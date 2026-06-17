México

¿De romance? Captan a Shakira con el actor mexicano Manuel García-Rulfo saliendo de un hotel

Tras inaugurar el Mundial 2026, la colombiana fue vista junto al protagonista de la reciente entrega de Jurassic World

Guardar
Google icon
La cantante Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La cantante Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Después de protagonizar un comentado número musical que inauguró el Mundial 2026 en Ciudad de México, Shakira fue captada junto a Manuel García-Rulfo saliendo de juntos del Sunset Tower Hotel en Los Ángeles esta semana, en fotos que compartieron en redes y que desataron preguntas sobre un posible romance.

El avistamiento ocurrió días después de que la cantante habló de su vida sentimental en una entrevista con People: “Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores.” También agregó: “A través de esos momentos difíciles, descubrí qué tan resilientes somos.”

PUBLICIDAD

Las imágenes las difundió el medio DeuxMoi y se tomaron mientras Shakira hacía una pausa en fechas de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tras ofrecer dos conciertos en Los Ángeles la semana pasada para iniciar un nuevo tramo de la gira.

Shakira y Manuel García-Rulfo, en Los Ángeles. Las fotos son de Deuxmoi. (ig:deuxmoi)
Shakira y Manuel García-Rulfo, en Los Ángeles. Las fotos son de Deuxmoi. (ig:deuxmoi)

García-Rulfo tuvo una relación previa con Audrey McGraw, y que su ruptura se reportó este año después de que ambos dejaron de seguirse en Instagram. El actor participa en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer y ha aparecido en películas como Jurassic World Rebirth y A Man Called Otto.

PUBLICIDAD

¿Quién es Manuel Garcia-Rulfo?

El actor Manuel García-Rulfo llega a la alfombra roja de la película "Pedro Páramo" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el sábado 19 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista)
El actor Manuel García-Rulfo llega a la alfombra roja de la película "Pedro Páramo" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el sábado 19 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista)

Manuel García Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Su carrera comenzó en cortometrajes y proyectos locales antes de dar el salto a producciones internacionales de mayor escala.

Entre sus trabajos más conocidos aparecieron Bless Me, Ultima y Cake. Su proyección internacional se consolidó con Los siete magníficos de 2016, donde interpretó a uno de los protagonistas junto a Denzel Washington y Chris Pratt.

El actor también participó en La sombra del sicario. Esa diversidad de papeles explica por qué su nombre apareció ligado a una producción de gran presupuesto y alcance global cuando fue anunciado para Jurassic World Rebirth.

Dentro de las adaptaciones de Agatha Christie, García Rulfo interpretó a Bouc en Asesinato en el Orient Express de 2017 y retomó el personaje en Muerte en el Nilo de 2022. También es protagonista de Pedro Páramo, la reciente adaptación de la emblemática novela.

En televisión, el actor mexicano apareció en la serie Goliath de Amazon Prime Video junto a Billy Bob Thornto. Esa participación amplió su presencia fuera del cine y reforzó su trayectoria en producciones hechas para el mercado de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Manuel García RulfoShakiramexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 16 de junio

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 16 de junio

Estos son los costos y las mejores rutas para llegar al Uzbekistán vs Colombia en el Estadio Ciudad de México

La selección cafetera inicia su camino en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio, con miles en las gradas y un fuerte operativo especial

Estos son los costos y las mejores rutas para llegar al Uzbekistán vs Colombia en el Estadio Ciudad de México

Corea ya espera en Guadalajara mientras que los anfitriones aún deben viajar este martes

La Selección Nacional tendrá que cambiar de sede, pues el encuentro ante los Tigres de Oriente no se jugará en la CDMX

Corea ya espera en Guadalajara mientras que los anfitriones aún deben viajar este martes

Coreano confiesa en TikTok que es difícil reconocer a los asiáticos, confundió a un japonés

El divertido incidente ocurrió en un Fan Fest del Mundial 2026

Coreano confiesa en TikTok que es difícil reconocer a los asiáticos, confundió a un japonés

México más allá de Cancún: los destinos que combinan paisajes únicos y precios accesibles para todos los viajeros en 2026

Recorrer mercados y sitios históricos en Oaxaca, comer por 50 pesos, o alojarse en hostales accesibles en Guanajuato y Zacatecas, reduce el gasto turístico hasta 50% frente a destinos costeros en 2026

México más allá de Cancún: los destinos que combinan paisajes únicos y precios accesibles para todos los viajeros en 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres personas en Oaxaca por extorsionar a ayuntamiento mexiquense con 40 millones de pesos

Detienen a tres personas en Oaxaca por extorsionar a ayuntamiento mexiquense con 40 millones de pesos

De “El Vicentillo” a “El Licenciado”, los lugartenientes del Cártel de Sinaloa que han caído en la CDMX

Niegan detención de “La Rana” del Cártel de Sinaloa tras declaraciones de fiscal de Baja California

Sentencian en EEUU al operador de “La Dama de Hierro”: traficó casi 2 toneladas de cocaína

Fiscalía de Michoacán rescata a 7 adolescentes reclutados por el crimen organizado a través de falsas ofertas de trabajo

ENTRETENIMIENTO

Coreano confiesa en TikTok que es difícil reconocer a los asiáticos, confundió a un japonés

Coreano confiesa en TikTok que es difícil reconocer a los asiáticos, confundió a un japonés

Aseguran que Drake Bell tiene una denuncia en México por supuesta extorsión

Quiénes son las voces mexicanas que sí estarán en Shrek 5

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Así es la lujosa mansión de Belinda por dentro

DEPORTES

Corea ya espera en Guadalajara mientras que los anfitriones aún deben viajar este martes

Corea ya espera en Guadalajara mientras que los anfitriones aún deben viajar este martes

El Mundial 2026 como espejo de México: colapso urbano, filas y una indignación que mutó al sonar el himno nacional

Este es el equipo al que llegaría Efraín Juárez para pelear la Champions League tras salir de Pumas

David Faitelson advierte a México previo a su partido frente a Corea del Sur del Mundial 2026 en Guadalajara

Gobierno de México suspende clases y ordena home office: así quedan los horarios del 17 y 18 de junio en CDMX y Guadalajara