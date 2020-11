“Sé cómo es, tan falsa, tan ingrata”: Lupita Jones respondió furiosa a los señalamientos de Sofía Aragón

En un directo de Instagram, Lupita Jones, quien fue Miss Universo en 1991, y es actual Directora de Mexicana Universal, se defendió de las acusaciones (Foto: Lupita Jones (@jordi_80) / IG - Miss Universe Organization)

En la noche del lunes, Sofía Aragón, actual reina de belleza de México y segunda clasificada en Miss Universo 2019, lanzó unas duras declaraciones a través de un directo en Instagram.

La modelo de 26 años acusó a Lupita Jones, fundadora de la organización Mexicana Universal, de no haberle pagado ni un peso durante el tiempo que residió en la Ciudad de México, preparándose para el certamen internacional. Además, contó que se gastó todos sus ahorros, y que llegó un momento en el que no tenía dinero “para comer” o para ir al médico.

“Lupita y su organización apoyaban a la reina económicamente para poder salir de su estado y venirse a Ciudad de México a su preparación. Entonces, tenían un apoyo económico mensual, y además cubiertos los gastos tanto del departamento, comida, luz, gas, agua, etc. Tenían ese apoyo, también un premio económico que les daba la organización; tenían un coche que les daba la televisora y la organización, un chófer y bueno ya saben...”

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Tuve que pagar todos mis gastos: de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, reveló la modelo de Jalisco.

También señaló que tras obtener el segundo lugar en Miss Universo, Lupita Jones quiso impedirle firmar un contrato con TV Azteca. Como ella finalmente aceptó y se convirtió en conductora de la cadena, la organizadora la eliminó de sus redes sociales, y no volvió a llamarla para participar en ninguna otra actividad. Por ese motivo, dijo Aragón, no estará en el certamen que se celebrará el domingo 29 de noviembre, y no entregará la Corona de Mexicana Universal a la nueva ganadora.

Tras ganar Mexicana Universal, Sofía Aragón (en la imagen) quedó segunda en el concurso de Miss Universo (IG: sofaragon)

Ahora, tras el crudo testimonio vertido por la modelo de Jalisco, Lupita Jones, quien fue Miss Universo en 1991, quiso defenderse de las acusaciones, y aseguró que quien debía pagar los gastos de Sofía Aragón era TV Azteca, ya que esta televisora era la que emitía entonces el concurso de belleza, y por contrato, ellos debían asumir esos costos.

“El dinero para poder darles los premios, o lo que se necesite, sale de la comercialización del evento. Azteca no nos dio nada. Azteca comercializó. Ellos comercializaron el evento, yo no comercialicé nada, y no me dieron un centavo para poder apoyar en todo el proceso de Sofía. Lo único que pude conseguir es que le pagaran el billete para ir a Miss Universo”, dijo en un directo de Instagram, en el que también se encontraban todas las aspirantes que competirán en la edición de este año.

La directora de Mexicana Universal aseguró que desde un principio fue sincera con la modelo de Jalisco, y le explicó cómo estaba la situación.

“Le dije ‘Sofía la cosa está así’. Desde el principio fui bien neta con ella. ‘Sofía no hay dinero, no tengo cómo darte un coche, o dinero o efectivo’. A la mera hora no hicieron nada por ella, nada. Y yo me eché a cuestas el sacarla adelante”, dijo Lupita Jones, quien se mostró molesta por la férrea defensa que hizo Sofía Aragón de TV Azteca.

“En primer lugar, tratar de sacarla de sus depresiones, de sus traumas, de sus inseguridades. La organización, bueno no la organización, Lupita Jones, porque fue de mi dinero, porque como les dije la situación con Azteca el contrato no se cumplió a cabalidad. Entonces, de mi bolsa personal, sin percibir un solo ingreso, poniendo el riesgo el patrimonio de mi hijo y el mío, yo invertí en Sofía para poder operarle la nariz, para arreglarle los dientes, para la liposucción, para el viaje a Nueva York. Todo eso financiado por mí. Obviamente tocando puertas, tratando de que alguien nos ayudara”, expresó.

Lupita Jones defendió que ayudó a la reina de belleza de 26 años a superar sus traumas e inseguridades (Foto: AP/Lynne Sladky, Archivo)

Para buscar financiación y “recuperar lo que estaba invirtiendo” tocó numerosas puertas. Según su versión, la reina de belleza presumía de ser muy conocida y querida en Guadalajara, pero hubo personas que le dijeron que "no querían tener nada que ver” con Sofía Aragón.

