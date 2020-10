Quién es quién: radiografía de los frentes contra la 4T de López Obrador

Fotos: Cuartoscuro.

La manera de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un gran descontento en diversos sectores de la población. En menos de dos años de su gobierno, han surgido diversos grupos opositores importantes quienes han puesto en duda la capacidad del político tabasqueño para llevar las riendas del país.

Estas agrupaciones son encabezadas por empresarios y políticos, algunos de los cuales, tienen aspiraciones de contender en las elecciones presidenciales del 2024. Otros más, buscan la renuncia de López Obrador. Aquí te presentamos una radiografía de los personajes más polémicos.

Gilberto Lozano (FRENAAA)

Uno de los grupos opositores al mandatario que más destaca por su capacidad de movilización, es el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), organización que se cataloga como apartidistas y críticos de todo funcionario público.

Impulsado por distintos empresarios, su objetivo principal es que López Obrador renuncie a la presidencia de la República antes del 30 de noviembre de 2020. Luego prevén preparar un candidato para las nuevas elecciones “como deseo único del pueblo de México”; ya luego los ciudadanos serían un “órgano supremo de vigilancia y conducción del destino para un México nuevo”.

Sus antecedentes se remontan al Congreso Nacional Ciudadano, organización que entre sus acciones más destacadas fue la demanda que interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada.

Gilberto Lozano, empresario originario de Monterrey, Nuevo León quien formó parte del Congreso Nacional Ciudadano, se ha vuelto el rostro más visible de FRENAAA que actualmente mantiene un plantón frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

En la biografía que aparece en su propio sitio web, se detalla que Lozano “fue obrero sindicalizado, mecánico de máquinas herramientas y vendedor de productos puerta por puerta”.

Lozano es ingeniero mecánico y maestro en Administración por el Tecnológico de Monterrey, donde además fue catedrático a nivel posgrado durante 16 años. También cuenta con estudios por la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses y la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.

En 1992 fue Director de Recursos Humanos de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma; en 1995 tomó la Dirección Corporativa de RH y Planeación del Grupo FEMSA; también estuvo en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y en el Consejo Ejecutivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nacional.

En el mismo portal web, se resalta que el expresidente Vicente Fox Quesada y el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, lo invitaron como Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación. Participó durante 4 meses, pero luego renunció “ante la falta de voluntad política para tomar las decisiones de transformación indispensables; para lograr un México del siglo XXI”.

Aunque la misma organización se cataloga como apartidista, diversos analistas la catalogan como una agrupación que representa al conservadurismo del Norte y del Bajío del País

Las primeras movilizaciones del FRENAAA fueron protestas pequeñas en las que los manifestantes avanzaban a bordo de sus coches, lo cual provocó la burla de muchos de sus opositores. Sin embargo, poco a poco fueron aumentando en número de participantes y en frecuencia.

El pasado mes de septiembre, luego de permanecer varios días en un plantón colocado sobre Avenida Juárez debido a que no las autoridades de la Ciudad de México no les permitieron llegar al primer cuadro de la capital; los integrantes de FRENAAA se apostaron en la plancha del Zócalo capitalino el 25 de septiembre, en medio de un zafarrancho, luego de que promovieron un amparo.

Días después, el 3 de octubre y sin importar que la capital del país se encontraba en semáforo naranja a causa de la pandemia del COVID-19, miles de personas marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo, en respuesta al reto que lanzó el propio presidente de que si se juntaban las firmas de 100,000 ciudadanos pidiendo su renuncia y si en las encuestas ya no tiene el apoyo de la gente, no esperaría a la revocación de mandato y se irá a su finca de Palenque, Chiapas.

A pesar de que los dirigentes aseguraron haber juntaron las firmas certificadas ante notario, el mandatario no ha renunciado a su cargo.

Claudio X González (Sí por México)

Otra agrupación opositora a Andrés Manuel López Obrador es “Sí por México”, organización que el propio Andrés Manuel López Obrador ha calificado como el FRENAAA 2.

De reciente creación, “Sí por México” está integrada por 198 organizaciones, pero las cabezas más visibles son los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walther.

Claudio X. González Guajardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy, en la Universidad de Tufts.

Asimismo, es activista, cofundador de varias asociaciones civiles, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); Mexicanos Primero; Bécalos; así como cofundador y expresidente de Fundación Televisa.

Desde Mexicanos Primero impulsó la reforma educativa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y elaboró el documental “De panzazo”, en donde exponen una problemática de la educación en el país.

