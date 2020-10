San Miguel de Allende: así es la joya colonial mexicana, nombrada la “Mejor Ciudad Pequeña del Mundo”

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, 20JULIO2019.- La parroquia de San Miguel Arcángel es un icono de la ciudad de San Miguel de Allende. Recientemente la entidad fue nombrada, por cuarto año consecutivo, como la segunda mejor ciudad del mundo. Sin embargo, cifras de la Secretaria de Seguridad del estado colocan a la que fue nombrada como Patrimonio de la Humanidad en 2008 como el tercer municipio más peligroso del estado. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

En su más reciente edición del Readers' Choice Awards (ganadores a elección de los lectores), la revista Condé Nast Traveller otorgó a San Miguel de Allende, Guanajuato el premio a la Mejor Ciudad Pequeña del Mundo. Además, reconoció al hotel Rosewood de la misma urbe como el mejor de todo México.

Esta ciudad ya había sido reconocida previamente con el título, y este año se vuelve a posicionar como un centro turístico importante a nivel internacional. Por sus calles empedradas, las fachadas coloniales, la vida nocturna y los productos gastronómicos disponibles, San Miguel de Allende es un destino cultural que garantiza a nacionales y extranjeros una estadía grata.

Sin embargo, no es hasta el año 2020 que esta localidad comenzó a atraer miradas extranjeras. A lo largo de la década de los sesentas, grandes impulsores del movimiento hippie en Estados Unidos y representantes del movimiento literario conocido como la generación Beat, encontraron en San Miguel de Allende su destino predilecto al visitar México.

Entre los escritores que deambularon por las calles y los bares de esta joya guanajuatense estuvieron Jack Kerouac, Allen Ginsber, William Borroughs, Ken Kesey y el gran gurú de todos esos escritores: Neal Cassady.

“Oh my, yes. A lo largo de la década de los 60s Cassady se la pasaba entrando y saliendo de San Miguel. Al menos una docena de veces o más. Y, claro, él vivía aquí al final” narra Wayne Greenhaw, escritor y periodista estadounidense, para la búsqueda que hizo el novelista Peter Ferry para narrar los últimos días del “ángel Beat”.

Neal, el icónico personaje que tomó el nombre de Dean Moriarty como uno de los personajes principales de En el camino de Jack Kerouac, cuya personalidad, promiscuidad y locura inspiró a Allen Ginsberg para escribir su famoso poema El Aullido, rentaba un departamento en la calle Beneficencia de San Miguel de Allende.

Según la intensa correspondencia que todos estos personajes intercambiaban entre sí, hubo noches en las que William Burroughs, autor de El almuerzo desnudo, incluso llegaba a pasar su vida nocturna en compañía de sus colegas literarios en el famoso Bar La Cucaracha. Aunque ya no se encuentra en el mismo lugar, en la calle Zacateros las personas todavía podrán encontrar el ambiente festivo de La Cucaracha en el cual aquellos icónicos personajes pasaban noches psicodélicas y borracheras salvajes.

Cuando Peter Ferry le pregunta a Greenhaw que atrajo a todas aquellas personas a San Miguel de Allende, su respuesta es concreta: “Peyote y pulque, yo supongo”. Sin embargo, aquellas narraciones espectaculares de la noche mexicana que se encuentran en la literatura beatnik, tienen un lado oscuro. Por ejemplo, están los pasajes en los que Jack Kerouac narra como aventuras nebulosas y fantásticas las veladas enteras que pasó en compañía de Dean Moriarty (Neal Cassady) al interior de prostíbulos donde muchas veces se traficaba con niñas menores de edad.

Fue en San Miguel de Allende que Neal Cassady, el autor de La carta a Joan Anderson, llamada “el santo grial de los Beats” y el texto que inspiró el estilo de prosa que volvió En el camino de Jack Kerouac una de las obras más reconocidas de la literatura estadounidense, encontró una muerte triste y helada.

La historia cuenta que Cassady comenzó a caminar desde la ya desmantelada estación de trenes de San Miguel. Envuelto en una intensa borrachera, se encontró con una animada boda a las afueras de la ciudad, donde lo recibieron animadamente y le dieron de comer. Sin embargo, no se quedó al final del festejo, pues emprendió de nuevo la caminata por la fría noche del 4 de febrero de 1968. A la mañana siguiente, junto a los rieles del tren, se encontró el cuerpo helado de Neal, a los 71 años de edad.

