AMLO pidió a sus paisanos de Tabasco que busquen albergues para evitar tragedias por las fuertes lluvias

La CONAGUA pronostica lluvias torrenciales durante las 48 horas, y habitantes en Valle Verde de la colonia Gaviotas Sur, manifiestan que los niveles de agua no ceden temiendo que se desborden los ríos (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a sus paisanos de Tabasco para que encuentren un refugio en las partes altas de la entidad, así como en albergues, puesto que se encuentran en peligro debido a que en las últimas semanas se han presentado severas inundaciones por las lluvias.

Esta tarde del 6 de noviembre el mandatario visitó la carretera federal Presa La Yesca-La Yesca, en el estado de Nayarit, para hacer una supervisión y dar un mensaje, en el que aprovechó para emitir recomendaciones a los habitantes de Tabasco.

Señaló que es posible que los siguientes día se abra la presa Las Peñitas para permitir su desfogue, aunque señaló que lo que más le preocupa es que haya pérdidas humanas, por lo que exhortó a sus paisanos a abandonar temporalmente sus hogares.

“Les digo a mis paisanos que tomen precauciones, que lo más importante es la vida, que lo material... vamos a buscar la manera de que se reparen los daños, eso tiene solución, aún con las inundaciones, vamos a apoyar a los damnificados para que tengan sus enseres, aquí en Nayarit se padeció también de un huracán hace dos años, el Willa, y se afectaron muchos municipios”, dijo el ejecutivo federal.

“Les digo a mis paisanos que tomen precauciones, dijo el presidente (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, dijo que aunque la reconstrucción ha acabado es importante que ahora se cuide a quienes habitan en la zona, para que estén seguros.

“Se terminó la reconstrucción y se ayudó a toda la gente afectada, lo que tenemos que cuidar ahora y eso es lo que les pido transmitan, el llamado a mis paisanos, es que se puedan refugiar en las partes altas, que acudan a los albergues, que no se queden en sus viviendas porque no queremos pérdidas de vidas, eso es lo que más me preocupa”, dijo el mandatario. Los potreros, los animales de corral, los muebles de las casas, las mismas casas, todo eso vamos a rehacerlo, yo me comprometo a apoyar a toda la gente", apuntó.

López Obrador dijo que en caso de que sea necesario, y si se agrava más la situación, al finalizar su gira de esta semana por Nayarit y Sinaloa, podría acudir a Tabasco. En tanto, aseguró que se encuentra recibiendo reportes actualizados cada 20 minutos.

Añadió que el llamado de alerta es principalmente para los habitantes de los municipios de Nacajuca, Cunduacán, Xalapa de Méndez, Centla y Centro.

El presidente dijo que se encuentra recibiendo reportes actualizados cada 20 minutos (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo apuntó que las inundaciones están relacionadas a la falta de desazolve en los ríos, la construcción ilegal de viviendas en zonas proclives a inundarse, la falta de construcción de bordos y la falta de operación de la central hidroeléctrica, pues asegura que hay empresas privadas que no dejan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) turbine para desfogar las presas.

“¿Y por qué se tienen llenas las presas más de la cuenta? Porque no se turbina porque no le permiten a la Comisión Federal de Electricidad, por la llamada reforma energética, que haya despacho de energía y mantienen semiutilizadas las hidroeléctricas y por eso se mantienen llenos los vasos. Todo esto se está atendiendo, vamos a adquirir dragas para desazolvar los ríos”, aseguró.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la Depresión Tropical “ETA” incrementa su velocidad de desplazamiento sobre el noroeste del Mar Caribe. Su amplia circulación genera lluvias de intensas a torrenciales en el sureste de México y en la Península de Yucatán.

