“No van a venir a saquearnos”: López Obrador anticipa un acuerdo justo con Ibedrola para mantener inversión

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene información oficial sobre la supuesta cancelación, por parte de la compañía española Iberdrola, de la construcción de la planta de generación eléctrica en Tuxpan, incluso explicó que le hicieron llegar una carta donde le dicen que tienen la “voluntad de seguir invirtiendo en el país”.

“No hay ninguna información oficial, es una nota periodística , recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen en efecto alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país, y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdos con el gobierno, entonces ya turné la carta a la secretaria de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad esta carta, por cierto, me la entregó la secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En esos términos está la carta, entonces no hay una notificación en ese sentido, me hubiesen dicho que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habían tomado la decisión de cancelar la inversión, y no es eso lo que me expresan”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador adelantó que “va haber arreglo” con la compañía española, que el propósito de la misiva va en ese sentido, pero dejó en claro que “ya basta” y se pondrá orden en la industria eléctrica en el país. Advirtió que México ya no es una tierra de conquista y no van a venir a saquearnos”.

“Va haber arreglo, esta carta es con ese propósito, me están pidiendo incluso una entrevista, quiero que primero los atendidos por la secretaria de Energía y el director de Comisión Federal de Electricidad, pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, méxico no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos”, recalcó.

