“Le pido, señor presidente, que nos ayude con las quimioterapias en el Hospital Infantil Federico Gómez, no me quiero morir, yo estoy luchando cada día contra esta enfermedad para salir victorioso, le pido que nos ayude señor presidente”, dijo el menor. Ante esto, el secretario de salud Jorge Alcocer Varela comentó que no pasaba nada si no se le suministraba la dosis a los pacientes, y que podían esperar porque no se trataba de emergencias médicas.