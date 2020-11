Un refri vacío y 100 pesos en el banco: crudas revelaciones de Sofía Aragón sobre “la violencia simbólica” que vivió en Mexicana Universal por parte de Lupita Jones

Sofía Aragón contó que durante su preparación para Miss Universo la organización Mexicana Universal, de Lupita Jones, no costeó sus gastos. Tuvo que utilizar todos sus ahorros, y llegó un momento que no tenía dinero para comer, o para ir al doctor (Video: IG. @sofaragon)

En un video en directo de casi 30 minutos, Sofía Aragón, actual reina de belleza de México, y segunda finalista de Miss Universo en 2019, rompió el silencio y reveló a sus más de 545,000 seguidores la “violencia simbólica” que sufrió durante su preparación para el certamen mundial, y el nulo apoyo que recibió por parte de la organización y de Lupita Jones, quien fue Miss Universo en 1991, y fundó Mexicana Universal.

En los primeros minutos de la transmisión, la modelo originaria de Jalisco aseguró que nunca antes quiso hablar del tema porque no le gustan los conflictos y su madre la enseñó a ser “amable”. Sin embargo, las múltiples preguntas y versiones que han surgido sobre ella, la forzaron a contar “su verdad”.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, relató en el directo.

En 2019, Sofía Aragón asistió a Mexicana Universal como representante de Jalisco. Ella ni siquiera había sido la ganadora de su entidad, sino que llegó al concurso para reemplazar a Dorothy Sutherland -quien había ganado el título estatal, pero no se presentó a los llamados del certamen-. A pesar de que acudió como sustituta, la modelo de 26 años dio la sorpresa y se hizo con la corona. Entonces, comenzó su preparación como representante de México en Miss Universo.

Aunque a todas las reinas de belleza siempre se les concedió un apoyo económico, se les pagó la renta del departamento, y los gastos, Lupita Jones le dijo a Sofía Aragón que para ella no había dinero (IG: @sofaragon)

Aquellos meses fueron para ella una agonía. A pesar de que la organización de Lupita Jones siempre había apoyado económicamente a las reinas, Aragón no recibió un peso durante los seis meses que residió en Ciudad de México. Según la versión de la actual conductora de la Voz, en ese tiempo, para financiar su estancia en la capital, utilizó los ahorros que había juntado desde los 16 años, edad en la que comenzó a trabajar. Pero el dinero se acabó, y llegó un momento en el que no tenía ni siquiera para comer.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, confesó Aragón.

“Hay una persona en la organización que fue muy cercana a mí, mi coach motivacional, espiritual, y yo le hablaba llorando diciéndole, ‘Te enseño mi refri, vacío; te enseño mi cuenta del banco', tenía 100 pesos, y ‘ya no tengo para comer’” , agregó.

A pesar de que ella sufre endometriosis, una enfermedad que se produce cuando el tejido que recubre el interior del útero crece en el exterior de este, la organización no le costeaba las visitas al doctor. Entre los síntomas de la afección se encuentra el sangrado, dolor en los intestinos, calambres menstruales, dolor pélvico y dificultad para embarazarse; y aunque sus visitas al ginecólogo debían ser constantes, en los seis meses que duró su preparación, no acudió ni una vez a consulta.

“Le decía a Lupita, ‘por favor necesito ir al doctor, no tengo con qué’, y me decía, ‘Sorry, no hay’”, relató la modelo de Jalisco.

Sofía Aragón obtuvo el segundo lugar en Miss Universo 2019, solo por detrás de Zozibini Tunzi, de Sudáfrica. Madison Anderson, de Puerto Rico, quedó tercera. La gala se celebró el 8 de diciembre en Georgia, EEUU (Foto: REUTERS/Elijah Nouvelage)

Cuando estaba al borde de la desesperación, una amiga le envió por “Rappi favores” 1,000 pesos y una botellita de vino tinto con una nota: “No estás sola. Ya solamente quedan tres, cuatro semanas para que te vayas a Miss Universo. Con esos 1,000 pesos haz tu último super”, decía el mensaje.

Finalmente, su coach la convenció para que no abandonara su sueño, y ella, tuvo que llamar a sus padres para pedirles algo de dinero, una situación que la incomodó porque llevaba muchos años trabajando y siendo independiente. En diciembre de 2019 llegó al fin Miss Universo y la mexicana hizo una actuación impecable. Estuvo muy cerca de lograr la ansiada Corona. Quedó segunda, solo por detrás de la sudafricana Zozibini Tunzi. Desde 1988, ninguna representante nacional había logrado ser finalista, a excepción de Lupita Jones y Ximena Navarrete, quienes ganaron el certamen en 1991 y 2010, respectivamente.

