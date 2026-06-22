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Tromba en la CDMX este 22 de junio: estas son las alcaldías más afectadas

Autoridades de Protección Civil pidieron a la población tomar precauciones por la situación de encharcamientos y vialidades cerradas

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Fuertes lluvias provocaron inundaciones en el oriente de la capital (Redes sociales)
Fuertes lluvias provocaron inundaciones en el oriente de la capital (Redes sociales)

La tarde de este lunes 22 de junio se registró una fuerte tormenta en el oriente de la Ciudad de México, lo que provocó inundaciones en diferentes puntos. El agua acumulada rápidamente generó afectaciones viales, la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) suspendió su servicio por las afectaciones a consecuencia de la lluvia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos reportó una actualización sobre las lluvias en la Ciudad de México y advirtió que hay precipitaciones fuertes con posible caída de granizo en varias alcaldías, junto con un pronóstico de persistencia durante la tarde y hasta la madrugada. “Se observan lluvias de intensidad fuerte con posible caída de granizo”, publicó el organismo sus canales oficiales.

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Una de las colonias más afectadas por esta situación climática fue en Santa Martha Acatitla, los carriles de la Calzada Ignacio Zaragoza presentaron afectaciones viales.

El aviso difundido por la dependencia capitalina ubicó las lluvias más intensas en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Para Benito Juárez e Iztacalco, en cambio, señaló lluvias débiles a moderadas, de acuerdo con el mensaje compartido en X.

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Una fuerte tromba en el oriente de la CDMX provocó afectaciones, en la zona de Santa Martha se registraron inundaciones, lo que causó que vehículos quedaran atrapados. El servicio de la Línea A tuvo que suspender el servicio momentáneamente (Redes sociales)

Qué alcaldías están bajo aviso por lluvias

La dependencia añadió que las precipitaciones podrían mantenerse durante la tarde y prolongarse hasta la madrugada. También indicó que el fenómeno puede presentarse con actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que pidió a la población mantenerse informada.

El reporte funciona como una actualización de las condiciones climáticas en la capital en medio de una jornada con lluvias diferenciadas por zonas. El mensaje no precisó acumulados de agua ni afectaciones puntuales al momento de su publicación.

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