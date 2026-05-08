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Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: cuándo y cómo inscribirte para el apoyo desde 1,650 pesos

Una ampliación permitirá a más familias mexicanas recibir ayuda económica mientras la digitalización hace más sencillo el trámite

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Los pagos se realizan de forma bimestral, acumulando dos meses por depósito y con límite de hasta tres menores por hogar. (Infobae México)
Los pagos se realizan de forma bimestral, acumulando dos meses por depósito y con límite de hasta tres menores por hogar. (Infobae México)

Este día de las madres es importante conocer algunos de los apoyos que ofrece el gobierno a las mujeres trabajadoras. En 2026, la Secretaría del Bienestar mantiene vigente el programa de apoyo para madres trabajadoras en México, orientado a brindar respaldo económico a mujeres, padres solos o tutores responsables de niñas y niños pequeños.

El monto oficial actualizado es de 1,600 a 1,650 pesos mensuales por hijo, mientras que para menores con discapacidad la cifra asciende a 3,600 a 3,720 pesos mensuales por cada beneficiario.

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Los pagos se realizan de forma bimestral, acumulando dos meses por depósito y con límite de hasta tres menores por hogar.

Monto y calendario de pagos 2026

El apoyo económico se otorga directamente a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, con depósitos programados entre el 5 y el 20 de cada mes, de acuerdo con la inicial del apellido de la madre o tutor registrado.

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Para niñas y niños sin discapacidad, el monto confirmado varía entre 1,600 y 1,650 pesos mensuales por cada hijo, mientras que para quienes presentan discapacidad el apoyo alcanza hasta 3,720 pesos mensuales, extendiéndose la edad máxima de acceso a los seis años.

Este esquema busca cubrir necesidades básicas en alimentación, salud y educación, ofreciendo certidumbre gracias a un calendario de pagos publicado en los canales oficiales y módulos de la Secretaría de Bienestar.

Calendario de pagos del programa Bienestar para el bimestre Mayo-Junio de 2026. Muestra las fechas organizadas por letra del apellido, día de la semana y día del mes
Este calendario oficial del Gobierno de México detalla las fechas de pago para los beneficiarios de los programas de Bienestar durante el bimestre de Mayo-Junio de 2026, organizadas alfabéticamente por la inicial del apellido. (Secretaría del Bienestar)

Los depósitos se efectúan directamente en las cuentas bancarias registradas y, en caso de feriados, se reprograman para el día hábil siguiente.

El calendario mantiene el esquema que el resto de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar.

Cambios y ampliación de cobertura

En 2026, el programa amplía su cobertura a padres solos y tutores legales que cuidan menores, no solo a madres trabajadoras. (Secretaría del Bienestar)
En 2026, el programa amplía su cobertura a padres solos y tutores legales que cuidan menores, no solo a madres trabajadoras. (Secretaría del Bienestar)

En 2026, el programa amplía su cobertura a padres solos y tutores legales que cuidan menores, no solo a madres trabajadoras. Además, se fortalece el registro digital mediante la aplicación Bienestar Digital, lo que agiliza trámites y verifica la autenticidad de los registros.

Los nuevos mecanismos de control buscan evitar duplicidad y garantizar mayor equidad en la entrega de los recursos.

El monto para menores con discapacidad también se incrementó, pasando de 3,200 a 3,600 pesos mensuales, según los anuncios oficiales recientes.

El límite de beneficiarios por hogar se mantiene en tres menores, lo que permite a las familias recibir un ingreso proporcional según el número de niños inscritos, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Requisitos y proceso de inscripción

La inscripción requiere un escrito libre bajo protesta de decir verdad, donde se especifique si la persona trabaja, busca empleo o estudia; si estudia, debe anexar una constancia oficial. (Secretaría del Bienestar)
La inscripción requiere un escrito libre bajo protesta de decir verdad, donde se especifique si la persona trabaja, busca empleo o estudia; si estudia, debe anexar una constancia oficial. (Secretaría del Bienestar)

Para acceder al programa en 2026 es indispensable cumplir con varios requisitos, tanto para el adulto responsable como para los menores.

El solicitante debe ser madre trabajadora, padre solo o tutor de un menor de hasta cuatro años, o de hasta seis años en caso de discapacidad.

Es obligatorio presenta:

  • Identificación oficial vigente,
  • CURP del solicitante y de cada menor,
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio reciente.

La inscripción requiere un escrito libre bajo protesta de decir verdad, donde se especifique si la persona trabaja, busca empleo o estudia; si estudia, debe anexar una constancia oficial.

También se exige una carta de no afiliación al IMSS o ISSSTE, documento que acredita que el solicitante no cuenta con servicios de guardería en instituciones públicas (los tutores están exentos de este requisito).

Para menores con discapacidad cuya condición no sea visible, se debe presentar un certificado médico original emitido por una institución pública de salud o por un médico con cédula profesional.

El proceso de registro se realiza de forma presencial en los módulos de la Secretaría de Bienestar, durante los periodos anunciados por el gobierno federal.

Alternativamente, algunos trámites pueden realizarse a través de la aplicación digital.

Características clave y servicios complementarios

El programa establece un límite de tres menores beneficiarios por hogar y no permite la inscripción de quienes tengan acceso a servicios de guardería pública.

El objetivo es priorizar a familias vulnerables que no cuenten con otros apoyos institucionales. Además del apoyo económico, el gobierno anuncia avances hacia la digitalización de trámites, lo que reducirá tiempos y facilitará el acceso a la información sobre fechas de cobro y requisitos vigentes.

Las beneficiarias pueden consultar el estado de sus pagos y próximas fechas de depósito a través de la página web de la Secretaría de Bienestar, la aplicación móvil o las líneas telefónicas oficiales, garantizando transparencia y accesibilidad en la administración del programa.

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