Encontraron el testamento de José José: José Joel y Marysol aparecen como herederos

Al parecer, Sara Sosa no apareció mencionada en el documento

A más de un año de la muerte de José José un asunto relacionado con el “Príncipe de la Canción” ha dado de qué hablar luego de que apareciera su testamento.

El asunto del documento había generado mayor tensión entre los hijos que el cantante tuvo con Anel Noreña (Marysol y José Joel) y Sara (la hija que el intérprete tuvo con Sara Salazar).

Fue la mañana de este viernes en el programa Hoy cuando José Joel se encargó de revelar la aparición del documento.

“Ya encontraron el testamento de José José, sólo es ratificar el hecho que ya encontramos el testamento. Vamos a seguir el proceso”, señaló.

El cantante falleció en septiembre de 2019 (Cuartoscuro)

En ese mismo medio Marysol Sosa añadió que aún no tienen fecha para su próxima audiencia relacionada con el caso que emprendieron en contra de Sara para saber qué ocurrió en los últimos meses de la vida de su padre, fallecido el 28 de septiembre de 2019.

“No, no todavía no. Estamos presentes. Pero no tenemos fecha para la nueva audiencia”.

Horas más tarde, Anel Noreña habló para el programa Ventaneando, en donde no solo confirmó la existencia del documento, sino que reveló que sus hijos aparecen como herederos y ella fue designada albacea.

Explicó que después de que sus hijos echaran a andar el juicio contra Sara, durante el proceso se reveló la existencia de un testamento, pero hasta ahora se desconocía su paradero.

José Joel, José José y Marysol Sosa ( Cuartoscuro)

Comentó que sus abogados nunca perdieron la esperanza de hallarlo y “lo encontraron, gracias a Dios”.

Añadió que el proceso ahora va al juzgado y de ahí les tienen que dar cita para continuar.

“El corazón de mis hijos es lo que está verdadermente ensanchado de gozo, de amor”, comentó Anel respecto de que José José no se olvidó de sus hijos en México sobre todo después de lo que pasaron en 2019, tras la muerte del “Príncipe de la Canción”

El asunto del testamento ya había generado controversia. De hecho el pasado julio José Joel puso en duda su existencia.

“No lo vimos, no sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué. Es más, ¡no sabemos si en verdad hay un testamento! Y esta gente está escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada, así que esperamos que los juzgados reabran y podamos continuar los procedimientos legales para que sea la autoridad competente quien nos diga dónde estamos parados”, explicó José Joel a la revista TvyNovelas sobre la actitud que tomó Sara Sosa.

Anel habló para el programa "Ventaneando" tras darse a conocer que apareció el testamento

Ya en ese momento dejó en claro que seguiría adelante en el proceso para saber qué ocurrió con su papá.

“No es una pelea, no es un pleito; sólo queremos platicar con Sarita, que nos cuente qué ocurrió, por qué se lo llevó, por qué lo maltrataron, por qué nos alejaron de él y, bueno, al final, que nos muestre el testamento, si es que lo hay”.

José Joel dijo que en caso de existir un testamento aceptará lo que esté asentado en el documento, incluso si su padre le dejó todo a Sara Sosa, su hija menor.

Sin embargo, el cantante descartó que su padre haya dejado una gran herencia.

“No, ni siquiera es eso. Todos sabemos que mi papá no estaba bien de plata, pero lo que sí quedan son sus regalías como intérprete, que ni siquiera se acercan a las que reciben los compositores”.

