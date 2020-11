“El único que sabe lo que hizo con el dinero es Emilio Lozoya”: el exdirector de Odebrecht refutó los dichos del exdirector de Pemex

Las declaraciones de Emilio Lozoya fueron puesta en entredicho por Luis Alberto Meneses Weyll (Foto: Cuartoscuro)

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en su declaración ante la Fiscalía General del República (FGR) dijo que recibió USD 10.5 millones por parte de la empresa brasileña Odebrecht, dinero que fue repartido durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y también entre diputado para aprobación de la Reforma Energética.

Pero Luis Alberto Meneses Weyll, quien fue director de la compañía brasileña en México, del 2009 al 2017, ha puesto en entredicho las declaraciones del exdirector de Pemex. Cabe señalar que ellos se conocieron en 2009 y para el 2012 es cuando comienzan a negociar.

Ya que a través de su abogado, Carlos Kauffmann, en entrevista para Quinto Elemento Lab y El Universal, desmintió lo dicho por Lozoya Austin en relación con el destino del dinero.

El único que sabe lo que se hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin […] está tratando de adjudicarles pago ajenos a Odebrecht, pago que no son de Odebrecht […] Si alguien está intentando colocar a Meneses Weyll o en Odebrecht pago que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir "

Luis Alberto Meneses negó los declarado por Emilio Lozoya ante las autoridades mexicanas (Foto: Captura de pantalla)

El exdirector de Pemex negoció con las autoridades mexicanas ser testigo colaborador, para lo cual se comprometió a entregar pruebas que demostraban la complicidad de otras autoridades en la trama de corrupción de Odebrecht y con ello evitar que se ejerza una acción penal en contra.

En las declaraciones de Emilio Lozoya ante la FGR, habló de los supuestos sobornos de Odebrecht a legisladores, aportaciones a la campaña presidencial de Peña Nieto y también mencionó a funcionario de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Acusaciones que fueron calificadas como falsas por parte de la defensa legal de Luis Alberto Meneses.

En su denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya contó que durante la campaña presidencial de Peña Nieto en el 2012, se reunió con Meneses Weyll en una cafetería en las Lomas de Chapultepec y le solicitó UDS 6 millones a nombre del entonces candidato a la presidencia, con el fin de que la empresa brasileña fuera beneficiada en su eventual triunfo en las elecciones.

“Luis Alberto Meneses indicó que la empresa daría USD 4 millones, de los cuales USD 2.5 millones eran para la campaña del priista y con ello esperaban posicionarse en el partido político”, indicó el exfuncionario. Los recursos fueron transferidos a una cuenta en Suiza entre abril y junio de 2012.

Lozoya Austin declaró ante la FGR que solicitó a Odebrecht recursos para la campaña presidencial de Enrique Peña (Foto: Archivo)

El abogado del exdirector de Odebrecht en México negó dar dinero para financiar la campaña del candidato del PRI. Carlos Kauffmann precisó: “Luis Meneses Weyll asumió toda la responsabilidad de todos los pagos que hizo y comprobó todos los pagos con documentos, pero él no se responsabilizará de lo que no hizo”, dijo a Quinto Elemento Lab.

Cabe señalar que el exdirectivo de la empresa brasileña entregó en el 2016 los registros de las transferencia que realizó a cuentas de Emilio Lozoya y puntualizó que los sobornos fueron para el entonces funcionario público.

“Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de USD 5 millones”, dijo Meneses ante autoridades brasileñas.

Lozoya Austin también hizo referencia sobre dos reuniones entre Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora, y Luis Meneses Weyll, en las que estuvieron Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, una sucedió en abril del 2010, y en la que ambos directivos le ofrecieron ayuda económica al hasta entonces posible candidato a la presidencia.

(Foto: EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)

La segunda ocurrió en septiembre de 2012, también en Brasil, Enrique Peña, ya como presidente electo estableció relación con Odebrecht y sus directivos.

Kauffmann aseguró que Meneses Weyll no tuvo relación con otro ex funcionario mexicano, “sólo tuvo contacto directo con Emilio Lozoya. Nunca tuvo relación con el presidente ni con otros legisladores”.

Además, aclaró para dicho medio que su defendido no estaba al tanto del destino de los sobornos. “Lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía a Luis Meneses Weyll decidir ni cuestionar […] El único que sabe lo hizo es Emilio Lozoya”.

En tanto, Lozoya declaró que Odebrecht sabía que el dinero era para apoyar las gestiones del entonces presidente con la Cámara de Diputados. Situación que fue negada por el exdirectivo y negó que tuvieran interés en la reforma energética ni se benefició con ningún contrato.

“Si no había un interés y si no se querían celebrar contratos de la reforma energética, ésta [Odebrecht] no pagaría a legisladores para que actuaran en la reforma”, dijo el litigante.