A través de investigaciones periodísticas, su organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha denunciado numerosos casos de corruptelas, además de que forma parte del colectivo #NoMásDerroches, que ha interpuesto amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Claudio X. González se ha vuelto una de las figuras más atacadas por el presidente desde sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

Gustavo de Hoyos (Sí por México)

El empresario, aún líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha sido uno de los más fuertes críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el mandatario acusó que de Hoyos Walther busca ser candidato a la gubernatura de Baja California, estado natal del empresario, éste lo ha negado de manera reiterada.

De acuerdo con su semblanza colocada en la página electrónica de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y en Administración de Empresas por Cetys-Universidad, donde hizo la Maestría en Derecho Corporativo e Internacional.

Funge como director general de la empresa de servicios legales “De Hoyos y Avilés” (DHA) con operación multirregional en México, y participa en empresas de proveeduría industrial, comercialización de activos financieros, infraestructura urbana y servicios de hospitalidad.

Tras ocupar diversas posiciones a escala local, regional y nacional, fue electo Presidente Nacional de la Coparmex para el bienio 2016-2017 y reelecto para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, siempre de forma unánime. Su administración termina el 31 de diciembre de este año.

Ha sido Consejero de Infonavit, Nafin, Bancomext, Conacyt e Infonacot. Además, también es articulista en al menos 10 publicaciones de alcance nacional.

Luego de darse a conocer el surgimiento de “Sí por México” Gustavo de Hoyos aseguró que la organización no busca la renuncia de López Obrador, pero sí un balance de poderes. Aseguró que la agenda es obtener una democracia plena, seguridad y acceso a la justicia, crecimiento económico sostenible y combate la pobreza, salud y educación de calidad; equidad sustantiva de género y combate a cualquier forma de violencia contra las mujeres

Aseguró que “Sí por México” es un movimiento que incluye a personas y a organizaciones que mantienen su propio campo de acción, sus liderazgos, sus representatividades “y que solamente hemos decidido coincidir en torno a un conjunto de causas y que desde luego vemos en la dirección de 2021 una oportunidad relevante para que esta agenda sea tomada por quienes serán candidatos en la distintas direcciones de elección popular, desde los gobernadores hasta los regidores”, dijo.

Enrique Alfaro (Gobernador de Jalisco, Alianza Federalista)

Es uno de los gobernadores más combativos y críticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estudió la licenciatura en ingeniería civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y la Maestría en Desarrollo Urbano en El Colegio de México. Es hijo de Enrique Alfaro Anguiano, exrector de la Universidad de Guadalajara, y de Bertha Ramírez Fruchier.

Desde muy joven incursionó en la política. Estuvo afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1999 y en el año 2003 fue postulado por ese partido como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, pero fue derrotado por el candidato del Partido Acción Nacional (PAN). No obstante, se convirtió en regidor del municipio de 2003 a 2006.

En 2005 abandonó el PRI y se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido bajo el cual fue diputado local y presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. El 10 de marzo de 2012 anunció su salida del PRD y cinco días después tomó protesta como candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) para ser candidato a gobernador de Jalisco, pero perdió las elecciones ante el candidato del PRI, Aristóteles Sandoval.

Fue hasta las elecciones de 2015, que Enrique Alfaro Ramírez ganó la gubernatura de Jalisco y desde ese momento, ha estado envuelto en la polémica.

Entre los señalamientos más fuertes en su contra se encuentran los presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Diversas versiones periodísticas aseguran que el gobierno de Estados Unidos lo investiga por esos supuestos nexos. Sin embargo, hasta el momento no se le ha podido comprobar nada.

La pandemia del COVID-19 marcó el inicio de un fuerte enfrentamiento entre el gobernador de Jalisco y la Presidencia de la República. En marzo de 2020, cuando ya se había confirmado el primer caso de COVID-19 en el país y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que la pandemia nos nos haría nada al tiempo que presumía unas estampitas religiosas que eran su escudo protector; Enrique Alfaro advertía que en su estado “no estarían a ciegas” e impuso medidas estrictas para contener el avance del virus.

Durante el desarrollo de la pandemia a lo largo y ancho del país, Enrique Alfaro cuestionó la estrategia implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de las cifras reportadas diariamente por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Los reproches comenzaron a subir de tono a medida de que la cifra de contagios iba en aumento. Lamentó que la política de la Federación sea dejar solos a los estados. A partir de ese momento, los encontronazos entre AMLO y Alfaro no han parado.

