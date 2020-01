“No nos confiamos ni dejamos de estar pendientes, pero una situación de desabasto a partir de estos casos no se puede plantear. Ha habido algunos casos que se han atendido de inmediato, el tema en particular de los medicamentos oncológicos que es donde ha habido más atención, nosotros lo hemos estado atendiendo todos los días, no quitamos el dedo del renglón, son miles las dosis, los tratamientos que se dan todos los días y no hay un tema en el que se genere una percepción de que no hay esos medicamentos”, dijo en entrevista con El Universal.