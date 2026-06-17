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Banco del Bienestar: Hacienda descarta daño patrimonial a usuarios luego de sanciones al banco por fallas de controles

La dependencia afirma que la institución bancaria se mantiene sólida y sin afectaciones a sus cuentahabientes

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Hacienda aseguró que el Banco del Bienestar no registra daño patrimonial a sus usuarios y mantiene solvencia y estabilidad financiera. (Infobae/Jesús Aviles)
Hacienda aseguró que el Banco del Bienestar no registra daño patrimonial a sus usuarios y mantiene solvencia y estabilidad financiera. (Infobae/Jesús Aviles)

La Secretaría de Hacienda aseguró este 16 de junio que el Banco del Bienestar no registra daño patrimonial a sus usuarios y que mantiene su solvencia y estabilidad financiera, tras la difusión de información sobre sanciones por fallas en sus controles.

De acuerdo con Hacienda, las sanciones se refieren a observaciones administrativas determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2023 y, según la dependencia, no implican afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.

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El comunicado sostuvo que las observaciones de la CNBV ya fueron atendidas con acciones de fortalecimiento de procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional, por lo que el Banco del Bienestar opera correctamente.

Según Hacienda, las sanciones administrativas mencionadas no comprometen “en ningún momento la solvencia, la estabilidad financiera ni la operación cotidiana del Banco del Bienestar, que mantiene su mandato de promover la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a comunidades sin acceso previo.

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Comisión Nacional Bancaria y de Valores impone cinco sanciones al Banco del Bienestar por $4.1 millones

Banco del Bienestar
La CNBV impuso cinco sanciones al Banco del Bienestar por $4.1 millones de pesos, según el texto fuente. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La CNBV impuso cinco sanciones al Banco del Bienestar por 4.1 millones de pesos, pero hasta ahora los depósitos de los beneficiarios de Programas para el Bienestar siguen entregándose con normalidad, sin interrupciones ni retrasos vinculados con el proceso.

Banco del Bienestar tiene 3 mil 049 sucursales en las 32 entidades del país, y 2 mil 750 de esas instalaciones son nuevas edificaciones. Ese crecimiento ocurrió desde su fundación en julio de 2019, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El banco es el encargado de distribuir recursos económicos a los beneficiarios de los Programas para el Bienestar del gobierno de México. Esos apoyos se entregan de manera mensual o bimestral, según el esquema correspondiente.

Las multas fueron notificadas el pasado 16 de abril y derivan de irregularidades en controles internos, procedimientos operativos y registros contables, según documentación oficial. Entre los señalamientos aparecen omisiones en la prevención de operaciones de retiro de efectivo que pudieron ser utilizadas para actos ilícitos.

De acuerdo con la CNBV, el Banco del Bienestar omitió aplicar medidas para evitar que operaciones de retiro de efectivo en sucursales fueran usadas por terceros o por personal interno para cometer actos irregulares. La autoridad también indicó que la institución incumplió disposiciones para la administración de riesgos y el control de la información financiera.

La CNBV identificó además irregularidades en el reconocimiento de gastos relacionados con la expansión de la red de sucursales. Según el texto fuente, el banco no registró de forma adecuada todos los costos asociados con la construcción y puesta en operación de más de 2 mil 500 sucursales en distintas regiones del país.

El banco promovió un amparo contra la difusión pública de las multas

Pensión del Bienestar
El Banco del Bienestar promovió un amparo para evitar la difusión pública de las sanciones y alegó “daño reputacional irreversible”. FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM

Tras ser notificado de las sanciones, el Banco del Bienestar promovió un amparo para evitar la difusión pública de las multas. Después de la notificación del 16 de abril, la institución presentó una demanda en la que sostuvo que la publicación de las sanciones en el portal oficial de la CNBV le causaba un daño reputacional irreversible.

En ese documento, el banco argumentó que la difusión representaba un acto con efectos infamantes y que buscaba exhibir a la institución como infractora.

La respuesta directa a la duda sobre el dinero de los usuarios es esta: los beneficiarios que reciben transferencias por medio del Banco del Bienestar continúan recibiendo sus fondos con normalidad. Las sanciones y la disputa legal no han repercutido en la entrega de apoyos sociales ni en la operación cotidiana de las cuentas.

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