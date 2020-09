Margarita Zavala y Felipe Calderón concluyeron alegatos ante el TEPJF para registrar a México Libre como partido

Margarita Zavala y Felipe Calderón concluyeron los alegatos de oída ante el TEPJF, para obtener el registro de México Libre como partido político (Foto: Cuartoscuro)

Felipe Calderón Hinojosa, ex titular del ejecutivo federal, y Margarita Zavala, ex candidata presidencial, concluyeron los alegatos de oída ante los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para obtener el registro de México Libre como partido político, negado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La pareja de ex panistas dijeron sentir confianza en que lograrán que la organización bajo su mando sea incluida en las boletas para el proceso electoral 2021.

De acuerdo con el diario Reforma, ambos políticos informaron sobre los avances en el proceso para conseguir el registro de su partido en una sesión virtual con seguidores de México Libre.

Señalaron que el “error” del INE tendría que ser reparado por el TEPJF, ya que no hubo ningún sustento jurídico.

Además, según el medio de circulación nacional, Zavala y Calderón esperan que el fallo se efectúe a partir de la próxima semana y puedan preparase para los comicios en puerta.

El Instituto Nacional Electoral negó el registro como partido político de la organización "Libertad y Responsabilidad Democrática A.C."(Foto: Facebook@MexLibre)

El pasado 5 de septiembre, el Consejo General del INE informó que se negó el registro de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” como partido político nacional. De acuerdo con lo informado por el Consejo, la decisión obedeció a la existencia de un 8.2% del ingreso en el que el Instituto no tiene claro su origen.

“En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el INE no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional”, escribió el Consejero Presidente Lorenzo Córdova.

Durante su participación en el conversatorio, Calderón Hinojosa confió en que los argumentos presentados durante las sesiones privadas ante los magistrados los llevará a otorgar el registro a la agrupación. “Yo creo que nos van a dar el registro. Me queda claro que si lo niegan es por razones políticas” , aseguró el ex mandatario, según lo informado por Reforma.

“Hay que pensar sólo en el éxito. México Libre ya es una fuerza política, la mayor de oposición, gracias al presidente (Andrés Manuel López Obrador), gracias, estamos muy agradecidos por hacer la gran fuerza opositora del país. No esperábamos la puñalada trapera que nos dieron, pero vamos a salir más fuertes, ya somos una fuerza opositora, ya somos una fuerza política en cualquier circunstancia”, agregó.

Margarita Zavala y Felipe Calderón fundaron la organización México Libre (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Zavala apuntó que el proceso contempló la comunicación de 1,250 contactos con personal del INE y se intercambiaron 1,137 correos con la institución, con un camino legal en el que no se mencionó que hubo problemas con la donación y el uso de la aplicación Clip.

“Es decir, hubo principio validez en los actos administrativos y confianza legítima. Intempestivamente, abruptamente el 4 de septiembre se aplicaron dos criterios novedosos sólo para México Libre violando igualdad y demás criterios. Cumplimos con requisitos de ley, actuamos con responsabilidad y principios de cuidar el Estado democrático y derechos, y se puso en riesgo el principio de certeza”, señaló la ex panista.

Los expanistas esperan que la próxima semana el TEPJF falle a favor de la organización bajo su mando (Foto: Misael Valtierra / Cuartoscuro)

Adicionalmente, Calderón expuso que México Libre hizo todo lo posible por demostrar el origen de las donaciones; no obstante, al mismo tiempo, el INE dejó de hacer su trabajo para cotejar la información de los donantes, tales como ir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y recurrir a la apertura del secreto bancario.

Por otra parte, el expresidente reprochó que se castigara a la organización con la pena máxima. “Fue sorpresivo, fue gandalla, pues se pasó año y medio buscando el registro y sacan nueva regla el último día”.

En la sesión virtual también participó Salvador Nava, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El ex funcionario que apoya a Zavala y Calderón en los alegatos dijo que la determinación del INE se basó en política y no en una razón jurídica.

“El INE tomó una decisión política porque no tiene una razón jurídica. No está en la ley la sanción, se sacaron de la manga no otorgar registro” , aseguró, de acuerdo con lo referido por Reforma.