“Esto es una empresa, y un negocio. Yo no puedo poner en riesgo un patrimonio personal por una empresa, eso no funciona así. Yo no soy millonaria”, se quejó. “Estuvimos tocando puertas, visitamos incluso al gobernador, no más nos dieron largas. Varias puertas que tocamos, incluso varios empresarios allá, textualmente nos cerraron la puerta en las narices, y nos dijeron ‘si se trata de esta mujer no queremos tener nada que ver’. Ups dijimos ¿pues no que es así personaje de Guadalajara, y maravillosa y divina?”.

En su video, Sofía Aragón acusaba también a Jones de haber utilizado el dinero de un fideicomiso que le dieron a ella personalmente, para costear un viaje a Nueva York. La ayuda, dijo la finalista de Miss Universo, la había obtenido gracias a un amigo que le enseñó cómo solicitarla y la apoyó en el proceso.

“Más de la mitad del dinero fue utilizado, en vez de que fuera para mí, por los gastos que yo había tenido durante todos esos meses, fue utilizado para el premio que se le dio a Rubí de irse a Nueva York", denunció la reina de belleza. "Gracias a Dios yo estaba incluida. Pero esas dos personas que son de la organización, las pagué con el dinero que a mí me dio el fideicomiso como apoyo. Y no se me hace justo”.

Sobre este punto, Lupita Jones espetó que ella “no es una ladrona”, y que tenía derecho a recuperar el dinero que había invertido en Sofía Aragón y que había salido de su propio bolsillo.

“El viaje a Nueva York, las cirugías, yo tenía que recuperar eso, ¿por qué se lo voy a regalar? Si no sale del negocio, pues no sale chavas. ¿Qué le robe su fideicomiso? No le robé ningún fideicomiso”, dijo la organizadora, quien además aseguró que le entregó en mano a la modelo todos los recibos y facturas de las cirugías y los gastos que ella costeó.

El video en el que Sofía Aragón denunció "violencia simbólica" por parte de la organización y de Lupita Jones (Instagram: Sofía Aragón)

Según la fundadora de Mexicana Universal, Sofía Aragón pudo publicar su libro gracias a ella, y también la ayudó a dar conferencias Ted Talk. Poco después, la modelo de 26 años le confesó que TV Azteca le había ofrecido trabajar como conductora. Entonces, Jones le recordó que ambas tenían un contrato y que ella había firmado una cláusula de exclusividad.

“Tienes un acuerdo con nosotros ya firmado, tenemos que ponernos de acuerdo en ver cómo nos vamos a compaginar y hacer las cosas de manera conjunta, porque tienes un compromiso con la organización. Cuando ya me enteré, ya había firmado", dijo la organizadora.

Sobre el hecho de haberla bloqueado en redes sociales, Jones fue tajante y severa.

“Pues sí la dejé de seguir. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar siguiendo a una persona que sé cómo es, tan falsa, tan ingrata, tan de cara, todo lo que ha demostrado que es. Porque por mucho que ahora se venda como la gran-diosa yo sé de dónde viene, yo sé de qué pie cojea”, dijo, antes de afirmar que TV Azteca no quería que Aragón ganara el certamen de Miss Universo.

Acerca de haberle impedido asistir a la coronación de la nueva Mexicana Universal, la organizadora explicó que se debe a un conflicto entre televisoras, y que Imagen Televisión, quien emitirá el certamen en 2020, no quiere que una conductora de TV Azteca participe en la gala, aunque sea la actual portadora de la corona. También aseguró que Sofía Aragón había dicho que ya no quería que la relacionaran con ese tipo de competencias.

“Aquí hay un conflicto de televisoras, que eso no lo terminan de entender. Imagen Televisión también tiene sus políticas. Azteca no tiene nada que ver en este evento, absolutamente nada. Imagen Televisión es quien está transmitiendo nuestro evento y con quien estamos planeando una relación a largo plazo porque están muy contentos con el proyecto”, dijo Jones.

“Está muy indignada, y muy herida, y muy enojada porque no va a venir a entregar su corona. Hace unos meses, le dijo a una persona muy cercana a ella ‘Yo ya no quiero que mi imagen se relacione con concursos de belleza’. Y dije ‘¿cómo, y de dónde salió?’; ¿Cómo llegó hasta donde está? Si pagaba porque la subieran a una pasarela. Y por la cercanía que tiene con esa persona, estoy segura de que sí lo dijo. Señores fans que tanto la defienden, a la señorita le vale un bledo los concursos de belleza. Lo único que quiere es venir y aprovechar esta última oportunidad de mi plataforma para venir a pararse como una gran reina y recibir el reflector y el aplauso, y lo siento, pero no se lo voy a dar".

