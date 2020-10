Todos los caminos llevan a Peña Nieto: con el general Cienfuegos, ya son tres funcionarios de su gabinete en prisión

Foto: EFE

Con el arresto del general Salvador Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, California, ya son tres ex miembros del gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto que están en prisión.

Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social y Emilio Lozoya, ex director de Pemex - tenía rango de secretario -, completan la tercia de funcionarios que comprometen la gestión del priista.

Desde el inicio y hasta el final de su sexenio, Enrique Peña Nieto se vio envuelto en temas de corrupción. Algunos casos lo apuntaron de manera directa, pero en otros, fue señalado de conocer las corruptelas en las que se vieron envueltos varios de sus colaboradores más cercanos y no tomar medidas.

Es por eso que la administración de Peña Nieto ha sido señalada por investigaciones periodísticas y especialistas, como uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México.

Enrique Peña Nieto

Peña Nieto fue señalado de recibir sobornos millonarios. (Foto: Archivo)

A casi dos años de haber iniciado su sexenio, una revelación periodística puso en jaque a la administración del ese entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Habían quedado atrás los elogios de la prensa extranjera que, con titulares como "Saving Mexico" y "The Mexican Moment", alababan las reformas implementadas por el presidente priista como la Energética y la Educativa.

Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, la prensa nacional e internacional condenaba los hechos, así como la nula actuación del gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña. Había una fuerte indignación social.

El 09 de noviembre de 2014 Aristegui Noticias, Proceso y Sin Embargo publicaron una investigación periodística en la que se reveló la existencia de la llamada Casa Blanca, una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec y valuada en 86 millones de pesos, alrededor de 7 millones de dólares (USD).

La casa fue construida por Grupo Higa, una de las empresas preferidas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador en el Estado de México (Foto: Internet)

El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la primera dama, Angélica Rivera. Mediante un video, la esposa del presidente aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.

El clip causó una gran indignación por lo que el propio presidente salió a admitir que se equivocó al permitir que su esposa diera explicaciones.

Después surgieron otros casos de corrupción como el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz acusado de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público.

Al caso de veracruzano, también se sumaron los casos de corrupción del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y el del ex mandatario de Chihuahua César Duarte; los cuales, el propio Peña Nieto alababa como la cara del “nuevo PRI”.

A lo largo de su gobierno también se destaparon los escándalos de La Estafa Maestra, mediante la cual, 11 dependencias usaron 128 empresas fantasma para desaparecer 7,760 millones de pesos.

Durante la administración del político originario del Estado de México, también se concretó la implementación de las reformas Energética y Educativa, las cuales se aprobaron de forma polémica, al señalarse que dañarían al país.

Aunado a ello, también se destaparon diversos casos de corrupción en Pemex que involucraron tanto al titular de la empresa productiva del Estado, Emilio Lozoya, a trabajadores (por el robo de combustible -”huachicoleo”-), como al líder sindical Carlos Romero Deschamps.

Además, el en ese entonces aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador (hoy presidente de la República), señaló que la campaña de Peña Nieto habría sido financiada con recursos provenientes del lavado de dinero.

FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

El 18 de junio, un diario de circulación nacional reveló que autoridades de Estados Unidos investigan al ex presidente Enrique Peña Nieto, por haber participado en la transacción de Fertinal. A pesar de que no debería haber tenido influencia en las compras de Pemex, ha trascendido que recibió sobornos por parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, italiano con mayor número de acciones con Fertinal.

Dos meses después, en una entrevista otorgada al portal Aristegui Noticias en agosto de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto reveló que ya se indagaban las cuentas del ex presidente en el sistema financiero nacional e internacional, e incluso, dijo que antes de que terminara el 2019 tendrían completo el expediente.

Sin embargo, pese a todos los señalamientos, el ex presidente no tiene una denuncia en su contra. Unas semanas después de haber terminado su gobierno, Peña Nieto fue visto en calles de España con una mujer que después se supo, era su novia: la modelo Tania Ruiz.

Tras darse a conocer las fotografías, su aún esposa Angélica Rivera anunció que se estaba divorciando. Después de concretarse su separación, Peña y Tania fueron vistos en Bruselas y Estados Unidos. Algunas versiones señalan que el ex mandatario vive en España.

