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Este es el equipo al que llegaría Efraín Juárez para pelear la Champions League tras salir de Pumas

El estratega dejó el subcampeonato del Clausura 2026 y se marchó tras supuestos desacuerdos con la directiva auriazul

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El estratega mexicano estaría cerca de tomar al campeón de Hungría tras cerrar su etapa en el Club Universidad Nacional por diferencias con la directiva. REUTERS/Eloisa Sanchez
El estratega mexicano estaría cerca de tomar al campeón de Hungría tras cerrar su etapa en el Club Universidad Nacional por diferencias con la directiva. REUTERS/Eloisa Sanchez

El entorno del Club Universidad Nacional se ha visto sacudido en los últimos días tras las recientes bajas luego del subcampeonato de la Liga MX en el Clausura 2026.

Ahora, Efraín Juárez estaría abriendo un nuevo capítulo en su carrera al convertirse en el director técnico del Győri ETO FC, campeón vigente de Hungría, con quien buscaría competir en la Champions League 2026-27.

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Efraín Juárez estaría por convertirse en director técnico del Győri ETO FC, campeón vigente de Hungría, con la mira en la Champions League 2026-27. REUTERS/Henry Romero
Efraín Juárez estaría por convertirse en director técnico del Győri ETO FC, campeón vigente de Hungría, con la mira en la Champions League 2026-27. REUTERS/Henry Romero

El supuesto acuerdo fue adelantado por el periodista David Faitelson, quien confirmó que Juárez optó por el reto húngaro tras negociar con equipos de Bélgica, Israel y España. La oportunidad de dirigir al campeón y disputar torneos continentales habría inclinado la balanza para el estratega mexicano.

Juárez cierra su ciclo en Pumas tras una campaña histórica

El paso de Juárez por Pumas culminó tras una serie de diferencias con la directiva, principalmente en torno a la planeación de refuerzos y la autonomía del cuerpo técnico.

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A pesar del éxito deportivo, la falta de consenso llevó al entrenador a presentar su renuncia.

  • Consiguió 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas en 60 partidos oficiales.
  • Alcanzó el liderato general y una final de Liga MX, devolviendo protagonismo al club universitario tras varios años de ausencia.
  • La directiva, encabezada por Antonio Sancho, no logró cerrar los acuerdos que Juárez consideraba indispensables para su continuidad.
Efraín Juárez registró 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas en 60 partidos oficiales con Pumas, además del liderato general y una final de Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
Efraín Juárez registró 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas en 60 partidos oficiales con Pumas, además del liderato general y una final de Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

La salida de Juárez generó una ola de descontento, pero también reconocimiento dentro de la comunidad auriazul.

El impacto de Efraín en el vestidor y la afición universitaria

Referentes del plantel y la afición expresaron su agradecimiento por el trabajo de Juárez, quien dejó huella en el club:

  • Keylor Navas se despidió así: “No es lindo despedirse de un gran entrenador…
  • Jordan Carrillo agradeció la confianza: “Gracias por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba”.
  • Mientras tanto, la directiva trabaja en la selección del próximo entrenador, con nombres como Memo VázquezRobert Dante Siboldi y Esteban Solari en la mira.
Jordan Carrillo, quien también se despidió de Pumas recientemente, declaró en el pasado su inmenso agradecimiento a Juárez. (Foto: Luz Coello/Infobae México)
Jordan Carrillo, quien también se despidió de Pumas recientemente, declaró en el pasado su inmenso agradecimiento a Juárez. (Foto: Luz Coello/Infobae México)

De esta manera, el legado de Juárez en Ciudad Universitaria queda marcado por la transformación en la mentalidad competitiva que instauró.

Győri ETO, el reto europeo y la ilusión de Champions League

El Győri ETO FC afronta una etapa de renovación tras conquistar su quinto título de liga. Con Juárez al mando, el club buscaría avanzar en la ronda previa de Champions League ante el Víkingur Reykjavík.

  • Juárez habría firmado tras rechazar propuestas de Maccabi Tel Aviv y Mallorca.
  • El club húngaro suma cinco títulos de liga y cuatro copas nacionales en su historia.
  • De no avanzar en Champions, disputará la Europa League o la Conference League, consolidando la apuesta internacional del estratega mexicano.
Győri ETO FC, con cinco títulos de liga y cuatro copas, enfrentará al Víkingur Reykjavík en la ronda previa de Champions League. (Facebook/ ETO FC)
Győri ETO FC, con cinco títulos de liga y cuatro copas, enfrentará al Víkingur Reykjavík en la ronda previa de Champions League. (Facebook/ ETO FC)

En caso de oficializarse, Juárez se convertiría en uno de los pocos técnicos mexicanos con presencia en la élite europea.

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