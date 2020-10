Ante el amago de Iberdrola de dejar de invertir en México, López Obrador aseguró que buscaría una reforma constitucional si no se aprueba su política energética

Foto: Presidencia de México.

Luego de que la empresa española Iberdrola aseguró que no hará más inversiones en México hasta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aclare qué políticas aplicará a los inversionistas extranjeros, el presidente aseguró que se están revisando todos los ordenamientos legales, ya que la instrucción en los pasados gobiernos fue darle la energía a privados, por lo que advirtió, buscaría una reforma constitucional si no se aprueba su política energética.

Durante la presentación de resultados de la compañía española, su presidente Ignacio Sánchez Galán, enfatizó “no vamos a iniciar nada, salvo que el gobierno decida que quiere aclarar este tipo de políticas. Si el gobierno dice que no quiere que inviertan inversores extranjeros, no lo haremos o, si el gobierno quiere lo contrario, estableceremos un marco razonable como lo hemos hecho hasta ahora”, aseguró.

El diario El Universal reportó que Sánchez Galán consideró que sus inversiones en el mercado mexicano son pequeñas en comparación con lo que hacen en otros países.

Ante el amago de la empresa española y al ser cuestionado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se están revisando todos los ordenamientos legales porque durante el periodo neoliberal “se abusó mucho”.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (Foto: María José López - Europa Press)

“Estamos en una revisión de todos estos ordenamientos legales, porque se abusó mucho. Para decirlo con claridad: era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero. Y esto implicaba menguar, socavar, destruir, acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, aseguró el mandatario.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador insistió que “la llamada Reforma Energética” buscaba terminar de destruir a Pemex y a la CFE.

“(...) Entonces ahora hay un cambio de política.. esto desde luego a lo que sacaban provecho, en el caso de Iberdrola, una empresa española que empieza a construir plantas de generación de energía, les otorgan contratos muy jugosos los funcionarios del gobierno.. pero llega tanto el arreglo, la asociación entre particulares y funcionarios, que en esta empresa trabajan quienes eran funcionarios cuando se les entregaron esos contratos… La secretaria de Energía del gobierno de México pasó a ser funcionaria de Iberdrola.. Pero ya en el extremo del descaro, el presidente Felipe Calderón fue nombrado consejero de Iberdrola”, destacó.

Foto: Presidencia de México.

“Yo entiendo que con la nueva política de rescate a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues no estén conformes, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, el interés del pueblo, de la nación.. a nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesa los negocios públicos, para no ser tan tajante… los únicos negocios a los que se les debe dar toda la atención es a los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos”, recordó.

Es por eso, que dijo el mandatario, los empresarios no aceptan esta nueva política “(...) y por eso tenemos protestas, y por eso El País, este periódico español que defiende a estas empresas, nos ataca un día sí y al otro también.. pero ahora sí que hasta les ofrecemos disculpas por lo que estamos haciendo. Ojalá y algún día nos comprendan, pero no le podemos fallar al pueblo”.

“Vamos a ver si no hay otra instancia, para defender el interés público, si es necesario, propondría en su momento, una reforma constitucional, para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés general, esté por encima de intereses personales o de grupos por legítimos que sean”, insistió.

“No vamos a actuar con medidas autoritarias, siempre va a ser en el marco d ela legalidad, no somos como ellos, somos distintos”, remarcó.

