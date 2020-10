“Es una guerra sucia”: Porfirio Muñoz Ledo se defendió de acusaciones de acoso sexual

El diputado y candidato a dirigir el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que las acusaciones de acoso sexual en su contra son injurias y una estrategia de difamación basada en guerra sucia.

“Estamos frente a agresiones físicas, hoy la diputada Ángeles Huerta del grupo, es decir, la número 2 de Mario (Delgado), entró a la Cámara con folletos y panfletos y me acusó de infamias, de cuestiones personales, de mi vida interna, una guerra sucia, que no se había dado en la historia política del país, no tienen decoro, no tienen honestidad económica, no tienen escrúpulos, no tienen más que la búsqueda del poder y quieren ser presidente del partido, yo no voy a injuriar, mis injurias serán recursos legales”, aseguró el legislador.

Este miércoles, un grupo de diputadas morenistas anunciaron que presentarán una queja ante la Comisión de Honor y Justicia de su partido, tras los señalamientos que hicieron el pasado lunes diversas mujeres, por abuso y acoso sexual por parte del legislador.

De acuerdo con El Universal, Muñoz Ledo señaló que en las preferencias por la contienda de la dirigencia nacional de Morena, no está empatado con Mario Delgado y condicionó ir a una tercera encuesta, siempre y cuando haya reglas claras y se dé a conocer cuánto ha gastado su oponente Mario Delgado en campaña para promocionar su imagen.

“No estamos empatados y habrá una tercera encuesta, yo aceptó concurrir con reglas claras, después de que me pusieron tres penaltis y después de todos los falsos, yo le pido a la Federación saber con qué reglas voy a jugar, yo juego con dos reglas: ¿Cuánto se ha gastado? por coyotes ya estoy muy desilusionado de Lorenzo Córdova, era un joven prometedor y va a terminar peor que Carlos Ugalde”, dijo.

Porfirio Muñoz Ledo rechazó que vaya a ser opositor al presidente López Obrador, pues quiere ser presidente de Morena para apoyarlo, ya que no tiene ninguna ambición política, Aseguró que mientras él es un compañero de lucha, el equipo de Mario Delgado son unos lacayos.

La dirigencia de Morena debe definirse por encuesta, “no debe ser un asunto de cúpulas”: AMLO

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar sobre el tema de la contienda por la dirigencia nacional de Morena.

En su tradicional conferencia mañanera en el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador sugirió a los candidatos Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, que la elección del nuevo dirigente morenista debe resolverse por una encuesta abierta a la militancia y los simpatizantes y “no debe ser un asunto de cúpulas”.

“No solo para el caso de Morena, sino para el caso de todos los partidos, no olvidar que un partido es una entidad de interés público, así lo establece la Constitución. En todos los casos yo pienso que se debe de tomar en cuenta la opinión de los militantes, debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan (...) No debe de ser asunto de cúpulas, entonces la mejor forma de recoger los sentimientos de militantes, de simpatizantes, en los tiempos actuales por las circunstancias, es a través de encuestas, si se hacen bien no hay errores (...) Lo malo es cuando sesgan el resultado por intereses, cuando no hacen las encuestas, cuando las cucharean… Que sea el pueblo, sea la gente, militantes y simpatizantes los que decidan…”, aseguró.

El mandatario insistió en que un dirigente debe apegarse a lo que la gente decida.

“No porque haya un interés personal, se va a afectar a un movimiento… el dirigente tiene que actuar con responsabilidad y apegarse a lo que la gente decida. A mí me tocó, cuando fui dirigente, resolver todo con encuestas y nunca tuve ningún problema”, destacó.

