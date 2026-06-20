México

Ante cuestionamientos por supuesto maltrato animal, alcaldesa de Quiroga comparte detalles sobre el estado de salud del pato mundialista

La funcionaria explicó cómo encontró al ave caminando sola por el libramiento de Quiroga, la rescató y buscó a su propietario mediante redes sociales

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Alma Mireya González
Alma Mireya González, presidenta municipal de Quiroga, Michoacán. (Facebook)

La reciente controversia que involucró a la presidenta municipal de Quiroga, Michoacán , por la forma en que sostuvo a un pato al presentarlo como “la mascota mundialista”, generó diversas reacciones en redes sociales.

Alma Mireya González se pronunció sobre el hecho a través de un video, donde explicó las circunstancias y el estado de salud del animal. En su mensaje, relató que la criatura había pasado varios días en una caballeriza y posteriormente fue llevado a una veterinaria para su revisión.

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Tras el examen correspondiente, la especialista determinó que el ave se encontraba en buen estado, sin señales de daño, y en las imágenes se observa al pato moviendo sus alas. Además, la veterinaria sugirió recomendaciones sobre la alimentación y el entorno adecuado para su bienestar.

La funcionaria manifestó su alegría por la salud del animal y compartió que está en la búsqueda de un nombre definitivo, aunque por el momento lo llamará “nusquita o bañadita”. Asimismo, explicó cómo encontró al ave caminando sola por el libramiento de Quiroga, la rescató y buscó a su propietario mediante las plataformas digitales. Su dueño original, llamado Eugenio Díaz, decidió regalárselo en agradecimiento.

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Alma Mireya González
Alma Mireya González con el pato mundialista. (captura de pantalla)

Sheinbaum anuncia posible visita del pato Merlín a la mañanera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la posibilidad de invitar al pato Merlín a su conferencia matutina, tras el enorme impacto que ha tenido en redes sociales y medios como la mascota no oficial del Mundial 2026 en México.

La mandataria mexicana destacó que su viralización no estaba planeada, pero reconoció la alegría y recepción positiva que ha generado, convirtiéndose en un pequeño símbolo de la cultura nacional y superando campañas institucionales y a otras mascotas oficiales del torneo.

El fenómeno de Merlín ha trascendido fronteras. Originario de la Ciudad de México, este pato blanco acompaña diariamente a su dueña, Karla Ivette, y a su hijo mientras venden bebidas. Su popularidad explotó luego de participar en los festejos tras la victoria de México sobre Sudáfrica, logrando millones de visualizaciones y la atención de medios internacionales.

Incluso en Canadá, aficionados han comenzado a comercializar figuras inspiradas del ave mexicana. La FIFA llegó a grabar un comercial del animal, aunque especialistas aseguran que, mientras no se use como mascota oficial, no existen restricciones legales.

Además, la historia de Merlín inspiró un corrido que se viralizó en plataformas como X y TikTok, consolidando su estatus como emblema del torneo. La melodía, que resalta la disciplina y el humor del pato, se ha vuelto la banda sonora de la celebración nacional y un ejemplo de cómo figuras espontáneas pueden unir a la gente y dar un toque distintivo al evento deportivo.

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