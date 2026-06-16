Sentencian en EEUU al operador de “La Dama de Hierro”: traficó casi 2 toneladas de cocaína

Jesús Rauda fue extraditado en el 2025 por las autoridades mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mexicano Jesús Rauda Ávila fue sentenciado a 14 años de prisión en Estados Unidos por su participación en la conspiración para importar aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína, proveniente de Sudamérica.

Según investigaciones reveladas por el Departamento de Justicia de EEUU este este martes 16 de junio, Rauda, de 46 años, operó como enlace logístico de una organización de tráfico de drogas liderada por Marisela Flores Torruco, conocida como “La Dama de Hierro”, la cual funcionaba desde México y se le vincula extraoficialmente con el Cártel de Sinaloa.

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El caso fue procesado en el Distrito Este de Virginia y la condena fue resultado de una investigación del Homeland Security Task Force (HSTF), iniciativa establecida por Estados Unidos para desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

Además, las autoridades reafirmaron que la causa también forma parte de la Operación Take Back America, programa del Departamento de Justicia orientado a eliminar organizaciones de tráfico y migración ilegal.

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La organización obtuvo cocaína de Colombia y la distribuyó en Nueva York y Texas

Según datos revelados tras la sentencia, la red liderada por “La Dama de Hierro” y de la cual formaba parte Rauda, tenía operaciones en Nueva York, Texas y otros estados de la unión americana.

La organización criminal compraba la cocaína en Colombia y apoyaba de forma logística y financiera para trasladarla a través de Centroamérica y México hasta cruzar la frontera de EEUU.

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Durante la investigación, las autoridades decomisaron aproximadamente 971 kilogramos de cocaína el 21 de abril de 2017, y otros 500 kilogramos el 10 de mayo del mismo año. Casi la totalidad de ambos comisos fue atribuida a la organización.

Jesús Rauda fue extraditado en el 2025 hacia EEUU. Crédito: FGR

Rauda fue detenido en febrero de 2024 en la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) gestionó su extradición en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos.

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Su entrega a agentes estadounidenses se efectuó el 5 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Las autoridades afirman que entre 2016 y octubre de 2017, Jesús Rauda Ávila organizó el transporte de fondos, choferes y vehículos desde el norte de México hacia el sur del país para adquirir cocaína y trasladarla a Estados Unidos.

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Realizó al menos diez operaciones de compra en coordinación directa con la organización de “La Dama de Hierro”, cada una de entre 100 y 400 kilogramos.

Rauda se declaró culpable del cargo de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. La fiscalía estuvo a cargo de la abogada Chelsea R. Rooney de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia, junto con los fiscales Edgardo J. Rodríguez y Christopher M. Carter del Distrito Este de Virginia.

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Tres coacusados ya fueron condenados por sus roles dentro de la misma red

“La Dama de Hierro” se declaró culpable de posesión y distribución de droga y fue sentenciada a 16 años y 8 meses de prisión.

La narco mexicana Maricela Flores Torruco, conocida como la 'Dama de hierro', fue capturada en Bogotá y extraditada a EEUU. Crédito: Policía de Colombia

Qiyun Chen, responsable de la red de lavado de dinero de origen chino vinculada a la organización, recibió 10 años de prisión por conspiración de lavado de dinero.

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José Francisco Mendoza Gómez, alias Yiyo, fue sentenciado también a 10 años de prisión por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Los tres acusados anteriores y Rauda fueron procesados en el Distrito Este de Virginia. Varios integrantes de la red de lavado de dinero de origen chino también fueron condenados en el mismo tribunal.

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La DEA coordinó la investigación desde cinco países

La División de Operaciones Especiales de la DEA, a través de su Unidad de Investigaciones Bilaterales, dirigió la investigación contra la red de “La Dama de Hierro”, con apoyo de sus oficinas en Cartagena, Bogotá, Ciudad de Panamá, Ciudad de México y Ciudad de Guatemala.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Seguridad Diplomática brindaron asistencia en el proceso.

La agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Cindy Marx, señaló que el caso “expone el alcance de las conspiraciones internacionales de tráfico de drogas”.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, indicó que “este nivel de importación por parte de organizaciones mexicanas es la raíz de la inyección de drogas y violencia en nuestras comunidades”.