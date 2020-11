“Nunca se ha logrado conciliación”: Marysol Sosa habló sobre el futuro de Sarita y su mamá ahora que apareció el testamento de José José

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

Tras darse a conocer que la heredera universal de José José es su ex esposa y madre de sus dos primeros hijos, Anel Noreña, ahora ha surgido la interrogante respecto a qué sucederá con la herencia del recordado intérprete y si Sara Salazar y su hija Sarita Sosa, serán desalojadas de la casa donde residen en Estados Unidos, propiedad del príncipe de la canción.

Dicho inmueble, al conocerse el testamento, habría pasado a ser de la propiedad de Anel y su familia, por lo que queda en duda qué irá a pasar con las dos mujeres que vivieron con José José en sus últimos años. Al respecto fue consultada Marysol Sosa, quien dio declaraciones a las cámaras del programa Venga la alegría, donde reveló cuáles serán las intenciones de los Sosa Noreña ante el hecho de que las llamadas “Saras” quedaron excluidas de la herencia.

“No es nuestra idea definitivamente (sacarlas de la casa), créanos, pero no sé con qué nos vayamos a topar, de antemano el hecho de tener hoy esta posición a mí personalmente me da mucha paz, sé que estamos en una cuestión que todavía va a tomar tiempo, pero estoy muy contenta la verdad”, expresó la también cantante, quien hace unas semanas lanzó un tema acompañada de Edwin Luna en tributo a su papá.

Marysol Sosa se dijo feliz por al fin poder tener certeza sobre la última voluntad de su padre (Foto: Captura de pantalla)

La también reciente mamá dejó claro que aún no tiene decidido si Anel decidirá “compartir la herencia” con la que fuera la última esposa del intérprete de Gavilán o paloma y la hija que procrearon en conjunto. Así lo dijo:

“Primero tengo que conocer qué cuestión y a partir de ahí ya veremos, porque en sí la parte de querer conciliar se intentó desde que esta muchacha se llevó a mi padre, y nunca se ha logrado ninguna conciliación, entonces ya veremos después”, agregó la herma de José Joel.

Marysol dejó claro que al momento no se tiene conocimiento de un testamento más reciente que el que fue hallado en la Ciudad de México, por lo que éste sería la voluntad final de José José: “Hasta ahorita no se encontró nada, te hablan de allá de Estados Unidos por cualquier cosa que hubiese hecho mi padre al respecto, tendría que estar en el Consulado de México, cosa que nunca nos han contestado nada”, aseguró.

Anel y José José formaron una familia en los años 70 y 80. Tuvieron dos hijos, José Joel y Marisol Sosa (Foto: Jose Joel Sosa)

Y es que recientemente Anel Noreña, José Joel y la misma Marysol Sosa se mostraron felices al revelarse la voluntad del recordado cantor. La tarde del pasado miércoles 4 de noviembre, Noreña acudió junto a sus hijos y la amiga del fallecido artista Laura Núñez a los juzgados de la Ciudad de México para conocer cuál fue la última voluntad de José.

Se informó que Anel fue nombrada como heredera universal, siendo que ella cedió estos derechos a sus dos hijos. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, el patrimonio que dejó el emblemático intérprete están dos propiedades en Florida, Estados Unidos, y las regalías generadas por todas sus canciones, las cuales son administradas por la disquera Sony Music.

"Estamos contentos. Lo único que les podemos decir en este momento y espero entiendan por qué es que estamos empezando este proceso es que ya encontramos el testamento, ya hay un testamento. Vinimos ahora a ratificar el hecho y vamos a seguir con el proceso para darle hacia adelante” dijo José Joel a las afueras de un Juzgado de lo familiar.

Sarita Salazar ha sido muy criticada, pues mostró manejos opacos en la muerte de su padre y durante el tiempo previo (Foto: Captura de pantalla)

“Ahorita estamos presentes quienes están dentro del testamento (José Joel, Marysol y Anel), pero no tenemos todavía fecha para la próxima audiencia, pero los mantendremos al tanto”, agregó Marysol Sosa.

Por su parte, la ex esposa de José José se dijo feliz: “Muy contenta porque en el corazón de Pepe y de Marysol hoy es un día de fiesta, y en el mío también porque su papacito fue de ellos, es verdaderamente hermoso lo que está pasando”, finalizó.

