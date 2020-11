Crisis en Mexicana Universal: ellas son las reinas que apoyaron a Sofía Aragón y se alzaron contra Lupita Jones

De izquierda a derecha, Sofía Aragón, Nebai Torres, Cynthia de la Vega y Denisse Franco (Fotos: sofaragon - nebaitc - cynthiadelav denissefrancop (IG))

“Yo sé de dónde vienen todas, y de qué pie cojean. Desde la drogadicta, la alcohólica, etc. Muchas historias, y de todas tengo para hablar. De todas”.

Con esas palabras, Lupita Jones, Directora Nacional de Mexicana Universal y Miss Universo 1991, respondía a todas las reinas de belleza que esta semana alzaron la voz y la acusaron de haberlas maltratado psicológicamente, y de haber obstaculizado su triunfo en los certámenes internacionales a los que se presentaban.

La polémica estalló este martes, tras las crudas revelaciones de Sofía Aragón, actual portadora de la Corona de México, y segunda finalista en Miss Universo 2019. En un directo a través de Instagram, la modelo de Jalisco reveló que aceptó su trabajo en TV Azteca e incumplió el contrato de exclusividad con Mexicana Universal, porque Lupita Jones no le pagaba un peso.

Explicó que durante su preparación para el concurso internacional, ella tuvo que costear todos los gastos de renta, agua, dietas y gas para vivir en la Ciudad de México, y al final ya no tenía “para comer” o para ir al doctor. Acusó a la organizadora de “violencia simbólica”, y reveló que le había prohibido entregar la Corona a la mujer que se convertirá en su sucesora en la edición 2020.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última", avanzó en su video Sofía Aragón.

Tal y como ella predijo, varias reinas de belleza de la última década apoyaron su versión y hablaron de las experiencias que vivieron con Lupita Jones. Estos son sus relatos.

Cynthia de la Vega

Uno de los escándalos más sonados de Lupita Jones fue su conflicto con Cynthia de la Vega, quien iba a representar a México en Miss Universo 2011. Durante su preparación para el concurso internacional, la organizadora calificó a la modelo de Nuevo León de “indisciplinada” y poco entregada, y decidió despojarle de la Corona.

Según la joven de 19 años, la verdadera razón de su destitución fue su peso. Jones le había advertido que debía adelgazar en el plazo de un mes; de otra forma, se quedaría fuera y enviarían al certamen a una suplente. En ese momento, su sueño se convirtió en una pesadilla.

“El verme bajo presión y estrés fue lo que provocó que me bloqueara y no avanzara conforme a lo que Lucita pedía, pero no era una cosa notoria de sobrepeso. Yo pedía más clases físicas, una dieta con un nutriólogo especializado en la materia, que extendieran mi horario de gimnasio porque según ella, en mis evaluaciones mi problema siempre era el cuerpo, pero no me ayudaron, me fueron negadas, que porque ella no iba a invertir dinero en mí si no bajaba de peso”, reveló Cynthia entonces, en una entrevista con su tía, Bárbara Coppel.

Los constantes mensajes negativos hacia su figura hicieron que la modelo sufriera después problemas de autoestima y trastornos alimenticios. De acuerdo a su versión, Lupita Jones le confirmó frente a un notario que le quitaban la Corona por no haber cumplido los requisitos de peso y los cuidados alimenticios que exigía la organización. En ese momento, el concepto que tenía de la ex Miss Universo cambió para siempre.

“Había escuchado que era una persona demasiado estricta, inclusive tuve conversaciones con participantes que también se quejaban de su actitud y trato hacia ellas, y ahora me tocó vivirlo a mí, pero con la diferencia de que doy la cara porque no quiero que esto ensucie mi imagen, y sobre todo ser un testimonio para las que sigan detrás de mí, que no tengan que pasar por esto. La señora Jones es una mujer fría, orgullosa y calculadora”, dijo.

A través de su Instagram Cynthia republicó varias fotografías en las que los fans criticaron a Lupita Jones, y repudiaron los comentarios que vertió este martes para referirse a las reinas que alzaron la voz en su contra, de quienes dijo que alguna es “alcohólica”, o “drogadicta”, además de afirmar que Sofía Aragón no se bañaba, tenía “traumas” e “inseguridades”, era depresiva, “manipuladora, fría y calculadora", entre otros insultos indignantes.

También en su red social, Cynthia compartió la reflexión de un usuario que denunciaba algunas de las actitudes lamentables de la organizadora.

