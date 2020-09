Alejandra Ávalos reveló que percibió la presencia de José José en la misa que hizo en su honor

Alejandra Ávalos organizó una ceremonia católica en la Basílica a un año de la muerte de José José (Foto: Cuartoscuro)

Las rencillas entre Alejandra Ávalos y la familia Sosa Noreña no ceden, y a un año de la muerte de José José están más fuertes que nunca. Y es que la actriz y cantante ha declarado en distintas ocasiones que quien se promociona como “el mejor imitador de José José”, el cantante Manuel José, es hijo biológico del fallecido “príncipe de la canción”.

Ante tales aseveraciones, Ávalos ha sido demandada recientemente por Anel Noreña, ex esposa del cantante, quien la denunció por daño moral. No obstante, Ávalos prosiguió este lunes con el homenaje al difunto interprete de El Triste y El Amar y el Querer en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Luego de la misa que se realizó en su memoria, los medios de comunicación abordaron a Ávalos para conocer sus impresiones del evento y fue cuando dijo que José José profesaba la religión católica, razón por la que le organizó la ceremonia.

Anel Noreña se ha mostrado contundente en señalar que Ávalos está deshonrando la memoria de José José, razón por la cual la demandó (Foto: Instagram @anel_norenamx / aleavalosr)

De acuerdo con la actriz de 51 años de edad y que participó con José José en la película semibiográfica Perdóname todo, en la ceremonia pudo conectar con su espiritualidad. Así lo dijo ante la pregunta expresa de si “sintió la presencia de José José”:

Sí, él tenía de alguna manera su devoción a la Virgen de Guadalupe, siempre se encomendaba a ella, siempre venía, le cantaba, le daba las gracias, le ofrecía estar siempre pendiente de todo lo que hacía en su carrera. Le pedía a la Virgen una bendición por su familia, por sus hijos para que siempre vivieran en paz, para que tuvieran todo y nunca les faltara nada...

Por su parte, los hijos mayores del cantor realizaron un par de homenajes en la capital del país; el primero en el parque de La China de la colonia Clavería, donde creció; y el segundo en el panteón Francés.

Al rededor de 150 personas se congregaron en el parque de la China para recordar al emblemático cantor (Foto: EFE)

Tras un desacuerdo con algunos reporteros que se quejaban de que los herederos del “príncipe” habían limitado el acceso a todos los medios al panteón Francés por una presunta venta del evento al programa Ventaneando, José Joel y Marysol Sosa lo negaron rotundamente, y coincidieron en no querer hablar sobre las declaraciones que hizo Alejandra Ávalos, pues fueron cuestionados sobre la demanda que Anel interpuso contra la actriz.

Marysol se mostró más reservada al simplemente decir “Yo no digo nada, gracias”, mientras que su hermano mayor ahondó un poco más en sus declaraciones revelando que no tienen estima por la intérprete que dice haber sido una amiga muy cercana a José José, incluso la tachó de ser una persona nefasta.

“No: no vale la pena manchar lo que estamos logrando hoy que es homenajear a José José con esa gente tan nefasta y tan baja, punto, gracias, así es... Hoy es fiesta, hoy es júbilo, hoy es homenaje, aniversario luctuoso de uno de los más grandes intérpretes, seres humanos, papá, amigo, mentor, maestro que pudimos tener los aquí presentes”, expresó José Joel.

José Joel dio unas motivas palabras para recordar a su padre en el parque de la colonia Clavería, donde nació y vivió muchos años (Video: Instagram @josejoel)

Fue en días pasados cuando Anel Noreña anunció que ya emprendió acciones legales en contra de Ávalos, quien asegura constantemente que el recordado cantante de temas como La nave del olvido y Almohada tuvo un hijo no reconocido y se trata del intérprete colombiano Manuel José.

Ávalos ha emitido durante meses diversos comentarios polémicos basados en la supuesta amistad que sostuvo con el “príncipe de la canción”.

Anel Noreña no está de acuerdo en que Manuel José se promueva como hijo de José José (Foto: Instagram @anel_norenamx/manueljoseoficial)

“A mí me han llegado confesiones por parte de gente cercana a José José. Tres personas me han confirmado que Manuel José es su hijo, quien no tuvo que decirme que era su hijo, yo lo descubrí porque sus genes son exactamente iguales a los del padre”, opinó para el programa Hoy sobre la paternidad no reconocida del cantante fallecido el 28 de septiembre del 2019.

Alejandra también ha defendido de manera encarnizada a Sara Sosa, la segunda esposa de José José: “Ella lo recuperó en sus ilusiones, en su esperanza, en su fe”, hecho por el que se ganó la creciente antipatía de la familia Sosa Noreña.

