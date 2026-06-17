Festival de tacos en CDMX del 19 al 21 de junio: dónde es, a qué hora y cómo llegar

El evento se ubica en calle Moneda, Tlalpan Centro 1, en el sur de la Ciudad de México. La alcaldía no ha publicado el programa detallado, aunque adelantó que habrá diversos tipos de tacos, música en vivo y presentaciones culturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía Tlalpan organiza el Festival Taquero “El Fin Más Padre” del 19 al 21 de junio en la Plaza del Bolero, con entrada libre y horario de 10:00 a 20:00 horas los tres días, como parte de la agenda Tlalpan Mundialista por el Día del Padre.

El evento se ubica en calle Moneda, Tlalpan Centro 1, en el sur de la Ciudad de México. La alcaldía no ha publicado el programa detallado, aunque adelantó que habrá diversos tipos de tacos, música en vivo y presentaciones culturales.

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El mismo domingo 21 de junio, Día del Padre, la Explanada de la alcaldía (Francisco I. Madero 10) recibirá a las 19:00 horas el concierto gratuito de Aarón y Su Grupo Ilusión, confirmado por la cuenta oficial de la Alcaldía Tlalpan. La convocatoria invita a asistir en familia “con sus mejores pasos”.

Este flyer promociona el Festival Taquero organizado por la Alcaldía Tlalpan, que se celebrará del 19 al 21 de junio en la Plaza del Bolero con una vibrante oferta gastronómica y cultural. (Alcaldía Tlalpan)

Cartelera completa: tacos, lucha libre y música en vivo

Tacos de pastor negro servidos con piña, cebolla y cilantro, resaltando su textura ahumada y sabor tradicional. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 19 de junio, la fiesta arranca a las 18:00 horas con la Sonora La Típica. El sábado 20, el escenario recibe a las 19:00 horas a John Barrera Polymarch.

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El domingo 21, Día del Padre, la programación es la más extensa: a las 16:00 horas habrá una exhibición de lucha libre, seguida por Alondra Emil y su Sonora con Ángel. El cierre es con Aarón y Su Grupo Ilusión a las 19:00 horas, confirmado por la cuenta oficial de la Alcaldía Tlalpan.

Parte de una agenda mundialista de 45 días

El Festival Taquero es uno de los eventos de la temporada Tlalpan Mundialista 2026, que arrancó el 5 de junio y se extiende hasta el 19 de julio.

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La agenda de la Alcaldía Tlalpan incluye también el Festival del Caldo Tlalpeño, el Festival Fogones México, recorridos por los 11 pueblos originarios y un Encuentro de Artesanos Mexicanos, entre otras actividades.

Cómo llegar a la Plaza del Bolero en transporte público

Taco al pastor servido con piña, cebolla y cilantro sobre tortilla de maíz, típico de la gastronomía mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La opción más directa es el Metro Tasqueña (Línea 2, color azul), desde donde se puede tomar transporte complementario con dirección a Tlalpan Centro.

Se recomienda verificar el estado del Tren Ligero Tasqueña-Xochimilco antes de salir: la línea ha registrado interrupciones en semanas recientes por trabajos en curso y operativos del Mundial, según reportes de Aristegui Noticias e Infobae México.

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Otros planes del fin de semana en CDMX

Quienes quieran combinar salidas ese fin de semana tienen otra opción en el sur de la ciudad: el Festival de Garnacha y Pulque en la alcaldía Tláhuac, con sede en la explanada de la Plaza Centenario el 19 y 20 de junio.

Para los papás corredores, el Medio Maratón del Día del Padre 21K arranca a las 5:55 horas del domingo 21 desde los carriles centrales de Periférico Sur, frente al Hotel Radisson Paraíso. Las inscripciones en línea cierran el jueves 18 de junio a las 18:00 horas en carreradiadelpadre.com, con un costo de $1,100 pesos más comisión del 10%.

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El Día del Padre 2026 cae en plena jornada mundialista

Este video promocional de la Alcaldía Tlalpan documenta un festival comunitario. (Alcaldía Tlalpan)

El Día del Padre en México se celebra cada tercer domingo de junio, por lo que en 2026 la fecha corresponde al 21 de junio. No es feriado oficial bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT), aunque al caer en domingo no afecta las jornadas laborales.

Ese mismo día habrá cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. El primero arranca a las 10:00 horas con España vs. Arabia Saudita desde Atlanta, lo que convierte la jornada en una doble celebración para las familias mexicanas aficionadas al futbol.

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El taco, protagonista de la gastronomía mexicana

El taco es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana y el eje de un mercado gastronómico presente en todos los rincones del país. Entre las variedades más populares de la zona metropolitana figuran los de pastor, suadero, carnitas, barbacoa y campechanos.

La celebración en Tlalpan se suma a una temporada en que los festivales taqueros proliferan en la Ciudad de México. La Feria del Taco Mundialista de Nezahualcóyotl, realizada del 10 al 14 de junio con 100 expositores en la Explanada Municipal, fue uno de los eventos que abrió esa racha gastronómica este mes.

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