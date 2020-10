Pío López Obrador acudió a la FGR a comparecer por los videoescándalos de presunta corrupción

(Foto: Cuartoscuro/ Facebook @Pío López Obrador)

Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya se presentó a comparecer ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (Fede), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR). Acudió la semana pasada, de acuerdo con los reportes de diversos medios mexicanos, que señalan a fuentes oficiales como informantes.

La Fede inició una carpeta de investigación en contra de Pío López Obrador por su aparición en un video –difundido por el medio Latinus– en el que aparece recibiendo paquetes de dinero de parte del excoordinador nacional de Protección Civil, David León Romero. Luego de la difusión de dichas grabaciones, ambos fueron señalados por acciones irregulares para el financiamiento de Morena, partido del presidente.

Entonces Pío López y David León fueron citados a comparecer a dicha fiscalía. Animal Político indicó que fuentes con conocimiento directo del caso les informaron que León Romero también acudió ya de manera voluntaria –igual que lo hizo Pío– a la FGR , donde compareció y se puso a disposición de cualquier requerimiento por parte del Ministerio Público. Además, también les dejaron saber que se descarta la existencia de demandas de amparo o algún obstáculo legal para que puedan ser citados.

Cabe señalar que dicha carpeta de investigación abierta a ambos personajes tuvo lugar tras las demandas hechas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), mismos que denunciaron que los videos filtrados comprueban un presunto delito electoral.

Foto: @VHSondon_ / Twitter.

El material revelado por el periodista Carlos Loret de Mola, se ha dado a conocer, es del año 2015. En ese momento David León se desempeñaba como consultor del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. Entonces, el dinero entregado en las imágenes, que serían alrededor dos millones 430 mil pesos –señala El Universal– presuntamente era para financiar la campaña de Morena que se encontraba en plena temporada electoral.

En ambas grabaciones –una ocurrida en una cassa y otra dentro de un restaurante– el hermano del presidente Andrés Manuel recibe el efectivo de parte deDavid León, quien luego de estos videoescándalos, tuvo que dejar un puesto que estaba a punto de asumir como encargado nacional de un nuevo organismo dedicado a la distribución de medicinas.

A raíz de esta polémica, el gobierno del presidente López Obrador fue bastante criticado y cuestionado. Desde actores de la política nacional y organismos electorales, hasta la prensa internacional como el medio estadounidense The Wall Street Journal, puntualizaban que esta situación era incongruente al estandarte de la lucha contra la corrupción que AMLO ha sostenido desde siempre.

En los días en que se hicieron dichas filtraciones, el presidente López Obrador aseguró que era un asunto en el que debía irse a fondo con las investigaciones. Se pronunció incluso dispuesto a declarar ante la autoridad que así se lo requiriera.

(FOTO: IVAN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM)

“Loret de Mola, o los ex presidentes Salinas, Peña Nieto, deben presentar una denuncia a la fiscalía, o los dirigentes a de los partidos opositores para que se inicie la investigación que corresponda. Esto no tiene nada que ver con que se pare la corrupción, sea quien sea, nada a dañado más a México que la deshonestidad, que la corrupción política, no debe haber impunidad para nadie, si una autoridad comete un delito debe ser juzgado, mi hijo, mi esposa, mis amigos, se acabó la impunidad. No voy a desistir de purificar la vida pública, voy a mantener siempre mi autoridad moral, para tener autoridad política y desterrar la corrupción del país que es el principal problema de México, vamos a terminar la peste de la corrupción y el presidente tiene que dar el ejemplo”.

Por su parte, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, confirmó casi enseguida que el organismo a su mando iniciaría una investigación sobre David León Romero y Pío López Obrador por esos hechos.

El mes con más recursos en adjudicaciones directas y en caminoa un nuevo récord.