“1. Jamás debes burlarte y usar en contra de una persona sus enfermedades, mucho menos si son mentales. 2. Jamás debió llamarles a sus ex reinas drogadictas, alcohólicas, y mucho menos permitir que un tipo les llame 'golfas. 3. Si los concursos empoderan y se supone que los apoya, ¿por qué minimiza a los demás llamándoles concursitos de manera despectiva, porque no hicieron evento en pandemia? 4. ¿Cómo se atreve a amenazar a las demás reinas con contar cosas personales, si hablan de las injusticias que vivieron en lo profesional? 5. Empoderar a la mujer nunca será hacerlas sentir mal con su cuerpo ni con su persona", decía el texto.

Denisse Franco

Otro de los escándalos que dio de qué hablar fue el de Denisse Franco, Miss México en 2017. La representante de Sinaloa no logró quedar entre las 15 finalistas de Miss Universo, y al regresar del certamen denunció que Lupita Jones no la había apoyado, y había entorpecido deliberadamente su concurso. La polémica escaló, y los fans de la reina de belleza exigieron la destitución inmediata de la organizadora, y pidieron que la reemplazara Ximena Navarrete, quien fue Miss Universo en 2010.

Por supuesto, Lupita Jones desmintió las acusaciones, y aseguró que no había saboteado a Denisse Franco. Sin embargo, al volver del concurso, sí llegó a admitir que estaba “desilusionada” y “triste” por la calificación de la sinaloense.

“Todo lo que han dicho del poco apoyo que recibió Denisse en el concurso es mentira... ¿cómo le voy a echar tierra a mi trabajo? Me considero una empresaria, una mujer de negocios, y lo peor sería echarle a lo que he construido [...] Yo la apoyé en todo lo que estuvo en nuestras manos, y es mentira que la saboteara para que no quedara dentro de las 15 mejores", zanjó la Directora de Mexicana Universal.

Tras el escándalo, siguió al frente de la organización. Pero desde entonces, surgió un distanciamiento entre ella y Ximena Navarrete, quien apoyó fervientemente a Denisse Franco durante todo el proceso. Aunque Miss Universo 2010 no ha realizado ninguna declaración hasta el momento, Denisse Franco sí habló y apoyó a Sofía Aragón.

“Breve comentario: No son horas de dar declaraciones, pero quiero decirles que en todo momento estuve tranquila porque sé que yo di lo que tenía que dar durante mi reinado, aunque se me acusara de indisciplinada con falta de compromiso (incluso por parte de la organización). A pesar de, agradezco infinitamente a la organización por haberme brindado la oportunidad de representar a mi país, fue una etapa muy importante, de mucho crecimiento y siempre voy a estar agradecida”, inició la reina de belleza en un mensaje difundido a través de sus instastories.

“En cuanto a lo que menciona Sofía en su live, yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver y sólo las que vivimos la experiencia sabemos lo que hay detrás, no soy quién para juzgar ni estoy acusando a nadie, pero las cosas pudieran ser diferentes y obtuviéramos (sic) mejores resultados si hubiera una mejor comunicación entre cada integrante de la organización y se trabajara como un equipo dejando de lado el ego con el único objetivo de obtener esa corona, les aseguro que si las cosas fueran así ya tuviéramos (sic) otra corona para nuestro país”, agregó.

Nebai Torres

En su cuenta de Instagram, Nebai Torres, top 15 en Miss Internacional 2018, compartió el video de Sofía Aragón. Al igual que le ocurrirá a la conductora de TV Azteca, esta modelo de Jalisco no entregó la corona a su sucesora, ya que Lupita Jones dijo que la organización no tenía fondos para pagarle el traslado y el alojamiento.

Aunque se desconoce en detalle cuál fue la experiencia de Nebai Torres con la Directora de Mexicana Universal, en la tarde de este miércoles, ella y Sofía Aragón realizarán un directo en el que contarán su historia.

Sofía Aragón

Las declaraciones de Sofía Aragón fueron las más recientes. Aunque habló siempre desde la educación, sus palabras fueron incendiarias, ya que hicieron estallar la furia de Lupita Jones, quien le dedicó este martes numerosos insultos a la conductora de Azteca a través de un directo en Instagram.

“Yo sé de dónde viene Sofía Aragón, yo sé quién es Sofía Aragón. Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrándose sin bañarse en depresión total, por todo lo que decían de ella en las redes sociales. Esa chava vivía en depresión total todo el tiempo vendiéndose como una madura cuando no es así. Desde el primer día que llegó a mi oficina la leí perfecto. Una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir quien sea lo que quieres escuchar, o lo que ella cree que quieres escuchar. Nadie la soportaba de verdad”, dijo Jones.

Su forma de referirse a las ex reinas de belleza desató la indignación de las redes sociales, que piden su inminente destitución.

