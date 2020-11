“Me llamó desde la casa de Odebrecht”: Duarte ofreció revelar todo lo que sabe de Peña Nieto sin pedir nada a cambio

Javier Duarte indicó que desconoce la razón por la que Luis Alberto Meneses Weyll ha negado la aportación en la campaña de Enrique Peña (Foto: EFE/Esteban Biba/Archivo)

Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, señala que desconoce la razón por la que Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, está declarando información falsa en relación con los apoyos económicos en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Fue el 3 de noviembre que Quinto Elemento dio a conocer que Meneses Weyll a través de su abogado Carlos Kauffmann puntualizó parte de la declaración de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante Fiscalía General del República (FGR) en la que dijo que recibió USD10.5 millones por parte de la empresa brasileña Odebrecht, dinero que fue repartido durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y también entre diputado para aprobación de la Reforma Energética.

Kauffmann precisó “el único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin […] está tratando de adjudicarles pago ajenos a Odebrecht, pago que no son de Odebrecht”. Asimismo, Luis Alberto Meneses negó dar dinero para financiar la campaña del candidato del PRI. El ex directivo asumió los pago que hizo y los compró, “pero él no se responsabilizará de lo que no hizo”, precisó el abogado.

Javier Duarte indicó que está dispuesto a declarar en el caso de Odebrecht (Foto: Twitter@Javier_Duarte)

Fue a través de su cuenta de Twitter que Javier Duarte aclaró la situación y refiere que en el 2012, cuando Peña Nieto ya era presidente electo realizó una gira por Sudamérica y una de las naciones que visitó fue Brasil, estuvo en casa de Marcelo Odebrecht, propietario de la firma constructora.

Ahí me llamó vía telefónica para solicitarme (instruirme) que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas

Lo anterior, puntualiza, fue consecuencia del apoyo que había recibido el entonces presidente electo durante su campaña presidencial. Asimismo, expresó su disposición para declarar ante las autoridades lo que sabe al respecto del caso, “sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno”. Recurso por el que ha optado Emilio Lozoya y en el caso de Meneses Weyll, también tiene un acuerdo similar con las autoridades brasileñas para aportar información en relación a este caso de corrupción en el que están implicados varias naciones y políticos.

El ex gobernador de Veracruz se dice dispuesto a colaborar sin recibir ningún beneficio (Foto: Twitter@Javier_Duarte)

El ex gobernador de Veracruz, quien está sentenciado a nueve años de cárcel, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, aclaró que sólo busca aclarar y apoyar la investigación en el caso y “sobretodo que se sepa la verdad”.

Reuniones entre Marcelo Odebrecht y Peña Nieto

Emilio Lozoya declaró que fueron dos las ocasiones en las que se reunieron Enrique Peña y Marcelo Odebrecht, uno sucedió en el 2010 y el segundo en el 2012, en Sao Paulo. En el primer encuentro, contó el ex director de Pemex que le ofrecieron apoyo económico ante la posible candidatura a la presidencia y la segunda ocasión en la que ambos se encontraron fue cuando comenzó una relación directa entre ambos.

En contraste, el abogado de Luis Meneses precisó que el directivo no tuvo relación con otro funcionario mexicano, sólo mantenía comunicación con Lozoya Austin, a quien le dio dinero, aunque no sabía el destino del mismo. El ex director de Pemex ha dicho que la firma brasileña sabía en que se usaban los recursos.

Luis Meneses Weyll precisó que la relación fue con Emilio Lozoya (Foto: Archivo)

Otro de los señalamientos de Emilio Lozoya fue que Odebrecht también sobornó a funcionarios en la administración de Felipe Calderón para favorecer a la empresa Braskem en la planta de Etileno XXI en Veracruz. Por parte de Meneses Weyll no existe información al respecto.

El ex directivo de Odebrecht se dice dispuesto a declarar ante autoridades mexicanas, siempre que se respeten los compromisos internacionales asumidos", dijo Carlos Kauffmann a Quinto Elemento. En caso de que lo interroguen se debe firmar un contrato de que las pruebas no serán usadas en contra de Meneses Weyll.

Él, a petición de la fiscalía mexicana, fue interrogado en marzo del 2017 en Brasil y desde entonces no lo han buscado de nuevo.

