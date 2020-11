Crisis en Interjet: miles de trabajadores bloquean acceso al AICM en protesta por falta de pagos  

Trabajadores de la aerolínea Interjet exigen el pago de sueldo y prestaciones, los cuales no han recibido en dos meses (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Empleados de la aerolínea Interjet se manifestaron este martes 3 de noviembre en los aeropuertos de la Ciudad de México y Monterrey, ya que la empresa les adeuda dos meses de salario y prestaciones.

Asimismo, han solicitado que el Gobierno Federal intervenga en la resolución del conflicto laboral con la aerolínea. Los trabajadores bloquearon parte del Circuito Interior a la altura del corporativo de la empresa en la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México, según información de El Financiero.

“Los directivos nos dicen que el SAT tiene intervenidos todos los bienes de Interjet, que eso no permite que el flujo de capital llegue para operar, entonces, si es eso, el gobierno federal tiene un papel preponderante para solucionar este tema”, señaló Humberto Flores, asesor sindical, para la misma publicación.

El adeudo con el SAT es de casi 3,000 millones de pesos, de los cuales ha pagado 784 millones de pesos.

Los directivos de la aerolínea indicaron que el SAT tiene intervenidos todos los bienes de Interjet (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Cabe señalar que la compañía presidida por Miguel Alemán Magnani suspendió sus vuelos de días pasados por falta de pago para el suministro de turbosina a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que asciende a 1,196 millones de pesos, lo que generó que cancelaran alrededor de 50 vuelos cancelados y 2,690 pasajeros resultaron afectados.

La compañía comunicó el domingo 1 de noviembre que derivado la pandemia se han visto afectadas sus operaciones y flujos de caja. Adicionalmente, algunas de las aeronaves están en tareas de mantenimiento, por lo que tuvieron que reestructurar sus itinerarios y más del 90% usuarios habían sido notificados.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta por la cancelación de vuelos. Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, indicó en la conferencia matutina de este martes 3 de noviembre que “Interjet , de manera reiterada, en los últimos meses, no ha hecho aprecio de las llamadas de atención que se le han indicado”.

Añadió que por parte de la empresa no ha existido una respuesta favorable a los pasajeros, además, de la situación en riesgo en la que pone a las personas que han comprado boletos.

Profeco emitió una alerta en contra de Interjet por la cancelación de vuelos. La compañía debe a ASA cerca de 1,196 millones de pesos por suministro de turbosina (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Antes del mediodía, la página de internet de la aerolínea estaba fuera de servicio. Interjet enfrenta una situación financiera complicada por lo que no ha podido saldar las deudas con sus empleados y no cuenta con el flujo de recursos para poder operar.

“Hay compañeros que ya tienen cuatro meses que no les pagan su salario, otros que tienen dos, lo que exigimos es justo, pero no nos dejan otra opción (...) somos 5,000 empleados que dependemos de esta gran empresa y no estamos peleados con ellos”, indicó un empleado de Interjet para el periódico Excélsior.

Aunque se indica que los dirigentes sindicales fueron recibidos por directivos de la empresa para dar una solución, ellos continuarán con la manifestación hasta que obtengan una respuesta favorable.

En octubre, la sección 15 de la CTM aplazó un paro de labores porque había el compromiso de que se saldarían las deudas con los trabajadores y que se comprometió a realizar a finales de dicho mes.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Interjet suspende vuelos también de este lunes: es por mantenimiento de aeronaves, asegura; autoridades revelan falta de pago de combustible

Interjet cancela todos sus vuelos de este 1 de noviembre: se reprogramarán a partir del próximo martes

Grupo Alemán reconoció embargo precautorio del SAT por deuda de Interjet

Interjet fue demandada por la ciudad de Chicago