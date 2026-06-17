Coreano confiesa en TikTok que es difícil reconocer a los asiáticos, confundió a un japonés

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de un aficionado surcoreano durante un Fan Fest en el Zócalo capitalino reveló cómo la pasión futbolera terminó confundiendo al visitante.

“¿De verdad todos los asiáticos somos iguales?" publicó el influencer Comicoreano.

En su anécdota, contó que durante el partido entre Japón y Países Bajos, el público mexicano lo felicitó repetidas veces por el gol del equipo asiático, asumiendo que él era de dicho país, incuso si traía el jersey de la Selección Mexicana.

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El video de esta curiosa anécdota se hizo viral rápidamente y abrió conversación sobre la amistad entre Corea del Sur y México, pues aunque toca ligeramente un estereotipo, el que se haya realizado con humor generó una buena impresión.

Por qué el influencer coreano fue confundido con japonés

El protagonista, aunque es originario de Corea del Sur, decidió no corregir a quienes lo felicitaban. Prefirió sumarse al ambiente festivo y disfrutar el momento, incluso animando con expresiones en japonés.

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“Fui al Fan Fest en el Zócalo. Estaba pasando el partido de Japón contra Países Bajos y Japón metió un gol. Y los mexicanos me felicitaban: ¡Gol de Japón, felicidades!. Y yo: Ah, gracias. Es que soy coreano, pero no quería corregirlos porque estábamos disfrutando", recordó en su anécdota.

El partido terminó con empate a dos goles y, al salir, la confusión persistió: visitantes y locales seguían dirigiéndole felicitaciones como si fuera japonés.

El tiktoker reconoció que pasó todo un partido de Japón celebrando con gente a su alrededor y luego felicitó a un hombre coreano creyendo que era japonés (TikTok@comicoreano)

La anécdota cobró un giro inesperado cuando al concluir el partido, el protagonista felicitó a un supuesto japonés, que resultó ser también coreano, pero llevaba la camiseta de otra selección.

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Ambos se sorprenden al descubrir su verdadera nacionalidad al conversar en coreano, y reflexionan con humor sobre las camisetas que llevaban puestas, ninguna de ellas correspondiente a su país de origen.

(Redes sociales/Captura de pantalla)

“Y entonces ¿Por qué traes una camiseta de México si no eres de México", dijo el influencer, para rematar bromeando con un: “pues no sé, porque soy pende...o”, entre risas.

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El intercambio entre ambos coreanos demuestra que incluso dentro de la propia comunidad asiática puede haber malentendidos similares, ya que ellos mismos asumieron identidades ajenas por la camiseta o el contexto.

Qué sigue para el partido de Corea del Sur vs Selección Mexicana

Corea del Sur llega al partido tras remontar y vencer a Chequia 2-1, demostrando capacidad de reacción y firmeza mental.

Faitelson describió al equipo asiático como “desafiante, rápido, inteligente” y destacó la calidad de dos figuras clave: Lee Kang-in, mediocampista del Paris Saint-Germain, y Heung-min Son, actual capitán y jugador del LAFC.

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Para el periodista, el encuentro en Guadalajara no será sencillo para México.

REUTERS/Paul Childs

Afirmó que “México debe mejorar porque no va a encontrarse a Sudáfrica esta vez, va a encontrarse un equipo hecho y derecho, que además tiene una mentalidad donde seguramente no le impondrá la presión de jugar en casa del oponente”.

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México se juega su condición de local

La presión sobre la selección azteca recae no solo en la búsqueda de los tres puntos, sino también en la necesidad de mantenerse como local el mayor tiempo posible en el torneo.

Faitelson subrayó que “las aspiraciones de México depende de esa condición de local, aunque también sería local en Los Ángeles, pero iría con un síndrome derrotista y quién sabe ante quién podría jugar si es segundo lugar o tercer lugar del grupo”.

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Para los aficionados que se preguntan qué está en juego, el equipo mexicano disputa algo más que un partido: la posibilidad de seguir como anfitrión y evitar cruzar caminos difíciles en las fases siguientes del Mundial. Un tropiezo ante Corea del Sur podría alterar ese objetivo y complicar el panorama en la justa mundialista.