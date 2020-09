“Como si fuera la tía de hace muchos años”: Marysol Sosa se lanzó contra Alejandra Ávalos por meterse en temas familiares que no le competen

Marysol Sosa desestimó la intromisión de Ávalos en temas familiares (Foto: Archivo)

Durante los últimos días, la cantante Alejandra Ávalos ha dado mucho de qué hablar por sus declaraciones sobre José José y su lucha porque Manuel José, quien se ha promocionado como “la voz gemela” del fallecido intérprete sea reconocido como hijo del “príncipe de la canción”.

Sin embargo, durante la reciente rueda de prensa de Marysol Sosa, donde dio a conocer Vamos a darnos tiempo, tema grabado al lado del cantante Edwin Luna para honrar al emblemático artista, la hija de José José fue cuestionada sobre Ávalos y la demanda que su mamá, Anel Noreña, le interpuso.

Marysol fue clara al señalar que desconocía el conflicto legal y no estar bien informada al respecto, pero dejó saber su postura sobre Ávalos, señalándola como alguien que se quiere meter en asuntos de su familia como si perteneciera a ella, criticando su intromisión en temas que no le competen.

Alejandra Ávalos provocó polémica al asegurar que Manuel José es hijo del fallecido artista (Foto: Cuartoscuro)

“Sobre ese otro tema, no sé quién te haya comentado… la verdad es que no he tenido mucho tiempo para hablar de dicho tema, hasta ahí podría decir de eso”, reveló visiblemente confundida.

“La señora Ávalos no sé, pero como que se quiere hacer bien presente en mi familia, como si fuera la tía de hace muchos años y la verdad es que no, Dios la bendiga y cada quien sus cosas” , dijo la hija mayor de José José.

A unos días de conmemorar el primer aniversario luctuoso del cantante, los problemas legales en torno a su figura y legado no han frenado. Su ex esposa, Anel Noreña, anunció que ya emprendió acciones legales en contra de Ávalos, quien asegura constantemente que el recordado cantante de temas como La nave del olvido y Almohada tuvo un hijo no reconocido y se trata del intérprete colombiano identificado como Manuel José.

Anel reveló que ya interpuso una demanda contra Alejandra y consideró que vulnera la integridad de su familia (Foto: Instagram anel_norenamx / aleavalosr)

Ávalos ha emitido, durante meses, diversos comentarios polémicos basados en la supuesta amistad que sostuvo con el padre de José Joel, Marysol y Sarita Sosa.

“A mí me han llegado confesiones por parte de gente cercana a José José. Tres personas me han confirmado que Manuel José es su hijo, quien no tuvo que decirme que era su hijo, yo lo descubrí porque sus genes son exactamente iguales a los del padre”, opinó para el programa Hoy sobre la paternidad no reconocida del cantante fallecido el 28 de septiembre del 2019.

Alejandra también ha defendido de manera encarnizada a Sara Sosa, la segunda esposa de José José: “Ella lo recuperó en sus ilusiones, en su esperanza, en su fe”, hecho por el que se ganó la creciente antipatía de la familia Sosa Noreña.

Anel y su abogado se presentaron en "Hoy" a hablar del tema (Foto: captura de pantalla del programa "Hoy")

Ante estas polémicas declaraciones, Anel Noreña decidió emprender acciones legales pues consideró que lo dicho por Ávalos no puede ser definido como libertad de expresión, sino que vulnera la integridad de la familia y la memoria de “el príncipe”. Así lo dijo la ex modelo para el programa Hoy:

“Yo creo que ha confundido lo que es la libre expresión a hacer comentarios con dolo, con perversidad y mentiras, porque todo lo que dice son mentiras y suposiciones... aquí está ya la demanda”.

Anel ha declarado en reiteradas ocasiones que José José fue el amor de su vida (Foto: Cuartoscuro)

“Todos tenemos una libre expresión, pero cuando ésta vulnera el honor, la reputación o la vida privada de las personas, ya tenemos unas consecuencias legales. La vida pública de la señora Anel, es una cosa y podemos opinar, pero no sobrepasar”, expresó el abogado Arturo Martínez, defensor de Anel en la misma emisión.

Señaló además que esta demanda es por daño moral y en materia civil, y aprovechó para enviarle un mensaje a Alejandra Ávalos: “Las pruebas de paternidad no se hacen con los testigos que usted dice tener y los testigos que manifiesta los va a tener que presentar ante un tribunal. De lo contrario va a tener que pagar esa reparación”, finalizó.

