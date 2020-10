“Le debemos lealtad, obediencia y respeto”: así fue la relación entre Salvador Cienfuegos y Enrique Peña Nieto (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se convirtió en el primer alto mando de la Sedena en ser detenido por supuestos cargos vinculados al narcotráfico.

El general fue designado como parte del gabinete del último presidente priistas el 30 de noviembre del año 2012, y asumió sus responsabilidades el 1 de diciembre junto a Vidal Francisco Soberón Sanz, de la Secretaría de Marina.

La ceremonia simbólica de cambio de escolta de bandera, inédita hasta entonces, sucedió en el patio del Palacio Nacional, de acuerdo con el diario El País. Al terminar el general Cienfuegos aseguró que acataría cabalmente las órdenes del presidente con apego al derecho y respeto de los Derechos Humanos.

“Le debemos lealtad, obediencia y respeto, por lo que se acatarán cabalmente las directivas que emita para que la población pueda desarrollar sus actividades productivas a plenitud en un ambiente de seguridad y confianza”, dijo durante la ceremonia.

Además, aseguró que entonces tenían un panorama optimista de que el país avanzaría por buen camino, y aclaró que dentro de su Secretaría habría prioridad por la transparencia y la rendición de cuentas, “fundamentos esenciales” que la sociedad utilizaría para evaluar su desempaño.

La relación entre el general en retiro Salvador Cienfuegos y el ex presidente Enrique Peña Nieto se remonta a varios años atrás, cuando el militar fue designado como Comandante de la I Región Militar, que comprende también al Estado de México, justo cuando el político se desempeñaba como el gobernador constitucional de la demarcación mexiquense, de acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola.

Pero su designación también se trató de una tradición militar, pues el entonces general Salvador Cienfuegos era oficial mayor en el Estado Mayor Presidencial, calificado como uno de los militares con más prestigio e influencia dentro de las fuerzas armadas.

El presidente se declaró en deuda con las Fuerzas Armadas al no poder facultarlas en el apoyo en la lucha contra el crimen organizado a través de la Ley de Seguridad Interior (Foto: Steve Allen)

Ley de Seguridad Interior

Sin embargo, Cienfuegos mantuvo una postura de regresar al ejército a desempeñar tareas para las que fue creado y abandonara el apoyo a la seguridad interior junto a policías, o en cambio, obtuvieran un marco legal para hacerlo conforme a las leyes.

En diciembre de 2016, el general secretario aseguró que seguían a la espera de la regularización de sus labores, pues “no estudian para perseguir o capturar delincuentes”, de acuerdo con Reporte Índigo.

“Nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, expresó en conferencia de prensa, según el medio.

En respuesta, Enrique Peña Nieto cumplió con el envío para su aprobación la Ley de Seguridad Interior, promulgada en 2017 y enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para discutir su constitucionalidad, de acuerdo con Expansión.

El general Salvador Cienfuegos estuvo de acuerdo en devolver al ejército a los cuarteles o se les diera facultades (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

El medio aseguró que se trató de una ley que pretendía “regular y dotar de certeza jurídica la actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas durante amenazas a la seguridad que rebasan las capacidades de las autoridades locales”.

Por su parte, Cienfuegos aseguró que “no pedimos una Ley de Seguridad Interior, pedimos un marco jurídico, el que quieran, pero que nos lo den”, y aseguró que de otra forma, el ejército estaba impedido para el apoyo que se les requería en materia de seguridad interior.

Sin embargo, en noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, por mayoría de nueve votos, declaró la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación.

“Estoy convencido de que estaremos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, mientras en nuestro país no se aplique la Ley de Seguridad Interior”, dijo Enrique Peña Nieto durante una ceremonia militar de entrega de condecoraciones, menciones honoríficas y reconocimientos en noviembre de 2018, de acuerdo con Expansión.

Salvador Cienfuegos anunció su retiro de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2018 (Foto: Cuartoscuro)

Salvador Cienfuegos anunció su retiro de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2018, durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde le fueron entregadas las responsabilidades al general Luis Crescencio Sandoval.

“Doy las infinitas gracias al señor presidente de la República por esta honrosa encomienda que me confirió y por la confianza que depositó en mí para ser parte del equipo de trabajo, sobre todo por el invaluable apoyo que brindó a nuestras instituciones armadas que hoy se encuentran más fortalecidas”, dijo Cienfuegos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Detuvieron a ex secretario de Defensa Nacional de Peña Nieto en Estados Unidos

Quién es Salvador Cienfuegos, el primer secretario de la Defensa en ser detenido

“El PAN y el PRI están hechos pedazos”: Fernández Noroña lapidó a la oposición tras detención de Cienfuegos