Emilio Lozoya

Reuters. Foto de archivo

Emilio Ricardo Lozoya Austin, era uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto. Se desempeñó como director de Pemex de 2012 al 2016 y antes de terminar su gestión, fue acusado por los delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Durante su administración al frente de la ahora empresa productiva del Estado, ocurrieron varios casos de corrupción como el de Odebrecht, la compra de Agronitrogenados y Fertinal, así como el de La Estafa Maestra, en donde se desviaron 83 millones de pesos a través de empresas fachada.

De acuerdo con el gobierno federal, en diciembre de 2013, Lozoya Austin presuntamente recibió sobornos por 5 millones de dólares de manos del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para que le fuera adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo. En total, cinco presuntos sobornos habrían sido transferidos entre 2013 y 2014, lo cual coincide con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por 1,436 millones de pesos en la refinería de Tula.

Pero oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.

Después de que se dieron a conocer estos hechos, Emilio Lozoya escapó de México, pero ante el asedio judicial, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto.

Lozoya Austin aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente del Consejo de Pemex y exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agronitrogenados. Incluso pidió que el ex presidente fuera citado a declarar como testigo.

Luego de permanecer nueve mese prófugo, Lozoya Austin fue detenido en una de las zonas más exclusivas de la provincia de Málaga, España, el miércoles 12 de febrero. Este jueves un juez ordenó la prisión provisional incondicional (sin libertad bajo fianza) ante el inminente riesgo de fuga.

Rosario Robles Berlanga

Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

Fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A pesar de que surgió de la izquierda mexicana, Rosario Robles se convirtió en una de las personas más allegadas al entonces presidente priista y es el rostro más reconocible de la mayor trama de desvíos del erario en los últimos tiempos: La Estafa Maestra.

Una investigación periodística destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.

Se trató de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países: las secretarías contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo. Las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014.

De acuerdo a la investigación de La Estafa Maestra, 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales responsables del fraude millonario.

Pero la acusación principal recayó sobre Rosario Robles, quien el 12 de agosto de 2019 se presentó ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo (sobrino de la ahora morenista Dolores Padierna) y después de una audiencia que duró más de 12 horas, fue vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la Ciudad de México, el 13 de agosto.

Durante esa audiencia, Robles Berlanga aseguró que tanto el ex presidente Enrique Peña Nieto como el ex secretario de Hacienda y candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, estaban al tanto de las irregularidades en la Sedesol y la Sedatu, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Sí le puse en conocimiento al ex presidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete”, dijo Robles.

A pesar de que el delito del que se le acusa (uso indebido del servicio público), no amerita prisión preventiva, Rosario Robles continúa en prisión.

General Salvador Cienfuegos Zepeda

REUTERS/Daniel Becerril

La noche de este jueves 15 de octubre trascendió en la historia de México por la detención del general en retiro Salvador Cienfuegos, ocurrida en Estados Unidos, a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por su presunta responsabilidad en actos de narcotráfico.

Salvador Cienfuegos Zepeda fue el General de División titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el último presidente de México abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El general Cienfuegos fue secretario federal desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018, es decir, estuvo todo el régimen peñanietista. Para obtener ese cargo tuvo que pasar por distintos rangos militares más. De acuerdo con la base de datos consultables de la Sedena, el ex secretario nació el 14 de junio de 1948, ingresó al Ejército a los 15 años, el 23 de enero de 1964.

El sitio también refiere que Cienfuegos Zepeda estuvo activo 54 años y que sus otros puestos y actividades operativas fueron:

Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, Comandante de la VII Región Militar, en el estado de Chiapas, Comandante de la I Región Militar, en la Ciudad de México, Comandante de la IX Región Militar, en el estado de Guerrero, Comandante de la V Región Militar, en el estado de Jalisco, Comandante de la 15/a. Zona Militar, en el estado de Jalisco y Comandante del 14/o. Batallón de Infantería, en el estado de Jalisco.

En cuanto a su participación en el Estado Mayor fue:

Subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Subdirector General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y Jefe de la Sección Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

En cuanto a la academia militar, el general en retiro se desempeñó como:

Director del Heroico Colegio Militar, Director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y Jefe de la Sección Pedagógica en el Heroico Colegio Militar .

Los cursos que tomó dentro del Ejército fueron:

Estudios para oficial del Ejército en el Heroico Colegio Militar, Licenciatura en administración Militar, en la Escuela Superior de Guerra y Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa nacionales en el Colegio de defensa Nacional.

