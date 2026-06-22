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Registros a Pensiones del Bienestar 2026: cómo encontrar tu módulo para inscribirte y recibir el apoyo de 6 mil pesos

La Secretaría de Bienestar abre un nuevo periodo de registro a la Pensión de Bienestar para Adultos Mayores dirigida a personas de 65 años o más que viven en México

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El pago de la Pensión de Bienestar se entrega principalmente por medio de la Tarjeta del Bienestar y el trámite solicita documentos en original y copia.
El pago de la Pensión de Bienestar se entrega principalmente por medio de la Tarjeta del Bienestar y el trámite solicita documentos en original y copia.

La Secretaría de Bienestar ha abierto un nuevo periodo para registrarse a la Pensión para Adultos Mayores, apoyo que está dirigido a personas de 65 años o más que viven en México.

La Pensión de Bienestar para Adultos Mayores entrega un apoyo bimestral y no exige haber cotizado al IMSS o ISSSTE El monto se actualiza periódicamente y en 2024 asciende a 6,000 pesos por bimestre.

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El pago se entrega principalmente por medio de la Tarjeta del Bienestar y para el trámite se solicitan documentos de identificación originales y copias.

Es por eso que aquí te de decimos cuáles son los documentos que debes llevar para el registro así como la manera en que puedes localizar el módulo que te corresponde.

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Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
Para registrarse a la Pensión del Bienestar se requiere tener 65 años o más, ser mexicano por nacimiento o naturalización y residir en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los requisitos para inscribirse en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

En primer lugar es importante tener a la mano los documentos y requisitos para inscribirse en la Pensión de Bienestar para Adultos Mayores antes de asistir al módulo que te corresponde.

Requisitos y documentos:

  • Tener 65 años o más al momento de la solicitud.
  • Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización y residir en el país.
  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, etc.).
  • CURP (Clave Única de Registro de Población).
  • Acta de nacimiento legible.
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses, puede ser recibo de luz, agua, teléfono, etc.).
  • Teléfono de contacto para dar seguimiento al trámite.

En caso de que la persona adulta mayor no pueda acudir personalmente, puede designar a una persona auxiliar, quien debe presentar también identificación oficial y CURP.

Hombre mayor con chaqueta beige se inclina en un mostrador de banco, mostrando una tarjeta. Una cajera de uniforme verde lo atiende detrás de una mampara de cristal. El logo del Banco del Bienestar es visible al fondo.
El programa federal está dirigido a habitantes de México con 65 años o más y no pide cotizaciones previas en el IMSS o el ISSSTE para incorporarse.

Cómo localizar el módulo dónde te toca realizar el registro para la Pensión del Bienestar

Si tu aún no tenías la edad necesaria para inscribirte a la Pensión del Bienestar para Adultos mayores o no habías tenido tiempo de inscribirte en registros anteriores el trámite de inscripción tendrá nuevas fechas.

Las nuevas fechas de inscripción inician el lunes 22 de junio y concluyen el próximo domingo 28 de junio.

Durante este periodo podrás acceder al apoyo con solo asistir a tu módulo y llevar los documentos que se solicitan.

Para conocer tu módulo exacto debes ingresar a la página oficial de la Secretaría de Bienestar gob.mx o acceder directamente al portal Ubica tu Módulo Bienestar.

Solo necesitas tener a la mano tu CURP:

  1. Ubica tu Módulo Bienestar.
  2. Selecciona tu entidad y municipio.
  3. Escribe tu CURP y marca la casilla de verificación.
  4. Haz clic “Buscar”.

La atención se ofrece de lunes a sábado entre las 10:00 y las 16:00, y el registro se distribuye según la letra inicial del primer apellido.

El sistema proporciona la dirección precisa y un mapa de ubicación, junto con los días y horarios asignados para presentarse.

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el lunes 22 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de registros a las Pensiones del Bienestar

De acuerdo con el calendario oficial, el día que te corresponde según la primera letra de tu apellido, de la semana del 22 al 26 es la siguiente:

  • Letras A, B, C | lunes 22 de junio de 2026
  • Letras D, E, F, G, H | martes 23 de junio de 2026
  • Letras I, J, K, L, M | miércoles 24 de junio de 2026
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 25 de junio de 2026
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 26 de junio 2026
  • Todas las letras | sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026
Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante (X@apoyosbienestar)
Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante (X@apoyosbienestar)

El trámite se realiza en los módulos de Bienestar, donde se revisan los documentos y se llena la solicitud de inscripción. La incorporación al programa está sujeta a la validación de los datos y la disponibilidad presupuestal.

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