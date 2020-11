La UIF concluyó la indagatoria contra Pío López Obrador y mañana entregará toda la información al INE

Archivo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que mañana entregará al Instituto Nacional Electoral (INE) la información encontrada en el sistema financiero sobre Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, y David León, para que continúen las indagatorias en su contra, luego de haberse difundido un video en el que intercambian dinero.

El INE solicitó a la UIF indagar los movimientos financieros del hermano del actual mandatario mexicano y del ex director de Protección Civil para determinar si recibieron aportaciones inusuales en el 2015, año en el que supuestamente David León -entonces asesor del gobierno de Chiapas- entregó una bolsa con dinero para presuntas aportaciones a la campaña de Morena, el partido fundado por López Obrador, aunque no se especifican los fines para los que serían utilizados, ni la procedencia de los mismos.

Días más tarde, Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que iniciarían una investigación contra las personas que aparecen en las grabaciones, en coherencia con los principios de combate a la corrupción del propio presidente López Obrador.

Sin embargo, el titular de la UIF refirió en entrevista con Fernando del Collado que se hicieron las revisiones correspondientes en las cuentas de Pío López Obrador, principal señalado ante los hechos, y dijo que “ no encontramos nada que fuera significativo ”.

A través de un comunicado, la UIF informó que “entregará mañana lunes 9 de noviembre al Instituto Nacional Electoral toda la información sobre dicha investigación ya que es este Instituto quien debe determinar si hay o no responsabilidad administrativa y determine lo conducente”.

Los videos, por otra parte, sí tuvieron repercusiones inmediatas sobre sus participantes. Además de las investigaciones correspondientes o enfrentar distintas denuncias ante los tribunales, David León Romero dejó vacante la dirección de una empresa encargada de la distribución de medicamentos en México.

Por su parte, el presidente de México aseguró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que el dinero que había recibido su hermano no tenía punto de comparación con otros actos de corrupción como los recién enunciados por Emilio Lozoya.

Además, aseguró que con ese dinero se compraba gasolina e insumos para las actividades de Morena en el estado Chiapas, donde David León fungía como asesor de comunicación social de Manuel Velasco Coello, entonces gobernador de la entidad.

“Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones. Para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo”.

Además, al ser cuestionado sobre las investigaciones que giran alrededor de su hermano, pidió que se aplique la ley, sin distinción, a todas las personas aunque pertenezcan a su familia. Aseguró que serán los jueces quienes decidan.

“Que se aplique la ley aunque sea mi hermano, que sean los ministerios públicos los jueces que decidan, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar el pueblo de México, y no le voy a fallar al pueblo de México”, señaló el presidente.

