dientes por ejemplo, que me pusieron carillas, porque ella exigió que se me cambiaran las carillas que yo ya tenía, sin embargo las carillas fueron patrocinio, no hubo un gasto económico, dice que el de la nariz fue patrocinio. Entonces está empezando a decir que pagó mis arreglos estéticos y la verdad es que se está excusando, pero hay pruebas que demuestran lo contrario”, dijo la joven en una videollamada con el programa Ventaneando.

Lupita Jones fue criticada por lanzar adjetivos que muchos calificaron como denigrantes contra la jalisciense (Foto: Lupita Jones (@jordi_80) / IG - Miss Universe Organization)

Y es que Simón Charaf, el único hijo de Lupita Jones, defendió a su madre a través de una declaración donde condenó la conducta de las ex reinas de belleza que han salido a señalar los malos manejos y la actitud de quien fuera la primera Miss Universo mexicana:

“Mi mamá se ha roto la madre y eso a veces ha afectado nuestra relación personal, me parece una estupidez que haya fans, que haya ex reinas que se atrevan a decir que mi mamá se dedica y se enfoca en tratar de perjudicar a las niñas”, dijo el joven de 22 años.

Ante la declaración, Sofía Aragón, hoy conductora de TV Azteca, invitó a Jones a reconsiderar su actitud y a darle el justo valor que merecen sus “aprendices de belleza”.

Simón Charaf, hijo de Lupita, criticó duramente lo que a su parecer es una injusticia: los señalamientos contra su madre (Foto: Instagram @simon_jones16)

“Creo que ningún hijo debería de sufrir por las decisiones de un padre, sin embargo así como dice que Lupita se parte la madre, también nosotras nos partimos la madre, y el esfuerzo, y la entrega, las ganas, la entereza de cada una de las niñas que entran al certamen, aún de las que no ganan, no es valorado, entonces el maltrato existe, el abuso existe, es cierto y se van a ir enterando de más conforme más mujeres se atrevan a levantar la voz”, afirmó la jalisciense.

Al respecto de Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, Sofía aseguró que no la quiere involucrar en el tema, sin embargo sabe que ella también sufrió los desplantes de Jones antes y durante su reinado:

Ximena Navarrete lo habló en su momento, y qué puedes esperar de una reina tan extraordinaria como alguien que logró ganar en su momento Miss Universo y hemos sido la gran mayoría de las reinas las que acabamos quejándonos

Ximena Navarrete emitió una reflexión en su cuenta de Instagram donde insta a las personas a "cuidar nuestras palabras" (Foto: Cuartoscuro)

Realmente no me gustaría involucrarla porque pues no sé si la puedo afectar entonces… solamente… me apoyan la gran mayoría de las reinas de belleza y en cuanto tenga permiso de cada una de ellas voy a poner sus screenshots o sus propias declaraciones para que ellas también puedan alzar la voz

La reina de belleza, quien no podrá entregar la corona a su sucesora debido a la polémica, también envió un mensaje a Lupita Jones:

“A mí me gustaría que ella aprendiera a valorar, que ella también es quien es gracias a cada una de nosotras, a todas las reinas, maquillistas, estilistas, a todos los que le regalan su trabajo porque es muy conocido que ella en gran parte no le gusta pagar por el trabajo de la gente y muchos van a salir a hablar”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras”: la indirecta de Ximena Navarrete a Lupita Jones en medio de la polémica con Sofía Aragón

Crisis en Mexicana Universal: ellas son las reinas que apoyaron a Sofía Aragón y se alzaron contra Lupita Jones

“Sólo las que lo vivimos sabemos lo que hay detrás”: la ex Miss Denisse Franco se sumó a las acusaciones de Sofía Aragón contra Lupita Jones