¿De romance? Captan a Shakira con el actor mexicano Manuel García-Rulfo saliendo de un hotel

La cantante Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Después de protagonizar un comentado número musical que inauguró el Mundial 2026 en Ciudad de México, Shakira fue captada junto a Manuel García-Rulfo saliendo de juntos del Sunset Tower Hotel en Los Ángeles esta semana, en fotos que compartieron en redes y que desataron preguntas sobre un posible romance.

El avistamiento ocurrió días después de que la cantante habló de su vida sentimental en una entrevista con People: “Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores.” También agregó: “A través de esos momentos difíciles, descubrí qué tan resilientes somos.”

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Las imágenes las difundió el medio DeuxMoi y se tomaron mientras Shakira hacía una pausa en fechas de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tras ofrecer dos conciertos en Los Ángeles la semana pasada para iniciar un nuevo tramo de la gira.

Shakira y Manuel García-Rulfo, en Los Ángeles. Las fotos son de Deuxmoi. (ig:deuxmoi)

García-Rulfo tuvo una relación previa con Audrey McGraw, y que su ruptura se reportó este año después de que ambos dejaron de seguirse en Instagram. El actor participa en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer y ha aparecido en películas como Jurassic World Rebirth y A Man Called Otto.

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¿Quién es Manuel Garcia-Rulfo?

El actor Manuel García-Rulfo llega a la alfombra roja de la película "Pedro Páramo" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el sábado 19 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista)

Manuel García Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Su carrera comenzó en cortometrajes y proyectos locales antes de dar el salto a producciones internacionales de mayor escala.

Entre sus trabajos más conocidos aparecieron Bless Me, Ultima y Cake. Su proyección internacional se consolidó con Los siete magníficos de 2016, donde interpretó a uno de los protagonistas junto a Denzel Washington y Chris Pratt.

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El actor también participó en La sombra del sicario. Esa diversidad de papeles explica por qué su nombre apareció ligado a una producción de gran presupuesto y alcance global cuando fue anunciado para Jurassic World Rebirth.

Dentro de las adaptaciones de Agatha Christie, García Rulfo interpretó a Bouc en Asesinato en el Orient Express de 2017 y retomó el personaje en Muerte en el Nilo de 2022. También es protagonista de Pedro Páramo, la reciente adaptación de la emblemática novela.

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En televisión, el actor mexicano apareció en la serie Goliath de Amazon Prime Video junto a Billy Bob Thornto. Esa participación amplió su presencia fuera del cine y reforzó su trayectoria en producciones hechas para el mercado de Estados Unidos.