Las condecoraciones que adquirió durante sus años de servicio fueron:

Institucional, Extraordinaria, Especial, De 1/a., 2/a., 3/a., 4/a. y 5/a. Clase, Perseverancia por la patria, Mérito facultativo de 1/a. Clase, Mérito facultativo de 2/a. Clase, Mérito docente, Servicios distinguidos y Legión de honor.

Sin embargo, su historial no es perfecto, cuando él era el máximo responsable de las fuerzas armadas mexicanas ocurrió la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el caso de Tlatlaya, Estado de México, de acuerdo con una nota del semanario Proceso, el general “trató de ocultar un crimen de lesa humanidad y sólo con la presión directa del gobierno de Estados Unidos aceptó que sus hombres cometieron actos graves contra el derecho humanitario internacional”. Después de reconocer el acto, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 15 ejecuciones extrajudiciales, Cienfuegos no investigó ni castigó a los responsables de la masacre.

A pesar de que en la bodega se encontraron 22 cuerpos, la Procuraduría General de la República (PGR), a diferencia de la CNDH, sólo relacionó ocho decesos al Ejército.

En cuanto al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, el ex secretario de la Defensa fue pieza clave para mantener lo que se conoció como “La Verdad Histórica”. También refutó la presencia del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala en los hechos relacionados con los jóvenes normalistas.

Otros personajes del sexenio bajo la lupa comprometidos

Luis Videgaray Caso

(Foto: Reuters)

Fue el hombre más cercano a Enrique Peña Nieto, tanto, que era considerado su mano derecha. Sus opiniones pesaban más que las de cualquier otro en el equipo cercano del ex mandatario.

Durante ese sexenio, Luis Videgaray se desempeñó como secretario de Hacienda y luego como secretario de Relaciones Exteriores.

El llamado “super secretario” tenía una injerencia inusitada dentro del gobierno del ex presidente priista, tanto que también se le conocía como “el vicepresidente”. Tras las investigaciones por la compra de Fertinal y Agronitrogenados por parte de Pemex, surgió el nombre de Luis Videgaray, quien habría estado detrás de la sugerencia de compra.

De acuerdo con Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, cualquier acto de corrupción en el gobierno de Peña Nieto, debió muy probablemente, pasar por las manos de Videgaray Caso.

En una conferencia de prensa realizada en agosto de 2019, Coello Trejo acusó a Luis Videgaray de “vaciar las arcas de Pemex”.

“Vamos a mostrar cómo por cada dólar que producía Pemex se iban 80 centavos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, encabezada por Videgaray Caso). También de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2013 y 2014 sacaron muchos recursos hacia la SHCP”, aseguró el abogado.

Angélica Rivera

(Foto: Cuartoscuro)

Fue esposa de Enrique Peña Nieto desde noviembre del 2010, cuando él aún era gobernador del Estado de México. Ya como primera dama, en noviembre de 2014, Angélica Rivera enfrentó junto a su marido el escándalo de La Casa Blanca, una lujosa residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec valuada en 86 millones de pesos.

Ante el escándalo, Rivera salió a dar una explicación. Mediante un video, la esposa del presidente aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.

En la grabación, con una duración de 7:11 minutos, Angélica Rivera explicó que celebró varios contratos con Televisa, el último de ellos en el año 2004. En el marco del dicho contrato, dijo “en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas número 1325 y comencé a vivir en ella en ese mismo año”. Y detalló que fue en el año 2010 que dio por terminado su contrato con Televisa, relación laboral que concluyó mediante el pago de la casa.

El clip causó una gran indignación por lo que el propio presidente tuvo que salir a reconocer que se equivocó al permitir que su esposa diera explicaciones "lo que impactó negativamente en la credibilidad del gobierno (…) porque era yo el que tenía la responsabilidad, el cuestionamiento era sobre el presidente, sobre lo cual además, ofrecí una disculpa pública, no tanto por que se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuánto afectó la credibilidad de la institución presidencial (…)" dijo.

Angélica Rivera enfrentó al lado de su marido todos los señalamientos de corrupción desatados a lo largo del sexenio, pero una vez que terminó el gobierno y tras darse a conocer las fotografías donde se veía a su aún marido con la modelo Tania Ruiz, anunció que se estaba divorciando del ex mandatario. Actualmente, se encuentra en México y se rumora que tiene planes de regresar a trabajar a la televisión.

