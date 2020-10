A pesar de los “cambios” impuestos por el gobierno federal, la crisis en el Instituto Nacional de Neurología continúa y se agrava

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (Foto: Twitter@SSalud_mx)

La falta de insumos médicos y medicamentos para la atención de pacientes en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez fue demandada por el personal médico desde inicios del presente año, pero hasta el momento las condiciones no han mejorado.

En febrero fue destituido Miguel Ángel Celis como director del Instituto, lo cual se dio en un contexto de irregularidades que detectó la Secretaría de la Función Pública y las demandas de los trabajadores por la falta de equipo médico, medicinas.

Y en julio, nombraron al doctor Ángel Antonio Arauz Góngora como nuevo director del Instituto, para el periodo 2020-2025. En su discurso de bienvenida aseguró que se contaban los recursos médicos, académicos y de investigación para que Instituto continuara operando.

También se dio a conocer que en la Secretaría de la Función Pública tenía abiertas investigaciones contra el personal del Instituto y se aclaró que el gobierno no está en contra de los médicos y enfermeras.

El doctor Miguel Ángel Celis fue destituido en febrero (Foto: Archivo)

El portal Sin Embargo documentó que la situación en el Instituto Nacional de Neurología no ha cambiado, ya que la atención médica es deficiente, en ocasiones no aceptan a los pacientes.

En un recorrido que realizaron en las instalaciones, describen que en el área de Urgencias hay una zona en la que hay cubetas en donde cae el agua que se filtra del techo, consecuencia de la falta de mantenimiento.

En relación con el abastecimiento de medicinas e insumos tiene un contrato con Phoenix Farmacéutica y que vence en noviembre, por 662.5 millones de pesos y situación por la que autoridades sanitarias comentaron no se adhirió en un primer momento al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). De acuerdo con Milenio, el convenio se otorgó aunque la empresa no cumplió con todos los requisitos de la convocatoria y la vigencia fue por tres años (diciembre del 2017 a noviembre del 2020). Empresa que no se encuentra entre las sancionadas por la Función Pública.

A través de una carta que el personal dirigió al mandatario Andrés Manuel López Obrador le indicaron que la compañía no abastecía los insumos y señalaron que el director se conducía de manera dolosa para afectar el funcionamiento del Instituto. También denunciaron que existen amenazas de despido, amonestaciones sin fundamento y violencia de género.

Ángel Antonio Arauz Góngora fue nombrado en julio como director del Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por el periodo del 2020 al 2025 (Foto: Twitter@SSalud_mx)

En el 2015, el instituto contaba con un presupuesto de 713 millones de pesos y para el 2021 se ha solicitado 937.1 millones de pesos, cabe señalar que el dinero disponible para el Instituto de Neurología ha sido en los tres últimos años.

Un doctor relató a Sin Embargo que bajo la nueva administración no tiene insumos y no le resuelven. Lo que han hecho es atender con las donaciones de medicamento que reciben de laboratorios o personas que perdieron a algún familiar.

El familiar de un paciente relató para el mismo portal: “Es muy triste. No hay insumos ni medicamentos, las cirugías son mínimas y solo en casos de extrema urgencia, porque no tienen material ni siquiera para poder suturar y las citas con especialistas para hacer estudios están cerradas”.

Para realizar las cirugías, los familiares pagan los materiales o el residente los compra para entrar a quirófano.

