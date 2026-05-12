Piratería china golpea a artesanos mexicanos: desplaza sus ventas hasta 80%

Una mesa en un mercado tradicional mexicano exhibe artesanías auténticas 'Hecho en México' como molcajetes y textiles, contrastando con imitaciones importadas que emergen de cajas de cartón con etiquetas chinas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi un mes de la inauguración Mundial 2026, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) difundió un informe que alerta sobre los profundos impactos negativos provocados por la llegada masiva de productos asiáticos, especialmente de origen chino, provocando perdidas para el sector artesanal mexicano.

Esta situación ha desencadenado una crisis que pone en peligro tanto la estabilidad de los productores nacionales como el legado cultural del país.

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El análisis reveló que la venta de mercancía proveniente de China ha desplazado hasta el 80% de las piezas en ciertos mercados, lo que repercute directamente en la economía de los artesanos y en la preservación de tradiciones ancestrales.

Las consecuencias se manifiestan en distintos ámbitos, desde la reproducción de productos hasta la transformación de la experiencia turística en las principales zonas comerciales de México.

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Competencia desleal de China en México

La producción artesanal, que representa el 20% del Producto Interno Bruto cultural de México, enfrenta un gran reto: la falsificación a gran escala.

Empresas chinas emplean inteligencia artificial para imitar diseños tradicionales de objetos como molcajetes, huipiles y piezas textiles. Estas copias se fabrican en serie utilizando materiales sintéticos, lo que permite abaratar los costos y vulnerar la autenticidad del mercado nacional.

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Otra problemática es el fraude en el etiquetado. Se ha documentado que productos importados se reetiquetan de manera ilícita como “Hecho en México” en bodegas clandestinas.

Posteriormente, estos artículos se distribuyen en centros históricos y comercios populares, generando confusión entre los consumidores y desplazando la manufactura de las artesanas y artesanos.

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Una infografía detalla cómo la masiva llegada de productos chinos, incluyendo falsificaciones y reetiquetados fraudulentos, está desplazando a las artesanías mexicanas y poniendo en riesgo el patrimonio cultural del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto de las plataformas digitales también ha sido determinante. Sitios de comercio en línea, como Temu, comercializan imitaciones relacionadas con festividades tradicionales como el “Día de Muertos” y artículos típicos, entre ellos el papel picado, a precios considerablemente bajos, lo que deja a los comerciantes locales fuera de competencia

La saturación de mercancía asiática (sobre todo en souvenirs económicos) ha sustituido productos que antes eran de manufactura local, como llaveros, carteras, tazas y textiles sencillos.

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Las llamadas “plazas chinas” han contribuido a que piezas con símbolos mexicanos, pero de elaboración extranjera, inunden las zonas frecuentadas por visitantes, debilitando los ingresos de quienes dependen de la venta directa de artesanías.

Según datos del INEGI, en la Ciudad de México existen 1,624 establecimientos dedicados a la venta de artesanías, sector que ahora enfrenta una amenaza estructural por la invasión de insumos chinos y la transformación de la identidad cultural mexicana.

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