Taddei reestructura la Junta General Ejecutiva del INE con mayoría femenina tras polémica de género

El INE apuesta por una integración paritaria con mayoría femenina en su nueva Junta General Ejecutiva.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, presentó la integración definitiva de la Junta General Ejecutiva (JGE), órgano encargado de la coordinación administrativa y operativa del instituto, que quedará conformado por 10 mujeres y 8 hombres.

La definición de la nueva estructura ocurre en medio de la polémica generada por las impugnaciones promovidas por las consejeras Carla Humphrey Jordán y Rita Bell López Vences, quienes cuestionaron los nombramientos iniciales al considerar que incumplían con el principio constitucional de paridad de género.

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INE presume integración paritaria e inclusiva

En conferencia de prensa, Guadalupe Taddei afirmó que la nueva conformación de la JGE representa un avance histórico para el organismo electoral, al consolidar por primera vez una integración “plenamente paritaria” y con perfiles técnicos especializados.

Comunicado del INE.

La presidenta del INE subrayó que la paridad no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino como una política institucional basada en decisiones concretas para ampliar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.

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Además, destacó que la nueva estructura incorpora perfiles pertenecientes a comunidades históricamente subrepresentadas, incluyendo integrantes de comunidades indígenas y de la población LGBTTIQ+.

Consejeras impugnaron nombramientos de Guadalupe Taddei

La integración de la Junta General Ejecutiva se da luego de que Carla Humphrey y Rita Bell López Vences presentaran recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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Las consejeras señalaron que los primeros nombramientos realizados por Taddei favorecían mayoritariamente a hombres, lo que, aseguraron, invisibilizaba a las mujeres en cargos estratégicos dentro del instituto.

El INE presume una integración más representativa rumbo al próximo proceso electoral.

En sus argumentos también cuestionaron que las designaciones se realizaran sin la participación del Consejo General del INE, máximo órgano de decisión del instituto.

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Las impugnaciones surgieron después de la reforma electoral aprobada en 2024, la cual otorgó a la presidencia del INE la facultad de nombrar directamente a integrantes de la JGE sin necesidad del aval del Consejo General.

Estos son algunos perfiles que integrarán la JGE

Entre los principales nombramientos dados a conocer por el INE destacan:

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Alejandro Sosa Durán , en el Registro Federal de Electores

Roberto Carlos Félix López , en Organización Electoral

Eduardo Hugo Ramírez Salazar , en Capacitación Electoral y Educación Cívica

Liliana Díaz de León Zapata , en Administración

Anahí Silva Tosca , en Asuntos JurídicosMarisa Ariene Cabral Porchas , en Asuntos Internacionales

Guadalupe Yessica Alarcón Góngora , en lo Contencioso Electoral

Sergio Uzeta Murcio, en Comunicación Social

La nueva Junta General Ejecutiva del INE estará integrada por 10 mujeres y 8 hombres. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El instituto indicó que la selección de perfiles se realizó mediante un proceso “progresivo, exhaustivo y deliberado”, priorizando experiencia técnica, continuidad operativa e inclusión.

INE se prepara para el proceso electoral más grande de la historia

De acuerdo con el organismo, la integración de la Junta General Ejecutiva busca fortalecer la capacidad operativa del INE rumbo al próximo proceso electoral concurrente, considerado el más grande en la historia del país.

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El instituto también destacó avances internos relacionados con igualdad e inclusión, entre ellos:

Integración paritaria en juntas locales

Acciones afirmativas en organismos electorales locales

Impulso a mujeres dentro del Servicio Profesional Electoral

Incorporación progresiva de perfiles diversos

Revisión de estructuras institucionales para ampliar condiciones de igualdad

Con esta nueva conformación, el INE aseguró que busca consolidar una estructura más representativa y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

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