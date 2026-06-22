Por qué revisar el celular antes de dormir daña más el cerebro de lo que crees

Revisar el teléfono antes de dormir no solo te quita sueño: impacta tus hormonas, tu memoria y tu salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar el celular antes de dormir implica mucho más que un mero retraso en la hora de acostarse.

Diversas autoridades sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la American Academy of Sleep Medicine y los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, advierten que este hábito afecta a la fisiología cerebral de manera profunda y sostenida, con consecuencias que la mayoría de la población desconoce.

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Daño en el reloj biológico y alteraciones hormonales

El uso de pantallas durante la noche desencadena un proceso de disrupción en los ritmos circadianos, el sistema interno que regula el sueño y la vigilia.

La luz azul emitida por los dispositivos móviles interfiere en la acción de las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles, una vía neurológica que envía señales al núcleo supraquiasmático, el reloj maestro del cerebro.

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Este mecanismo ha sido descrito en publicaciones de los NIH y la Universidad de Harvard.

Cuando estas células reciben luz azul en horario nocturno, inhiben la liberación de melatonina por parte de la glándula pineal.

La melatonina no solo facilita el inicio del sueño, sino que también ejerce funciones antioxidantes y neuroprotectoras.

De acuerdo con la American Academy of Sleep Medicine, el simple uso de un móvil puede suprimir la melatonina durante el doble de tiempo que la exposición a otros tipos de luz, lo que desplaza el ciclo natural del sueño y eleva el riesgo de insomnio.

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El uso de pantallas durante la noche desencadena un proceso de disrupción en los ritmos circadianos, el sistema interno que regula el sueño y la vigilia. (Freepik)

Sobrecarga del sistema de estrés y peor calidad de descanso

La alteración de la melatonina va acompañada de una desregulación del cortisol, la hormona principal de respuesta al estrés.

Según la Secretaría de Salud de México y el Hospital General Dr. Manuel Gea González, el consumo de contenidos estimulantes o preocupantes en redes sociales o aplicaciones incrementa los niveles de cortisol en la noche, lo que impide alcanzar las fases profundas del sueño.

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Además, esta alteración hormonal impacta la respuesta natural del cuerpo al despertar, generando fatiga, baja concentración y mayor irritabilidad al día siguiente.

El ciclo se perpetúa cada noche: el cerebro interpreta la luz azul y la estimulación digital como señales de alerta, lo que dificulta la transición al descanso fisiológico.

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La American Academy of Sleep Medicine sostiene que la mejor prevención es desconectar todos los dispositivos entre treinta y sesenta minutos antes de dormir, una recomendación respaldada también por la OMS.

El sistema glinfático y el riesgo neurodegenerativo

Una de las consecuencias más severas de la exposición nocturna a pantallas es la inhibición del sistema glinfático, el mecanismo de limpieza cerebral que opera durante el sueño profundo.

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Este sistema, mapeado por investigaciones recientes de los NIH, permite que el líquido cefalorraquídeo elimine toxinas acumuladas durante el día, como la proteína amiloide-beta y la proteína tau.

La falta de sueño profundo, provocada por el uso del celular, interrumpe este proceso y favorece la acumulación de sustancias neurotóxicas asociadas al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer.

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La Universidad de Hong Kong demostró que los adultos con mala calidad de sueño presentan una desconexión funcional de redes neuronales clave, lo que acelera el deterioro de la memoria y la cognición.

En resumen, el hábito de revisar el celular antes de dormir puede provocar insomnio, alteraciones hormonales, trastornos de memoria y, a largo plazo, favorecer el desarrollo de patologías neurodegenerativas.

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La evidencia recopilada por instituciones como la OMS, la American Academy of Sleep Medicine y los NIH muestra que la tecnología afecta cada etapa de la higiene cerebral nocturna.

Una infografía de Infobae detalla cómo el uso del celular antes de dormir afecta funciones cerebrales y ofrece recomendaciones para proteger el descanso y la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adicción digital y agotamiento de la corteza prefrontal

El daño cerebral no se limita a la luz azul. El contenido de las aplicaciones está diseñado para estimular los circuitos de dopamina, lo que mantiene al usuario en un estado de excitación y anticipación incluso en la oscuridad de la habitación.

Estudios recientes de la Universidad de Harvard y meta-análisis de resonancia magnética funcional demuestran que el uso excesivo de teléfonos inteligentes reduce la sensibilidad a la dopamina y atrofia transitoriamente la corteza prefrontal, el área encargada del autocontrol, la toma de decisiones y la planificación.

Este agotamiento neuroquímico genera una especie de círculo vicioso: cuanto más tiempo se dedica al celular, mayor es la dificultad para abandonarlo y dormir.

La misma acción que debería brindar placer termina debilitando la red neuronal responsable de ponerle límite al consumo.

Doomscrolling y consecuencias psicológicas

Otro efecto preocupante es el fenómeno conocido como doomscrolling, la compulsión nocturna por consumir noticias negativas o alarmantes.

Este hábito activa la amígdala cerebral, responsable del procesamiento del miedo, y dispara el sistema nervioso simpático.

El resultado es una sobrecarga de adrenalina que impide la relajación y favorece el insomnio, según documentan la American Academy of Sleep Medicine y la literatura médica de los NIH.

Esta práctica no solo fragmenta el sueño, sino que puede desencadenar síntomas equivalentes a los del trastorno de estrés postraumático o el síndrome de agotamiento emocional, fenómeno que los profesionales de la salud mental han comenzado a registrar en la consulta diaria.

Otro efecto preocupante es el fenómeno conocido como doomscrolling, la compulsión nocturna por consumir noticias negativas o alarmantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la salud pública y recomendaciones institucionales

Las grandes encuestas epidemiológicas muestran que la mayoría de los adultos mantiene su celular en la habitación y sacrifica descanso por usarlo.

La OMS, la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Sanidad de España coinciden en recomendar la erradicación del uso de pantallas antes de dormir, especialmente en niños y adolescentes, para evitar daños en el neurodesarrollo y preservar la calidad del sueño.

La American Academy of Sleep Medicine aconseja prohibir el uso de dispositivos en el dormitorio, reemplazar el móvil como despertador y establecer rutinas analógicas antes de acostarse.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México insisten en la creación de espacios libres de tecnología y la educación familiar sobre los riesgos de la hiperconectividad nocturna.

Tecnología y límites de las soluciones actuales

Aunque la industria tecnológica ha incorporado filtros de luz azul y modos nocturnos, la evidencia clínica recogida por la American Academy of Sleep Medicine y los NIH indica que estas medidas solo atenúan parcialmente el daño.

Los filtros no eliminan la estimulación cognitiva ni el estrés digital.

El uso de rastreadores de sueño, como relojes inteligentes, puede ayudar a concienciar sobre los patrones nocturnos, pero la American Academy of Sleep Medicine recomienda precaución ante la ansiedad que puede generar su uso excesivo.

La clave, como concluyen las instituciones de referencia internacional, está en limitar drásticamente la exposición a pantallas antes de dormir y recuperar el entorno libre de estímulos digitales en el dormitorio.

Solo así se protege la integridad cerebral y se previenen trastornos que afectan a toda la sociedad.