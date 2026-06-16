Aseguran que Drake Bell tiene una denuncia en México por supuesta extorsión

Drake Bell, acusado de "extorsión" en México, según TvNovelas (Foto: YouTube / @The Unplanned Podcast)

Drake Bell estaría enfrentando una denuncia por presunta extorsión y amenazas en México, según informó TVyNovelas, que reveló la existencia de una supuesta investigación ya abierta en la Ciudad de México.

El empresario Aitor García habría presentado la querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Extorsión de la CDMX. En ella señalaría a Drake Bell y a su pareja, Ela Vidal, por una supuesta campaña coordinada para perjudicarlo públicamente.

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De acuerdo con los documentos citados por TVyNovelas, García acusa a la pareja de difundir versiones sobre una presunta relación romántica entre él y Vidal, incluida la afirmación de que la joven estaría esperando un hijo suyo.

La cifra en el centro de la acusación

Según TvyNovelas, el cantante y su novia estarían pidiendo 10 mil pesos al empresario mencionado para "dar por terminado todo". (Tea Time)

El empresario sostiene además que Bell y Vidal habrían intentado presionarlo para obtener 10 mil dólares, monto que figura de forma explícita en la investigación.

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El caso se encontraría en una etapa inicial: las autoridades aún deben determinar si existen elementos suficientes para que los cargos procedan.

Cabe mencionar, que esta es información difundida por la revista mencionada. Ni Drake Bell ni Vidal han emitido declaración pública al respecto.

La denuncia en México no sería el primer tropiezo judicial del actor. En 2021, Bell se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con comportamiento indebido con una menor de edad, proceso que concluyó con libertad condicional y sanciones económicas.

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La controversia de Drake Bell: cuando fue sentenciado por acoso a una menor

Drake Bell reveló detalles de su caso de abuso sexual en el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV". (Créditos: Investigation Discovery)

Uno de los episodios más delicados en la trayectoria del cantante ocurrió cuando una joven lo denunció por abuso infantil.

La denunciante sostuvo que Bell la habría acosado desde que ella tenía 12 años y que, cuando rondaba los 15, comenzaron conversaciones de contenido sexual a distancia.

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Mientras se realizaban las investigaciones, Bell se declaró culpable. La sentencia incluyó 200 horas de servicio comunitario, dos años de libertad condicional y una orden de restricción a favor de la víctima por intentar poner en peligro a menores y difundir material perjudicial.

Sobre esa decisión, el propio actor explicó en declaraciones: “Yo fui muy estúpido e irresponsable. Los fans te contactan en Instagram, pero hubo una chica con la que platiqué y no puse atención a su edad. Al conversar con ella, se obsesionó y cuando me enteré de su edad corté la comunicación y la bloqueé y eso le molestó”.

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Antes de ese proceso, Bell ya había enfrentado otro episodio que puso en riesgo su vida. En 2005 fue hospitalizado de emergencia tras un accidente automovilístico, según contó el propio artista en una entrevista con Roberto Martínez.

Bell relató que manejaba su Mustang 1995 cuando un auto que circulaba en sentido contrario lo impactó de frente. El actor dijo que los médicos se sorprendieron de que no hubiera quedado paralizado o muerto, y agregó que el conductor responsable se habría quedado dormido.

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La ruptura con Josh Peck y la filtración de fotos: otras controversias de Drake Bell

(YouTube: Josh Peck)

La relación profesional entre Josh Peck y Bell, que en pantalla fue una de las fórmulas más exitosas de Nickelodeon, se deterioró después de que terminó la serie que los lanzó a la fama.

Aunque durante años no explicaron públicamente el distanciamiento, Bell contó en 2022 en su podcast que no quiso volver a trabajar con su excompañero por actitudes que consideró discriminatorias y estereotipadas contra los mexicanos.

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Peck propuso un reinicio de la serie con una trama ambientada en México que incomodó a Bell. El planteamiento decía: “Estamos en México. Drake se presenta en una fiesta de XV años. No es la típica. Elena, la joven de 15 años, es la hija de uno de los principales jefes del narcotráfico en México”.

Las diferencias entre ambos ya habían quedado expuestas en 2017, cuando Peck no invitó a Bell a su boda con Paige O’Brien. Ese episodio alimentó las versiones sobre una ruptura personal que iba más allá del fin de su colaboración en televisión.

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A esa lista de controversias se sumó la filtración de fotografías íntimas del cantante. En una entrevista con el Escorpión Dorado, Bell sostuvo que en su caso el material habría sido producto de un montaje realizado por personas que hackearon sus cuentas y se apropiaron de sus archivos personales.