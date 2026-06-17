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Estos son los entrenadores mexicanos que han dirigido en Champions League

Efraín Juárez tendría la posibilidad de sumarse a la reducida lista de entrenadores mexicanos que han dejado huella en el torneo europeo

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Solo Aguirre y Ambriz han dirigido en la competición europea. (Foto: Especial)
Solo Aguirre y Ambriz han dirigido en la competición europea. (Foto: Especial)

La posible llegada de Efraín Juárez al Győri ETO de Hungría podría abrir un nuevo capítulo para los entrenadores mexicanos en el futbol europeo.

Aunque su participación en la UEFA Champions League todavía dependería de superar las rondas clasificatorias, el técnico mexicano ya tendría asegurada presencia en el camino rumbo al torneo más importante de clubes del mundo.

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Su caso ha vuelto a poner la atención sobre una lista extremadamente reducida: los estrategas nacidos en México que han logrado dirigir en el entorno de la Champions League.

A diferencia de otras potencias futbolísticas, México ha tenido muy poca representación en los banquillos de la élite europea. Ahora, Efraín Juárez busca sumarse a ese selecto grupo y escribir su propia historia en el Viejo Continente.

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Javier Aguirre abrió el camino para los técnicos mexicanos

Hablar de entrenadores mexicanos en la Champions League obliga a comenzar con Javier Aguirre. El actual seleccionador nacional sigue siendo el único estratega nacido en México que ha dirigido de manera oficial y como responsable principal a un equipo durante la fase de grupos del torneo.

Lo hizo en la temporada 2008-09 con el Atlético de Madrid, club al que regresó a la máxima competición europea después de más de una década de ausencia. Bajo el mando del “Vasco”, el conjunto colchonero compartió grupo con Liverpool, PSV Eindhoven y Olympique de Marsella.

Aguirre logró avanzar a los octavos de final sin conocer la derrota durante la fase de grupos, consolidando una de las páginas más importantes para un entrenador mexicano en Europa.

Aquella experiencia lo colocó como referente para las generaciones posteriores y, hasta la fecha, ningún otro técnico nacional ha conseguido igualar su recorrido en la competición.

Sin embargo, la historia mexicana en la Champions League también incluye a Ignacio Ambriz. Durante su etapa como auxiliar técnico del Atlético de Madrid, el hoy entrenador mexicano tuvo que asumir responsabilidades desde el banquillo en encuentros europeos cuando Aguirre se encontraba suspendido por la UEFA.

Ignacio Ambriz, entrenador de fútbol, con chaqueta gris claro y camiseta negra, sostiene una chaqueta oscura y saluda con la mano derecha. Otro hombre lo acompaña
Nacho Ambriz tuvo un partido de prueba cuando suspendieron al Vasco. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque no era el director técnico principal del club, Ambriz dirigió al equipo en ausencia del “Vasco”, convirtiéndose en otro de los pocos estrategas nacidos en México que han tenido participación directa en la máxima competición de clubes de Europa.

Con ello, tanto Aguirre como Ambriz quedaron ligados a uno de los momentos más relevantes para la presencia mexicana en los banquillos del futbol europeo, un registro que durante años ha permanecido prácticamente sin nuevos integrantes.

Efraín Juárez busca convertirse en el nuevo rostro mexicano en Europa

El siguiente nombre que podría unirse a esta exclusiva lista es el de Efraín Juárez. Tras su paso por Atlético Nacional de Colombia y después de dirigir a Pumas en la Liga MX, el exseleccionado mexicano habría decidido emprender una nueva aventura en Europa al aceptar el proyecto del Győri ETO de Hungría.

La oportunidad resulta especialmente atractiva porque el club participará en las rondas clasificatorias de la Champions League 2026-27. El primer obstáculo será el Víkingur de Islandia, rival al que deberá superar para mantener vivo el sueño de alcanzar la fase principal del torneo.

Más allá de los resultados inmediatos, la llegada de Juárez representa una señal alentadora para los entrenadores mexicanos que buscan abrirse paso fuera del continente americano.

Con apenas 38 años, el estratega se encuentra en una etapa temprana de su carrera y tendría la posibilidad de demostrar su capacidad en un escenario donde pocas veces se ha confiado en técnicos provenientes de México.

El estratega mexicano estaría cerca de tomar al campeón de Hungría tras cerrar su etapa en el Club Universidad Nacional por diferencias con la directiva. (REUTERS)
El estratega mexicano estaría cerca de tomar al campeón de Hungría tras cerrar su etapa en el Club Universidad Nacional por diferencias con la directiva. (REUTERS)

Por ahora, Javier Aguirre y Nacho Ambriz siguen siendo los únicos mexicanos que han dirigido formalmente en Champions League. Sin embargo, el reto que tiene por delante Efraín Juárez podría modificar una historia que durante años ha permanecido prácticamente intacta.

Si logra avanzar con el Győri ETO, no solo dará un paso importante en su carrera, sino que también ampliará la reducida presencia mexicana en los banquillos del futbol europeo de élite.

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