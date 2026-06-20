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VIDEO | Así fue el fuerte rayo que cimbró la CDMX y que activó los sismógrafos

El fenómeno meteorológico fue provocado por las fuertes lluvias registradas en la capital

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Un fuerte estruendo y una potente iluminación marcaron la noche del 19 de junio en el poniente de la Ciudad de México: se registró un trueno con tal impacto que incluso activó los sismógrafos de la capital. El momento quedó guardado en imágenes de diversas cámaras de seguridad.

El fenómeno meteorológico, provocado por las fuertes lluvias registradas en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente en el poniente, ocurrió a las 22:46 horas de la noche.

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El Sistema de Alertamiento Sísmico de Safe Life Alert (SASSLA) reportó una hora antes que que se había registrado una alta actividad eléctrica que iluminaba el sur de la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, compartió un video atribuyendo el crédito a la usuaria en X @Gaby_MorM, donde se aprecian algunos relámpagos entre las luces de los edificios y el Estadio Ciudad de México, mientras una tormenta avanzaba hacia las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras.

El organismo advirtió sobre alto potencial de lluvias con intensidad variable, caída de rayos, ráfagas de viento y encharcamientos en la zona sur.

@webcamsdemexico

Por su parte, Webcams de México (@webcamsdemexico) también compartió el momento del poderoso rayo seguido de un largo trueno que se escuchó en gran parte de la CDMX.

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Cámaras ubicadas en el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana captaron el fenómeno tanto en velocidad normal como en cámara lenta.

Por otro lado, la cuenta Sismo Alerta Mexicana reportó que el rayo fue detectado por sismógrafos en el poniente de la ciudad debido a la onda acústica generada, aunque aclaró que no se trató ni provocó un sismo.

@SismoAlertaMex.

¿Cómo se generan los truenos?

Los truenos son el sonido resultante de la descarga eléctrica denominada rayo, que ocurre durante una tormenta eléctrica. Cuando un rayo atraviesa el aire, calienta súbitamente el canal de aire a una temperatura que puede superar los 30 mil grados Celsius en una fracción de segundo. Este aumento extremo de temperatura ocasiona una expansión ultrarrápida del aire, generando una onda de choque que percibimos como el trueno.

El proceso se puede desglosar así:

  • Un rayo es una descarga violenta de electricidad atmosférica, visible como un destello (relámpago).
  • Al pasar el rayo, el aire se expande velozmente debido al calor, generando una onda de sonido que es el trueno.
  • Por eso, primero vemos la luz (relámpago) y segundos después escuchamos el trueno, ya que el sonido viaja más lento que la luz.

Estos fenómenos suelen ocurrir entre mayo y octubre y pueden durar hasta dos horas. El trueno puede ser muy potente, al grado de vibrar ventanas, puertas o incluso ser registrado como una pequeña vibración por los sismógrafos, aunque esto no significa que sea un sismo. Simplemente es la vibración producida por la onda expansiva del aire

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