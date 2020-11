“Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras”: la indirecta de Ximena Navarrete a Lupita Jones en medio de la polémica con Sofía Aragón

No es la primera vez que Lupita Jones se ve en medio de duras acusaciones por parte de varias ex participantes del certamen nacional (Foto: Cuartoscuro)

La controversia en torno a los manejos al interior de la organización de Mexicana Universal se ha suscitado en los últimos días luego de que Sofía Aragón, la representante nacional en Miss Universo 2019, certamen donde quedó en segundo lugar, difundió a través de una transmisión en vivo los maltratos psicológicos y “violencia simbólica” que vivó al lado de Lupita Jones, Directora Nacional de dicha organización, anteriormente llamada Nuestra Belleza México.

La jalisciense aseguró que la Miss Universo 1991 obstaculizó su triunfo en los certámenes internacionales, además de referir que hizo una distinción en el trato que le dio al no destinar para ella gastos de manutención, ni traslado, por lo que llegó un momento en que “no tenía ni para comer”.

La actual portadora de la corona de belleza mexicana también reveló que se vio orillada a aceptar un ofrecimiento laboral por parte de TV Azteca incumpliendo el contrato de exclusividad por la organización comandada por Lupita Jones debido a que ésta no le pagó nada ni antes de su preparación, ni después.

Sofía Aragón habló de su relación con Lupita Jones

Tras las crudas declaraciones de Aragón, su compañera, la reina de belleza de México en 2017, Denisse Franco, originaria de Culiacán, respaldó lo dicho por la hoy conductora de televisión, asegurando que “sólo las que vivieron la experiencia saben lo que hay detrás”, aludiendo a los malos tratos y la rigidez con que se conduce Jones frente a las participantes.

Tras la difusión de esta información, Lupita realizó una transmisión en vivo a través de la cual, y frente al grupo actual de participantes en Belleza Universal, descalificó las revelaciones de Aragón y se lanzó contra ella con calificativos de menosprecio, asegurando saber “de dónde viene”.

(Foto: IG. @cynthiadelav)

Así lo dijo la ex Miss Universo 1991:

“Yo sé de dónde viene Sofía Aragón, yo sé quién es Sofía Aragón. Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrándose sin bañarse en depresión total, por todo lo que decían de ella en las redes sociales. Esa chava vivía en depresión total todo el tiempo vendiéndose como una madura cuando no es así. Desde el primer día que llegó a mi oficina la leí perfecto. Una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir quien sea lo que quieres escuchar, o lo que ella cree que quieres escuchar. Nadie la soportaba de verdad”, expresó.

La manera de referirse a una de “sus reinas” fue duramente criticada en redes sociales, pues dejaría en evidencia el nulo respeto y empatía que se vive al interior de la organización que Jones comanda desde hace casi tres décadas.

(Foto: Instagram)

Ante la vorágine de información, es ahora Ximena Navarrete, quien ha sido la única mexicana posterior a Jones en lograr la hazaña de convertirse en Miss Universo, en 2010, quien aludió a la controversia. Aunque discretas, sus declaraciones muestran su respaldo a las reinas que han hablado del caso y su interés por que se erradiquen las conductas nocivas al interior de la organización:

“Empoderar a las mujeres” no se trata de hacernos más fuertes. Yo no creo mucho en este término: “empoderar mujeres” porque las mujeres ya nacimos fuertes. Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente en este mundo. Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, no te define como ser humano”, escribió la reina de belleza y actual conductora de televisión en una historia de Instagram.

Dicha declaración es una alusión a las palabras de Jones, quien en múltiples ocasiones ha declarado que Mexicana Universal es una organización que “empodera a las mujeres”; y quien además se ha referido a algunas ex participantes de forma despectiva, asegurando que algunas eran “alcohólicas” o “drogadictas”.