Otro de los momentos que han marcado la gubernatura de Alfaro y propició otro momento tenso entre ambos gobernantes ocurrió el pasado mes de junio, luego de que se difundiera un video en el que se mostraba el arresto de Giovanni López, un joven albañil que fue arrestado -según su familia, por no usar cubrebocas-, medida que en ese momento era obligatoria en el estado para para combatir la pandemia de coronavirus. Sin embargo, al día siguiente de su arresto, Giovanni fue entregado muerto a su familia y con signos de tortura.

El hecho desató violentas manifestaciones en contra del gobierno de Enrique Alfaro, quien acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a su partido, Morena, de estar detrás de las protestas, lo que desató un enfrentamiento verbal entre ambos gobernantes.

Pero el pleito más reciente entre Enrique Alfaro y el presidente se originó por la negativa de López Obrador de reunirse con los gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista.

Todo se remonta al 19 de marzo de este año, cuando Jaime Rodríguez, gobernador independiente de Nuevo León; Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); y Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN); crearon la Coordinación Noreste COVID-19, una junta que administraría los esfuerzos para combatir la pandemia que acababa de llegar a México.

Al manifestar una agenda política en común y, al mismo tiempo, en oposición al jefe del ejecutivo federal, decidieron fundar la Alianza Federalista en donde además de pedir más recursos e insumos para combatir al nuevo coronavirus en su estados, solicitaron la revisión del pacto fiscal debido a que consideran que las entidades del norte del país son las que más recursos aportan a la federación y no reciben lo necesario para resolver las necesidades de las entidades.

Alianza Federalista

Poco a poco se fueron sumando a la Alianza otros gobernadores, que hasta el momento está integrada por 10 mandatarios estatales: Jaime Rodríguez, El Bronco, de Nuevo León (Independiente); Miguel Riquelme, Coahuila (PRI); Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas (PAN); José Rosas Aispuro, Durango (PAN; Silvano Aureoles, Michoacán (PRD); Enrique Alfaro, Jalisco (MC), José Ignacio Peralta, Colima (PRI); Diego Sinhue, Guanajuato (PAN); Javier Corral, Chihuahua (PAN) y Martín Orozco, Aguascalientes (PAN).

El tema de los recursos que los gobernadores aseguran “la federación no les ha devuelto”, ha ocupado un lugar importante en la discusión de los últimos días, pero el presidente ha asegurado que "no les debemos nada y que “si se hacen cuentas, hasta les deben” ya que en algunos casos no han pagado impuestos.

El pasado martes 27 de octubre, Enrique Alfaro aseguró que le “tomaría la palabra” al presidente Andrés Manuel López Obrador, para realizar consultas ciudadanas para que la gente decida sobre la relación del estado con la federación.

Este viernes 30 de octubre, López Obrador afirmó que la entrega de recursos a las entidades federativas está establecida por ley y que “no es un capricho” del mandatario en turno, por lo que aseguró que si los estados quieren recibir más presupuesto, deberán de promover una reforma legal.

“La última reforma que se hizo para el reparto de estos fondos se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón en el 2007 y fue aprobada por los partidos que hoy son oposición, muchos de los que están demandando que se les dé más dinero votaron por esa ley, gobernadores incluso de los que están en el llamado Frente Federalista (sic)”, destacó.

Javier Corral

Otro de los mandatarios estatales que integran la Alianza Federalista y mantiene una fuerte disputa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

La tensión política entre ambos escaló en los últimos tres meses, y más recientemente, por el tema del pago de aguas a Estados Unidos, en el marco de un tratado internacional que data de 1944. Los productores de Chihuahua se rehusaron a que se extrajera agua de sus presas, ante la posibilidad de un desabasto para sus actividades agrícolas.

Durante mayo, abril y junio, el tema del agua no figuraba en la agenda del gobernador. En esos momentos el manejo de la pandemia, su exigencia por recursos extraordinarios, así como la reactivación económica, eran los asuntos con mayor difusión en sus plataformas mediáticas.

El conflicto del agua cobró la vida de una mujer durante la toma de la presa La Boquilla, tomada por agricultores de la región, pero los funcionarios solo se han responsabilizado mutuamente en el contexto electoral del 2021.

Incluso, el gobierno de López Obrador acusó a varios actores políticos de estar detrás de las protestas de los agricultores e incluso señaló que algunos de ellos tienen vínculos con narcotraficantes y el crimen organizado.

La acusaciones entre ambos bandos siguió escalando de nivel, hasta que, finalmente, en la conferencia matutina del 25 de septiembre, el presidente reconoció que las conversaciones con Javier Corral estaban rotas.

