“Bola de caníbales y alimañas”: Jorge Reynoso denunció veto a su esposa Noelia tras ayuda a los hijos de José José

Jorge Reynoso espera que la disputa entre los hijos de José José termine pronto por el bien de todos (Video: Twitter @ventaneandouno)

Jorge Reynoso, empresario y esposo de Noelia, ayudó el año pasado a Marysol Sosa y José Joel cuando su padre falleció, pero esta acción le trajo represalias en Miami pues se enemistó con varias personas y medios de comunicación de la ciudad de Estados Unidos.

Luego de que hace un año Reynoso fuera el intermediario en el pleito entre Sarita Sosa y los hijos mayores del ‘príncipe de la canción’, el empresario dio a conocer que la cadena televisiva Univisión vetó a su esposa.

En el marco de la conmemoración del primer aniversario luctuoso del recordado cantante, Reynoso contó en entrevista para el programa Ventaneando, de Televisión Azteca, que debido a su relación con los también hijos de Anel Noreña y a que fue una de la figuras públicas que los ayudó a ver el cuerpo de su papá, ahora tiene muchos enemigos en la ciudad.

El nombre del empresario ya era conocido en México desde hace tiempo debido a su romance con la cantante Pilar Montenegro (Foto: Archivo)

Luego de que José Joel y Marysol llegaran a Miami y comenzaran su peregrinar en hospitales y funerarias para dar con los restos de su padre, sin éxito, el hijo mayor de José José fue apoyado por Reynoso, quien es cercano a él y también era amigo de José José.

Reynoso los ayudó a contactar a Joe Carollo, ex alcalde de Miami, y ya con recursos legales de por medio pusieron un ultimátum a Sarita para que les permitiera despedirse de su padre. El también publirrelacionista mexicano fue persona clave para que los restos de José José volvieran a México a pesar de la oposición de su viuda Sara Salazar y su hija Sarita Sosa, hazaña que le trajo consecuencias, pues en represalia la carrera la intérprete puertorriqueña de canciones como Tú y Candela se vio afectada. Así lo dijo:

“Para mí en verdad fue un reto muy grande. Me aventé no sabes cualquier cantidad de enemigos con toda esta bola de caníbales y de alimañas que se dicen amantes de los mexicanos y que no lo son. Dizque ‘reyes de la música latina’, que perdóname, que no lo son. La gente no tiene idea de todos los pleitos que yo me aventé” , reveló.

Derivado de estas rencillas, la cantante y modelo de contenido para adultos Noelia fue privada de su promoción en los canales de Univisión, por lo que su imagen no puede ser transmitida a través de dicha señal.

Reynoso está casado con Noelia desde 2007 y también funge como su manager (Foto: Instagram @noelia)

Como consecuencia de esto, Univisión vetó a Noelia. Noelia está vetada en <i>Univisión</i>. Tienen prohibido poner a Noelia en la pantalla de Univisión, para que lo sepan

Por otra parte, el empresario planteó un escenario ideal acerca de cómo le gustaría que terminara la disputa legal que comenzó hace algunos años y que podría enfrentar después de la actual contingencia sanitaria a los hijos de José José.

Reconoció que Sarita Sosa necesita cambiar su imagen para lograr la empatía con el público mexicano y desarrollar una carrera musical como es su intención, pues actualmente y después de la muerte de su padre, la joven posee una deteriorada reputación.

Sarita Sosa y sus hermanos se reunieron en el Consulado de México en Miami (Foto: Instagram DespiertaAmerica)

“Es muy fácil: a Sara en el fondo no le va a convenir ser la niña que nada más robó a los hermanos y se quedó con el patrimonio de su papá. Tú no puedes tener una carrera musical siendo la villana del cuento de una persona tan querida como José José. Si ella realmente quiere llegar a ese punto, necesita, le guste o no, la aceptación del público mexicano y aunque ella no lo sienta así, lo necesita. Y para que llegue a esto, va a tener primero que pactar con sus hermanos, hacer paz con todo esto”, expresó el empresario.

El esposo de Noelia reveló que espera que las disputas entre los hermanos Sosa terminen con un pacto, y de esta manera sellar de manera positiva el capítulo tan controvertido del fallecimiento del emblemático artista.

"Hace unos momentos hablaba con José Joel y precisamente le decía que lo veo muy maduro, me da mucho gusto, le dije ‘quisiera que en algún momento tú y Sara chica se juntaran con Marysol, resolvieran todo esto, se acabara esta disputa y le dieran el orgullo a tu papá de verlos unidos y de verlos como él, lo soñó, no como a la gente que alrededor le dio la gana hacer las cosas’ , eso sería maravilloso, sería un buen cierre de este capitulo tan espantoso ", puntualizó Reynoso.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Noelia y Jorge Reynoso agradecieron las muestras de cariño tras haber evitado que los restos de José José fueran incinerados

A unos meses de cumplir 41 años, Noelia buscará convertirse en mamá a través de un vientre de alquiler

Noelia mandó mensaje de agradecimiento a trabajadores de la construcción y del campo