Detienen a tres personas en Oaxaca por extorsionar a ayuntamiento mexiquense con 40 millones de pesos

Detenidos por extorsión en Oaxaca. Crédito: FGEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), llevaron a cabo la captura de tres integrantes de una red criminal que extorsionaba a un ayuntamiento mexiquense con el pago de 40 millones de pesos.

Los detenidos fueron localizados en un hotel del centro histórico de Oaxaca de Juárez tras un operativo de inteligencia de gabinete y campo.

Las indagatorias revelaron que la banda exigía esa cantidad a un municipio del Estado de México como parte de un esquema de cobro de piso que operaba a lo largo de esa entidad.

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Las tres personas -dos hombres y una mujer- fueron identificados con las siguientes iniciales:

V.M.R.M.

C.T.R.

K.V.R.M.

Autoridades detallaron que fueron detenidos en cumplimiento de la orden de aprehensión 239/2026, librada por el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea.

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Hasta el momento las autoridades no han confirmado si la administración municipal realizó el pago millonario a los criminales.

La UECS ejecutó el mandato judicial en el hotel donde se ocultaban los detenidos

El apoyo táctico para la detención estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), adscrita a la FGEO. Los elementos de inteligencia lograron ubicar a los tres objetivos mientras se hospedaban en el establecimiento, resultado de un seguimiento sostenido de gabinete y campo que permitió rastrearlos hasta la capital oaxaqueña.

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Las autoridades no detallaron a qué administración municipal intimidaban. Crédito: FGEO

La coordinación entre el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, y el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, fue determinante para ejecutar la detención fuera del territorio donde operaba la banda, según datos oficiales.

Asimismo, fue reafirmado que la FGJEM desarrolló las investigaciones que acreditaron la existencia de la red y la magnitud de la extorsión.

La banda usaba armas, violencia física y se ostentaba como crimen organizado

Los datos de prueba recabados por la FGJEM establecieron que el modus operandi de los detenidos se caracterizaba por su alta peligrosidad.

Exigían cuotas a quienes realizaban actividades comerciales, empleaban violencia física y portaban armas de fuego durante el cobro.

Para infundir miedo, los tres integrantes de la banda se ostentaban falsamente como miembros de grupos vinculados a la delincuencia organizada. No fue revelado el grupo criminal del presuntamente fingían ser parte.

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Esa misma estrategia de intimidación fue la que aplicaron al ayuntamiento mexiquense al que exigieron 40 millones de pesos. Dadas las indagatorias en curso, tampoco fue compartido el municipio víctima de la red delincuencial.

Oaxaca contará con una Unidad de Operaciones Especiales

La detención de los extorsionadores se enmarca en una estrategia más amplia de la FGEO. El pasado 27 de mayo, la fiscalía anunció la creación de la Unidad de Operaciones Especiales, un grupo táctico de élite diseñado para ejecutar intervenciones de alta complejidad contra el crimen organizado, el secuestro y la extorsión en las ocho regiones de Oaxaca. La convocatoria de reclutamiento se abrió de forma simultánea al anuncio.

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La misión de la unidad consiste en ofrecer una respuesta institucional más rápida y especializada ante situaciones de alto riesgo, con énfasis en el combate al secuestro, la extorsión y la desarticulación de objetivos prioritarios del crimen organizado. El proceso de selección estuvo dirigido exclusivamente a personas con experiencia previa en corporaciones policiales o fuerzas armadas.

El grupo fue creado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Crédito: FGEO

La FGEO concibió la unidad para actuar en todo el territorio oaxaqueño, que comprende ocho regiones con dinámicas delictivas distintas. Este grupo táctico se suma a las herramientas con las que ya contaba la institución, entre ellas la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que opera en coordinación con fuerzas federales en tareas de alto impacto. La FGEO no especificó cuántos elementos integrarán el grupo ni en qué plazo quedaría operativa la unidad.

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