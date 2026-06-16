David Faitelson advierte a México previo a su partido frente a Corea del Sur del Mundial 2026 en Guadalajara

México aplaude al público por llenar el estadio el día de la inauguración del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

David Faitelson, uno de los comentaristas más polemicos en el medio deportivo en México, apareció en un video de sus redes sociales para exigir a la Selección Mexicana que mejore su tipo de juego rumbo a su segundo partido del Mundial 2026 ante Corea del Sur.

Si bien, el equipo comandado por Javier Aguirre pudo golear a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, pero se conformó con el 2-0 pese a que disputó parte del segundo lapso con ventaja numérica tras las dos expulsiones del rival.

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México no quiso capitalizar a Sudáfrica y en consecuencia también sufrió la tarjeta roja de César Montes, quien se perderá el duelo frente a Corea del Sur, selección que vino de atrás para remontar a Chequia 2-1 en el estadio Guadalajara, donde se llevará a cabo su próximo encuentro.

Lo visto en la fecha 1 atrajo en David Faitelson un análisis puntual sobre lo que debe mejorar la Selección Mexicana al tener en el mismo terreno a un equipo surcoreano "desafiante, rápido, inteligente" y con muchas virtudes futbolisticas.

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Álvaro Fidalgo niega que Sphephelo Sithole le arrebate el balón. EFE/ José Méndez

“No hay ciencia en esto. O mejora México o va a tener problemas para conservar o para pensar que puede ser primer lugar del Grupo A", dijo el comentarista de TUDN antes tocar el tema sobre tener en sus manos la opción de permanecer en el estadio Ciudad de México, en el curso de la Copa del Mundo.

“Obviamente a Javier Aguirre y a sus futbolistas debe interesarles mantenerse en el estadio Ciudad de México después de esta visita a Guadalajara el mayor tiempo posible. Las aspiraciones de México dependen de esa condición de local, aunque también sería local en Los Ángeles, pero iría con un síndrome derrotista y quién sabe ante quién podría jugar si es segundo lugar o tercer lugar del grupo, por eso México tiene que mejorar muchísimo“, señaló David Faitelson.

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Acto seguido, el periodista deportivo habló sobre los jugadores surcoreanos que México deberá prestar atención para su próximo compromiso mundialista.

“El equipo de Corea del Sur tiene un estilo desafiante, rápido, es un equipo físico, un equipo inteligente, tiene muchas virtudes. Tiene un jugador como Lee Kang-in, el medio volante del equipo del Paris Saint-Germain, que anda en una forma extraordinaria. Heung-min Son, el capitán, el exjugador del Tottenham, que también tiene un muy buen nivel, hoy futbolista del LAFC“, enfatizó.

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El periodista David Faitelson advirtió a México previo a su duelo vs Corea del Sur. (TW David Faitelson)

Con base en estas características, David Faitelson asegura que el duelo ante Corea del Sur “no va a ser nada sencillo. México debe mejorar porque no va a encontrarse a Sudáfrica esta vez, va a encontrarse un equipo hecho y derecho, que además tiene una mentalidad donde seguramente no le impondrá la presión de jugar en casa del oponente".

Pese a eso, Faitelson afirma que México es favorito para ganar los tres puntos en el duelo del próximo jueves 18 de junio en el estadio Guadalajara, sin dejar a un lado las probabilidades de Corea del Sur en lograr una hazaña en tierras aztecas.

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“Los coreanos están preparados para realmente buscar una gesta, una sorpresa, sí, porque México es favorito, este jueves en el estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Tiene que mejorar México. Si no mejora, cuidado", advirtió David Faitelson.

“México se está jugando la permanencia en el estadio Ciudad de México y eso es mucho, de acuerdo con los problemas o las dudas que ha tenido esta Selección Mexicana de Futbol“, concluyó el comentarista deportivo.

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¿Cuándo juega México ante Corea del Sur?

México se enfrentará a Corea del Sur en la jornada dos del Mundial 2026. Fotos Infobae Centroamérica/AFP

El partido México-Corea perteneciente al Grupo A del Mundial 2026 se jugará el siguiente jueves 18 de junio en la cancha del estadio Guadalajara, sede con aforo oficial para 45 mil 664 almas en la Perla Tapatía. El horario del cotejo es a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Historial de México y Corea del Sur

Las selecciones de México y Corea del Sur se han enfrentado trece veces: el Tri consiguió la victoria en siete ocasiones, los Tigres de Oriente ganaron cinco veces y una vez empataron.

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En Copas del Mundo se han visto las caras en par de ocasiones y México salió victorioso en cada una de ellas: en Francia 1998 el Tricolor derrotó 3-1a Corea del Sur y en Rusia 2018 la victoria azteca fue de 2-1.

En contraparte, el dominio de Corea del Sur es en Juegos Olímpicos, con dos victorias, dos empates y una victoria para la Selección Mexicana (Tokio 2021, donde el equipo nacional ganó 6-3 en la fase de Cuartos de Final).

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El balance general en todas las competencias es muy parejo: de 18 partidos, la Selección Mexicana ganó ocho juegos, Corea del Sur siete e en tres enfrentamientos finalizaron en tablas.