Días después, durante la visita de trabajo de López Obrador a Chihuahua, el gobernador no fue invitado, lo que provocó un nuevo desencuentro.

En los últimos días del mes de octubre, la Alianza Federalista en la que se encuentra Javier Corral, amagó con romper con la federación si es que no les entreguen más recursos, ya que los estados que integran la alianza no reciben en la misma proporción en que dan.

A este respecto, el presidente aseguró que no se les debe nada.

“Hay estados que solicitan más recursos, y esos recursos pues son los que se entregan a otros estados, porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula, en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros, eso está convenido , aceptado y obedece a un mandato constitucional, estos acuerdos se empezaron a establecer desde los años 80, en la Ley de Coordinación Fiscal, entonces para que reciban más unos, y otros van a recibir menos, pues tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una reforma constitucional”, aclaró.

Silvano Aureoles

Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), también es integrante de la Alianza Federalista.

Nacido el 23 de agosto de 1965, es ingeniero agrónomo especialista en Bosques por la Universidad Autónoma Chapingo y Maestro en Ciencias para el Desarrollo Rural Regional por la misma universidad.

De entre sus logros en la vida política de México destaca que fue miembro fundador del PRD, también ha sido diputado federal y miembro del Senado de la República.

Aureoles Conejo también se ha enfrentado al presidente en varias ocasiones. El pasado mes de junio, el gobernador de Michoacán interpuso un recurso de inconstitucionalidad por el acuerdo que faculta a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad hasta el 2024. Aunque aclaró que no era contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ni contra los elementos de la Defensa Nacional y Marina, sino para aclarar sus funciones, el mandatario condenó el hecho.

Pero el manejo de la pandemia del COVID-19, también ha desatado la polémica entre ambos. Luego de que el mandatario “revelara” la presunta existencia de un grupo opositor a su gobierno denominado “BOA”, Silvano Aureoles le pidió al presidente “seriedad” y que se concentrara en atender la pandemia

“Presidente, sea serio. Basta de distractores, concéntrese en atender la pandemia. La gente se está muriendo”, apuntó el mandatario michoacano.

Jaime Rodríguez “El Bronco”

Nació el 28 de diciembre de 1957 y estudió ingeniería en agronomía fitotecnista en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Su carrera política inició en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al ser diputado federal, después fue diputado local en el décimo distrito y después fue presidente municipal de García, en esa misma entidad.

Posteriormente se separó del partido y anunció su candidatura a la gubernatura de Nuevo León, misma que ganó como candidato independiente. A la mitad de su gestión, solicitó licencia para competir en las elecciones presidenciales del 2018, mismas que perdió ante Andrés Manuel López Obrador.

Aunque los enfrentamientos entre el gobernador de Nuevo León y el presidente han sido constantes, la demanda de los gobernadores aliancistas de exigir más recursos a la federación y reunirse con el presidente o de lo contrario romperían con la federación, ha acaparado los reflectores en los últimos días.

El pasado 27 de octubre, “El Bronco” anunció que realizará una consulta pública para preguntar a la ciudadanía si Nuevo León debe o no permanecer en el Pacto Fiscal.

El mandatario estatal aseguró que su equipo jurídico ya se encuentra analizando si es posible desarrollarla en paralelo a las elecciones de 2021. Incluso ironizó con hacerla a “mano alzada” en los próximo actos públicos, como solía hacer el presidente en sus actos públicos.

“Voy a pedirle al Congreso y a la Comisión Estatal Electoral que la armemos y se decida si seguimos aportando a la Federación o qué hacemos, y por lo pronto haré lo que él (AMLO) hace: a las reuniones a las que vaya voy a consultar así como le hace él, a mano alzada”, dijo.

BOA y TUMOR

Este mismo año, se dio a conocer la existencia de otros grupos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador: BOA y TUMOR.

Del primero (Bloque de Opositores Amplio), el mandatario aseguró que lo integraban los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, entre otros políticos y empresarios. Sin embargo, nunca se confirmó su existencia, al tiempo que los presuntos involucrados se deslindaron.

Mientras que de TUMOR (Todos Unidos contra Morena) anunciado por el excandidato presidencial Gabriel Quadri, el pasado 17 de septiembre, y que presuntamente estaría integrado por el PAN, el PRI y por el PRD.

Las reacciones no se hicieron esperar y hubo algunos usuarios de redes sociales que se burlaron a causa de las connotaciones del nombre, respecto a enfermedades como el cáncer.

