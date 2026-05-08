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¿Quién es Carlos I, rey de España que recordó Claudia Sheinbaum para criticar a Hernán Cortés?

El monarca gobernó un imperio que abarcó Europa y América

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El monarca gobernó un imperio que abarcó Europa y América
Carlos I de España y V de Alemania gobernó un imperio que abarcó Europa y América, enfrentando desafíos políticos, religiosos y militares sin precedentes. Crédito: Wikimedia Commons

El reinado de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano marcó una etapa de profunda transformación para Europa y América. Su figura, identificada como emperador del Viejo y del Nuevo Mundo, se forjó entre guerras, alianzas complejas y la administración de un imperio sin precedentes, tanto por su extensión geográfica como por su diversidad.

De acuerdo con la Real Academia de la Historia, Carlos nació en Gante (Bél­gica) en 1500, era nieto de los Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón) y del emperador Maximiliano I de Austria. Su infancia transcurrió mayoritariamente en Flandes, bajo la tutela de Margarita de Austria, en un ambiente cultural francófono.

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La prematura muerte del padre de Carlos, Felipe el Hermoso, y la incapacidad de su madre, Juana la Loca, lo situaron pronto en el centro de una red de herencias que lo convertiría en el monarca más poderoso de su tiempo.

En 1516, y tras una serie de negociaciones con las Cortes, Carlos fue proclamado rey de España junto a su madre. Su llegada al trono, marcada por el desconocimiento de la lengua castellana y la presencia de consejeros extranjeros, generó desconfianza entre sus súbditos. A pesar de ello, logró consolidar su autoridad tras superar crisis internas como las Comunidades de Castilla y las Germanías en Valencia y Mallorca.

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Carlos V respaldó la expansión de España y la conquista de Cortés y otros militares en América

El monarca gobernó un imperio que abarcó Europa y América
La conquista de México, liderada por Hernán Cortés, se produjo mientras Carlos V consolidaba su poder en Europa y enfrentaba desafíos como la Reforma Protestante y la amenaza otomana. Crédito: Wikimedia Commons

Durante su gobierno, Carlos V presenció y respaldó la expansión española en América. En este contexto, su relación con Hernán Cortés fue fundamental para la consolidación del poder imperial en el Nuevo Mundo.

Mientras Carlos se enfrentaba a desafíos en Europa, como la Reforma Protestante, las guerras con Francia y la amenaza turco otomana, en América, Cortés emprendía la conquista del Imperio Azteca entre 1519 y 1521. En sus cartas al emperador, el propio conquistador resaltaba:

“Que mirasen que eran vasallos de Vuestra Alteza y que jamás los españoles en ninguna parte hubo falta y que estábamos en disposición de ganar para Vuestra Magestad los mayores reinos y señoríos que había en el Mundo. Estas palabras ilustran el espíritu de servicio y la dimensión de las empresas acometidas bajo el reinado de Carlos V.

El monarca gobernó un imperio que abarcó Europa y América
El emperador impulsó la creación del Consejo de Indias, el órgano encargado de organizar y legislar sobre los vastos territorios americanos adquiridos durante su mandato. Crédito: Wikimedia Commons

La administración de los territorios americanos se institucionalizó con la creación del Consejo de Indias, órgano que reguló las leyes y ordenanzas para canalizar la acción expansiva en América. El impulso dado a la conquista y la organización del gobierno colonial fueron elementos decisivos que permitieron a la monarquía hispánica integrar enormes extensiones y poblaciones bajo su soberanía.

Carlos V no estuvo ausente en la conquista de las Indias. Durante su reinado se produjeron las acciones de figuras como Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Diego de Almagro.

La coincidencia cronológica entre la elección de Carlos como emperador de Alemania y la conquista de México fue interpretada como un signo de la expansión de su poder. Bajo su mandato también se produjo la fundación de ciudades clave, como Lima por Pizarro en 1535, consolidando así el dominio sobre el imperio incaico. Carlos I falleció el 21 de septiembre de 1558.

Sheinbaum comparte un edicto de Carlos I contra Cortés

El edicto, fechado en Valladolid en 1548, ordena la liberación de los indígenas esclavizados por Cortés en Las Indias. EFE/Isaac Esquivel
El edicto, fechado en Valladolid en 1548, ordena la liberación de los indígenas esclavizados por Cortés en Las Indias. EFE/Isaac Esquivel

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, difundió este 7 de mayo un edicto de Carlos I de España, fechado en Valladolid en 1548, en el que se documenta la postura oficial de la Corona sobre las “atrocidades” de Hernán Cortés.

El mensaje se publicó en redes sociales de la mandataria, en plena controversia generada por la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien reivindica la figura de Cortés.

De acuerdo con EFE, en el documento colonial el Consejo Real de Indias instruyó la liberación de “todos los indios que el Marqués del Valle (Hernán Cortés) hizo esclavos en Las Indias, según el texto del edicto difundido por Sheinbaum. La jefa del Ejecutivo anexó imágenes del decreto original y declaró:

“Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy”.

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