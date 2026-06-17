Patricio Cabezut tendrá juicio definitivo por la custodia de sus hijas

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Un giro decisivo se aproxima en la batalla legal entre Patricio Cabezut y Áurea Zapata: el juicio definitivo sobre la custodia de sus hijas fue fijado para el 19 de agosto.

Tras casi seis años de enfrentamientos judiciales y mediáticos, ambas partes se preparan para un proceso oral que podría resolver acusaciones de violencia familiar y presunto abuso sexual agravado.

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La situación actual de Cabezut está marcada por su estatus de prófugo, luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México girara una orden de aprehensión en su contra.

En 2024, la defensa logró un amparo que detuvo temporalmente la ejecución de esa orden, pero las causas penales por las que continúa vinculado a proceso siguen vigentes. No existen nuevas líneas de investigación abiertas, según confirmó su abogado Óscar Mora.

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El juicio de agosto y las pruebas presentadas

El conductor no ha visto a sus hijas en 6 años (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El tribunal anunció la fecha del juicio definitivo en noviembre pasado, estableciendo el 19 de agosto como el día clave. El proceso oral se celebrará casi cinco años después de que Cabezut fuera denunciado.

El conductor sostiene que todas las pruebas que aportó fueron admitidas por la jueza, mientras que, según sus palabras, “ellos no llevaron absolutamente ninguna”.

El equipo legal de la contraparte solo presentó tres pruebas desde el inicio, con las cuales se judicializó el caso.

Desde el programa De primera mano, se destacó el ambiente de tensión y la expectativa frente a la resolución que traerá agosto.

“Que se haga justicia pronto a partir de agosto con el famoso juicio oral, donde vamos a demostrar de manera incontrovertible que hemos sido víctimas de acusaciones de hechos falsos”, manifestó Cabezut, convencido de la solidez de su defensa.

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Las autoridades judiciales no han encontrado elementos para reactivar investigaciones previas, ya que “la contraparte no apeló ni promovió amparos contra el archivo temporal de la investigación”, de acuerdo con declaraciones recogidas por De primera mano.

Proceso legal y contexto mediático

A lo largo de los años, ambos protagonistas han hecho públicas sus versiones.

Cabezut insiste en que los hombres enfrentan vulnerabilidad ante denuncias falsas, argumentando:

“Estamos, eh, totalmente vulnerables los hombres y con estas leyes que protegen tanto a las mujeres, yo tengo que seguir no solamente defendiéndome de estas cobardes acusaciones de hechos falsos desde hace casi cinco años”.

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El caso se volvió mediático cuando, durante la pandemia, se difundió un video que reavivó el debate sobre la veracidad de las acusaciones.

Cabezut afirmó que la publicación buscó modificar la percepción pública después de que su defensa obtuviera resoluciones favorables.

Por su parte, Zapata respondió en redes sociales, señalando que “hay que ignorar mucho en esta vida si quieres tranquilidad”.

La batalla legal entre ambos, marcada por imputaciones cruzadas y la exposición pública de informes psicológicos sobre las menores, ha ralentizado el proceso.

La jueza a cargo aceptó todas las pruebas de la defensa y cuestionó la escasez de elementos aportados por la parte acusadora.