Al regresar a México, se abrieron numerosas puertas. Su situación económica seguía siendo muy inestable, pero llegaron distintas oportunidades laborales que le prometían un futuro diferente. En enero, TV Azteca le ofreció un contrato de conductora en la cadena. Y ella, ilusionada, se lo contó a Lupita Jones. Pero la reacción, no fue la esperada.

“Regresé de Miss Universo y me dieron la oportunidad de hacer las Mañanitas a la Virgen y me dijeron ‘Tienes muchísimo talento en la conducción, queremos ofrecerte que te quedes con nosotros como conductora’. Y para mí fue que de verdad se me abrieron las nubes en un huracán, porque de verdad no les puedo explicar lo pesado que estuvo el que ves la cuenta hacia atrás y sabes que no hay apoyo”, relató Sofía Aragón.

“En enero, me dice TV Azteca, queremos firmar contigo. Y yo estaba feliz, porque además mi sueño siempre ha sido el tema de la conducción, el tema de la actuación. Y le dije a Lupita muy emocionada. [...] Le dije ese día, las personas pueden hablar por mí pero, el trato ni siquiera era lindo, porque yo hablé con ella directo y le dije, 'Qué crees me están dando esta gran oportunidad, me están dando la oportunidad de ser conductora porque por ahí estaba el rumor de La Voz, y estaban otros eventos especiales. [...] Aún así, ustedes saben, ese mismo día Lupita me dejó de seguir de redes sociales, me bloqueó y tengo desde enero sin saber nada de ella" , agregó.

Lupita Jones, quien fue Miss Universo en 1991, fundó la organización para elegir a las reinas de belleza que representan a México en certámenes internacionales. Ella dejó de hablar a Sofía Aragón cuando esta firmó el contrato con TV Azteca (Foto: Facebook LupitaJones)

La modelo de Jalisco no ocultó que el contrato que había firmado con Lupita Jones no le permitía trabajar en otras campañas o fuera de la agencia. Pero no recibía ningún peso por ese trabajo, y necesitaba un ingreso económico. Por ello, aceptó la oferta de TV Azteca y firmó una carta en la que la cadena televisiva se comprometía a dejar a Sofía entregar la corona en Mexicana Universal 2020, sin excepciones.

“El tema no es que si firmaba mi contrato yo ya no podría entregar mi corona el siguiente año, porque Azteca me dijo ‘no tienes ningún problema’. De hecho, ahí no sabíamos ni siquiera si [el concurso] iba a seguir en qué televisora. Entonces, yo hice una carta redactada por parte de Azteca en la que se respaldaba que yo podía entregar Corona en cualquier caso".

“Azteca desde el minuto en el que yo firmé, me dejó claro que tenía todo el apoyo para entregar mi corona, independientemente de dónde fuera, así fuera aquí o en China, bajo cualquier televisora, bajo cualquier plataforma. Entonces, yo eso se lo dije a Lupita desde que iba a firmar mi contrato, y se lo volví a repetir ahora que inició la concentración”.

“Sigo siendo mexicana universal, porque no he entregado corona y bueno, no hay una nueva representante. Sin embargo, no me invitó ya a ninguna actividad, a ningún evento, no me volvió a dirigir la palabra, todo lo que necesitaba de mí lo pedía a través de un tercero. La única vez que me habló fue para lo de las diputadas, después de meses de no hablarme, me dijo ‘Espero que te sumes a esto de las diputadas’. Y la verdad es que es cierto, decidí no sumarme”.

(Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

De esta forma, Aragón disipó los rumores y afirmó que este año no va a formar parte de la coronación de Mexicana Universal, pero no por TV Azteca, sino por los problemas que ha sufrido durante el concurso. Además, dirigió un mensaje a Lupita Jones y le pidió que empiece a valorar a todas las mujeres que participan en su certamen de belleza.

“La organización siempre dice que nosotras somos quienes somos gracias a ellos, pero a mí me gustaría, y este mensaje va directamente a Lupita, que tú también entiendas Lupita que sí, gracias a ti somos muchas cosas, porque nos das plataforma, nos enseñas muchas cosas, crecemos y tenemos más seguridad y más confianza. Pero también tienes que entender Lupita que tú eres y has logrado lo que has logrado gracias a todas las reinas que han pasado por tu organización. Gracias a todos los sueños, a todas las ganas, al tiempo que le ponemos. Gracias a muchísimas mujeres, no solamente las que ganan, sino que las que compiten, las que son estatales, las que son nacionales, las que son internacionales, las que ni siquiera pasan. Todas nosotras también te estamos haciendo quien tú eres Lupita, todas nosotras te llenamos a ti de posibilidades. Entonces te pido por favor que valores y respetes el esfuerzo de cada una de tus reinas, tanto las que tú quieres y valoras, como las que no. Porque nosotras hemos hecho por ti, tanto como tú por nosotras".

