Corea ya espera en Guadalajara mientras que los anfitriones aún deben viajar este martes

México festeja con Raúl Jiménez su anotación frente a Sudáfrica. REUTERS/Raquel Cunha

Después de vencer 2-0 a la Selección de Sudáfrica, en la inauguración del Mundial 2026, la Selección Mexicana de Futbol, a pesar de ser uno de los tres anfitriones de esta Copa de la FIFA, tendrá que tomar un avión para dirigirse a Guadalajara, donde ya los espera su siguiente rival, Corea del Sur.

Este tema causa polémica porque la afición mexicana está en desacuerdo con que el partido de la fecha dos, del Grupo A, no se lleve a cabo en el estadio Ciudad de México, lo cual obliga al Tricolor a desplazarse hoy a la Perla del Occidente para seguir su concentración rumbo a su siguiente compromiso de la Copa del Mundo.

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¿Por qué en Guadalajara y no en la Ciudad de México?

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) decidió que México cuente con tres sedes para la Copa del Mundo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La asignación de partidos entre estas ciudades responde a criterios de logística, infraestructura y rotación para repartir la presencia de la Selección Mexicana en el país.

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México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara. (AP Foto/Moisés Castillo)

Para el duelo ante Corea del Sur, el calendario oficial ubicó el partido del jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara. No se trata de una determinación de último minuto ni de un cambio de sede, desde su calendarización este compromiso se programó para disputarse en Jalisco.

Importancia local y medidas especiales

El gobierno anunció la suspensión de clases para el día del juego con tal de permitir que la población mexicana pueda seguir el partido mundialista. Además, el duelo frente a Corea del Sur será el primero en la historia que la Selección Azteca juega como local en Guadalajara dentro de un Mundial de futbol, dado que en los torneos organizados por México en 1970 y 1986 sus partidos se realizaron en el estadio Azteca y Monterrey.

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Preparativos y detalles técnicos

En el Centro de Alto Rendimiento (CAR), la Selección Nacional entrenó sobre un césped idéntico al que se utiliza en el estadio Guadalajara para evitar desventajas, ya que la FIFA no permite entrenar en la sede oficial antes de la contienda.

Vista desde la tribuna del estadio Guadalajara, sede para el México vs Corea. REUTERS/Daniel Becerril

Sedes mundialistas y calendario

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergan partidos de la Copa del Mundo. La distribución de partidos busca que distintas regiones del país tengan actividad mundialista y que más aficionados puedan ver a la Selección Mexicana en vivo.

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Por tal razón, no todos los partidos del equipo Tricolor se jugarán en el estadio Ciudad de México. La inauguración tuvo lugar en la Capital, pero ahora le toca a Guadalara estar a la altura de la CDMX para el siguiente encuentro de la Selección Azteca en este Mundial 2026.

¿A qué hora se jugará el partido de México ante Corea del Sur?

El partido México-Corea correspondiente al Grupo A del Mundial 2026 se jugará el día jueves 18 de junio en el estadio Guadalajara, sede con aforo oficial para 45 mil 664 aficionados en la Perla Tapatía. El cotejo está previsto para comenzar a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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Monterrey no verá a México en Fase de Grupos

Estadio Monterrey albergó el duelo Suecia vs Túnez. REUTERS/Daniel Becerril

Monterrey no albergará ningún duelo de la Selección Mexicana durante la primera ronda del Mundial 2026, porque la FIFA asignó los partidos del Tri únicamente en la Ciudad de México y Guadalajara. El estadio de Monterrey sí recibe partidos mundialistas, pero ninguno de ellos corresponde a la selección de Javier Aguirre.

¿La Selección Mexicana podría jugar en Monterrey?

La Selección Mexicana aspira a disputar sus encuentros en Monterrey, pero esto depende de cómo terminé la fase de grupos, la combinación de resultados y los cruces para la etapa de finales. La programación oficial de la FIFA permite que Monterrey reciba partidos de rondas posteriores, como dieciseisavos de final o cuartos de final.

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Si el calendario, los resultados y la posición de México en su grupo coinciden con la llave asignada a Monterrey para esas fases, entonces el Tricolor sí podría jugar en la Sultana del Norte.

Por ejemplo, algo similar ocurre con selecciones como Brasil, que podrían disputar un partido en Monterrey si terminan en cierto lugar de su sector y la llave los dirige a Nuevo León en la ronda de eliminación directa.

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Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México ante Sudáfrica. REUTERS/Hannah Mckay

Lo mismo aplica para la Selección Mexicana de Futbol: si la combinación del sorteo y los resultados así lo autoriza, el equipo nacional podría disputar un partido en el Estadio Monterrey en instancias posteriores a la de primera ronda del Mundial 2026.