Jesús Murillo Karam

Foto: internet

Fue procurador de la República durante el sexenio de Peña Nieto. Durante su administración al frente de la PGR ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (26 y 27 de septiembre de 2014).

Tras encabezar las investigaciones, el procurador aseguró que los normalistas fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, municipio de Guerrero, a lo cual le denominó “la verdad histórica”.

Los padres de los estudiantes desaparecidos así como los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazaron las conclusiones del procurador, quien renunció a su cargo en febrero del 2015.

El 25 de septiembre de 2015, diputados del PRD presentaron una demanda de juicio político contra el ex titular de la PGR bajo los argumentos de violaciones graves a la ley durante la investigación que encabezó por la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

El 30 de abril de 2019, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, desechó la solicitud.

Eduardo Medina Mora

FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

Señalado de ser cercano de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Medina Mora protagonizó diversos escándalos a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria política.

Sin embargo, Peña Nieto lo envió como embajador de México en el Reino Unido y en el 2015, el presidente lo postuló como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) junto con Horacio Hernández y Felipe Barrera Fuentes, para sustituir al fallecido Sergio Vals. Medina Mora fue elegido por el Senado con 83 votos a favor.

En octubre de 2018, cuando Peña Nieto estaba en la recta final de su sexenio, Medina Mora otorgó a la Consejería Jurídica de la Presidencia un amparo que impedía a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) investigar o girar cualquier orden en contra del entonces mandatario o su gabinete.

La Fiscalía de Chihuahua había señalado a Enrique Peña Nieto y su gobierno de haber brindado protección al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y al exgobernador César Duarte Jáquez cuando se les abrieron las investigaciones por supuestos desvíos del erario estatal a las campañas del PRI. El amparo finalmente fue desechado por la Suprema Corte.

Medina Mora renunció a su cargo como ministro el 3 de octubre de 2019, luego de que una investigación periodística revelara que la Agencia Criminal del Reino Unido detectó transferencias de las cuentas de Medina Mora desde México que superaban los 102 millones de pesos.

Medina Mora dimitió a través de una carta presentada al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que se confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigó las cuentas bancarias de Eduardo Medina Mora, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que el ex ministro emitió resoluciones que permitieron desbloquear dos mil millones de pesos de cuentas bancarias que pertenecen a delincuentes, traficantes de personas y corruptos.

Carlos Romero Deschamps

FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO

Después de 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el pasado 16 de octubre de 2019, Carlos Romero Deschamps renunció a su cargo en medio de un ambiente convulso alrededor de Pemex, empresa sobre la que pesan señalamientos de corrupción al interior durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y en gobiernos presidenciales anteriores.

El polémico dirigente de extracción priísta ocupó en distintas ocasiones escaños en el Senado y el Congreso. Sobre él pesan señalamientos de reportes periodísticos de presunta corrupción y una inexplicable riqueza.

Aunque el salario que devengaba como líder sindical no rebasaba los $40,000 pesos, es de conocimiento público la vida opulenta de la que goza junto a su familia. Como ejemplo está el Ferrari Enzo edición limitada de millones de dólares que regaló a su hijo.

Aunque versiones periodísticas señalaron que se habían congelado las cuentas del ex líder sindical y que existía una orden de aprehensión en su contra, la denuncia que existe en contra de Romero Deschamps es por parte de algunos trabajadores los acusan de corrupción y del desvío de al menos 207 millones de pesos.

Miguel Ángel Osorio Chong

El ex secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (Foto: @CARDEXJESS)

Además de las acusaciones de Javier Duarte, el ex secretario de Gobernación ha sido señalado en Investigaciones periodísticas lo señalan de triangulaciones de contratos por al menos 825 millones de pesos en el marco de La Estafa Maestra.

Lo anterior, debido a que dos universidades, una televisora estatal y diversas empresas fantasmas vinculadas al tema se encuentran en Hidalgo, entidad de la que fue gobernador y en donde su influencia política fue importante durante las fechas en que se cometieron los desvíos.

Más recientemente, Osorio Chong fue señalado de que, cuando estuvo al frente de la Segob, se otorgaron convenios con empresas del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna (actualmente preso en Estado Unidos acusado de recibir sobornos del narcotráfico) dedicadas a la seguridad.

Actualmente, Osorio Chong es el coordinador de la bancada del PRI en el Senado.

