México

Mujer es bautizada como “Lady Pastel” al ser captada robando y huyendo en lujosa camioneta

El caso generó indignación en redes sociales debido a la tranquilidad con la que se realizó el presunto hurto durante una fecha especial

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(Captura de pantalla)
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Una grabación de seguridad difundida en redes sociales convirtió en tendencia el caso de “Lady Pastel”, apodo con el que usuarios identificaron a una mujer señalada de presuntamente sustraer un pastel de una reconocida pastelería de Acapulco durante los festejos por el Día de las Madres.

El material audiovisual, que dura apenas 12 segundos, comenzó a circular rápidamente en plataformas como TikTok y Facebook, donde miles de personas reaccionaron al episodio ocurrido en una de las fechas comerciales más importantes para este tipo de negocios.

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(Captura de pantalla)
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En las imágenes se aprecia a una mujer vestida con chamarra blanca y pantalón azul mientras observa con detenimiento un pastel decorado con fresas colocado en el mostrador del establecimiento. Segundos después, y tras dirigir la mirada hacia una de las cámaras de vigilancia, la señalada toma el producto con ambas manos y se dirige a la salida sin detenerse.

De acuerdo con testigos y con el propio registro de video, la mujer abandonó el negocio y abordó de inmediato una camioneta negra que aparentemente ya la esperaba afuera del local, lo que le permitió escapar rápidamente con rumbo desconocido.

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(Captura de pantalla)
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El video también exhibe el momento en que una de las empleadas se encontraba distraída mirando su teléfono celular, situación que habría impedido reaccionar a tiempo para evitar el robo. Instantes más tarde, otra trabajadora salió hacia el área del mostrador y mostró evidente desconcierto al notar que el pastel ya no estaba.

(Captura de pantalla)
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La difusión del caso provocó una oleada de comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en bautizar a la presunta responsable como “Lady Pastel”, siguiendo la tendencia digital de asignar apodos virales a personas involucradas en incidentes polémicos.

Hasta ahora, la pastelería afectada no ha emitido un posicionamiento oficial para confirmar si presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, el caso continúa generando conversación en internet, donde usuarios intentan identificar a la mujer involucrada en el incidente.

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